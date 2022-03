কিংবদন্তী অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেটাৰ শ্বেণ ৱাৰ্ণ আৰু নাই (Shane Warne is no more) ৷ শুকুৰবাৰে হৃদযন্ত্ৰ বিকল হৈ মৃত্যু হৈছে তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ গৰাকীৰ।

তেজপুৰত শোণিতপুৰ জিলা ও চেছন ন্যায়াধীশ আদালতৰ শুকুৰবাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় দান প্ৰদান কৰে (Sonitpur District and Sessions Judge Court sentences) । এই ৰায়দানত অভিযুক্তক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰাৰ লগতে 10 হেজাৰ টকা জৰিমনা বিহে (Lifetime imprisonment) ৷

ক'হিমাত ৫০খন বিছনাযুক্ত এখন সমন্বিত আয়ুস চিকিৎসালয়ৰ শুভ উদ্বোধন। ৭০ কোটি টকা ব্যয়েৰে নাগালেণ্ডত হ'ব এখন আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয় । নাগালেণ্ডত উপস্থিত হৈ কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রীৰ বিশেষ ঘোষণা(Sarbananda Sonowal announces rupees 100 crore investments) ৷

হিমন্ত মামাক গামোচা পিন্ধাবলৈ নাপাই কান্দিলে মাজুলীৰ ভাগিনে । কন্দা দেখি হিমন্ত মামা আগবাঢ়ি আহে মাজুলীৰ ভাগিনৰ ওচৰলৈ । ভাগিনৰ হাতৰ পৰা গামোচা লৈ হিমন্ত মামাই ভাগিনক তুলি ল’লে কোলাত (Himanta Biswa Sarma in Majuli)। মাজুলীৰ জেংৰাইমুখৰ খেলপথাৰত মামাৰ কোলাত উঠিল ভাগিন । হিমন্ত মামা আহিব বুলি গম পাই পুৱাৰ পৰা ৰৈ আছিল এই ভাগিন । অৱশেষত পূৰণ হ’ল ভাগিনৰ আশা ।

কাৰ্বি লোক-কৃষ্টি, সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ হৈ পৰিছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ পুৰণি তথা অন্যতম জনজাতীয় কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱস্থলী ৷ পাঁচ দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা ৪৮ সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ চতুৰ্থ দিনাও উখল-মাখল পৰিবেশ(Karbi youth festival 2022 at Taralangso) ৷

বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে ৩১ ডিচেম্বৰলৈকে ১,৪৩,৪৬৬ জন লােকক বিদেশী বুলি ঘােষণা কৰাৰ বিপৰীতে মাত্র ৩২৯ জন লােককহে চলিত বৰ্ষৰ এক ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে নিজ দেশলৈ ঘূৰাই পঠোৱা হৈছে । বিদেশী ঘোষিত হোৱাৰ পাছতো কিয় বিতাড়ন কৰা নহয় । আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত বহু দিশ উন্মোচিত কৰিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুৰ জামানে (interview of senior advocate Nakibur zaman) ।

যুদ্ধভূমি ইউক্ৰেইনত পোহনীয়া জন্তু এৰি থৈ আহিব লগীয়া হোৱাৰ শংকাত থকা ভাৰতীয় সকলক সকাহ দিছে ভাৰত চৰকাৰে ৷ এতিয়াৰে পৰা প্ৰভু-ভক্তক যুদ্ধভূমিত এৰি থৈ আহিব নালাগে ইউক্ৰেইনৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিব লগীয়া ভাৰতীয় সকলে (India eases norms for bringing back pets from Ukraine ) ৷

বুকুৰ হাড় স্বৰূপ কলং সূঁতি, বছৰ বছৰ বন্ধ হৈ আছিল হাতীমূৰাৰ কলঙৰ মুখ, কলঙক পুনৰ বোৱাই নিয়াৰ বাবে ২০২০ চনৰ অক্টোবৰতে সেই সময়ত জলসম্পদ মন্ত্ৰী তথা কলিয়াবৰৰ বিধায়ক কেশৱ মহন্তই (Minister Keshab Mahanta) আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰজেক্ট চিগনেচাৰ ৷ পিছে আজি কি অৱস্থাত আছে প্ৰায় ১৩৫ কোটি টকাৰ এই অভিলাষী প্ৰজেক্টটো (Present status of project signature in Kolong river) ৷

শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কালেক্টৰ দ্বীপ শিখা শইকীয়া, ড৹ কুমাৰ পার্থপ্ৰতিমৰ নেতৃত্বত এটা দলে বৰিঙৰ পানীৰ অবৈধ বেহাৰ বিৰুদ্ধ অভিযান চলায় (Illegal trading of boring water at Patharkuwari) ৷ জি এম চি এ চলোৱা অতৰ্কিত অভিযানৰ সময়ত অবৈধ বৰিঙৰ পানীৰ ব্যৱসায় চলোৱা হজৰুল হক নামৰ লোকজনে অভিযান কাৰী দলটোৰ সৈতে তৰ্কত লিপ্ত হোৱাও পৰিলক্ষিত হয় ৷

ৰঙিয়াৰ ধুহিত কিশোৰীৰ অশালীন ফটো-ভিডিঅ ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগত যুৱকক লপা-থপা (Youth arrested at Rangia) । যুৱকৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ ক্ষতি-সাধন কৰিলে উত্তেজিত জনতাই। যোৱা এসপ্তাহ ধৰি এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ অশালীন ফটো আৰু ভিডিঅ আপলোড কৰি আহিছিল Facebook ত ।