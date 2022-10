মুম্বাইত অনুষ্ঠিত লেকমে ফেশ্বন শ্ব’ত (Lakme Fashion show) অসম কন্যা সংযুক্তা দত্তৰ ‘পলাশ’ প্ৰদৰ্শন ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত সুনাম অৰ্জন কৰা প্ৰসিদ্ধ ডিজাইনৰ সংযুক্তা দত্তই ডিজাইন কৰা সাজ পৰিধান কৰি ৰেম্পত এইবাৰ খোজ দিলে নব্বৈৰ দশকৰ নায়িকাৰ অভিনয়ৰে দেশে-বিদেশে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰা তথা বলিউডৰ সৌন্দৰ্যৰ ৰাণী হিচাপে জনপ্ৰিয় হৈ পৰা মোহময়ী অভিনেত্ৰী ভাগ্যশ্ৰীয়ে ৷ সংযুক্তা দত্তৰ ডিজাইনেৰে মায়া নগৰী হিচাবে খ্যাত মুম্বাইত সৌৰভ বিলালে অসমৰ পাট-মুগাই (Assamese Muga and Pat Silk) ৷

সত্ৰনগৰী মাজুলীত দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পোষকতা (Satradhikar in favour of Durga Ouja at Majuli)দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীৰ (Janardan Dev Goswami comment on Durga Puja)।

সকলো প্ৰতিনিধিক নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ (Pradesh Congress President Bhupen Bora)। সোমবাৰে পুৱা ১০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজালৈকে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত (Rajiv Bhawan in Guwahati) অসমৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ২৮৯ গৰাকী সদস্য প্রতিনিধিয়ে ভোটদান কৰিব ।

হাতত কেটেপা লৈ হাবিত দেখা পোৱা গ’ল মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক ৷ আজি দিছৈ ভেলি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বালিজান পাহাৰত হাতত কেতেপা লৈ ঘূৰি ফুৰা পৰিলক্ষিত হ’ল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী । কিন্তু এয়া আচলতে কোনো চিকাৰ বা অন্য একো নহয় । এয়া আচলতে Slingshot (কেটেপা ) খেলৰ প্ৰস্তুতিহে । ২৯ আৰু ৩০ অক্টোবৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মৰিয়নিৰ বালিজান পাহাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব কেটেপা খেল ৷ (Slingshot Competition will held in Mariani) ৷

৫১ বছৰীয়া হ’ল মিচিং জনগোষ্ঠীৰ একমাত্ৰ ছাত্ৰ সংগঠন সদৌ মিচিং ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ TMPK (51th Foundation day of TMPK) ৷ যাৰ বাবে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে চিমেন চাপৰিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত উদযাপন কৰা হয় TMPK ৰ ৫১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ৷ এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি চিমেন চাপৰিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ক্ৰীড়া, সাহিত্য, নৃত্য, গীত, নাও খেল আদি প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় ৷

শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যৰ এখন আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিব্ৰুগড় হনুমানবক্স সুৰজমল কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তী (Diamond Jubilee of DHSK college) উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় (Diamond Jubilee of DHSK college concludes) । অনুষ্ঠানৰ মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

মঙলদৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশন আৰু বিক্ৰেতা সন্থাৰ সহযোগত সাতদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে মঙলদৈ গ্ৰন্থমেলা 2022 (Mangaldoi Book Fair 2022) ৷ আজি গ্ৰন্থমেলাৰ অন্তিমটো দিন ৷ অন্তিমটো দিনত মেলাত উপস্থিত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ (MP Gaurav Gogoi present at Mangaldoi Book Fair) ৷

হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰে এটা বৃহৎ ATM প্ৰবঞ্চক চক্ৰ (ATM fraud arrested in Guwahati) ৷ ATMৰ জৰিয়তে প্ৰবঞ্চনা কৰি ধন সৰকোৱা এটা চাৰিজনীয়া দল জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ ৷ বৰপেটাৰ পৰা হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে চক্ৰটোক ৷ আৰক্ষীয়ে প্ৰবঞ্চক কেইটাৰ পৰা ৮৮ খন এটিএম কাৰ্ড আৰু তিনিখন চাৰিচকীয়া বাহন জব্দ কৰিছে ৷ ইয়াৰোপৰি প্ৰবঞ্চনাৰে ধন সৰকোৱা বহু সামগ্ৰীও জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷

বীৰভূমৰ ৰামপুৰহাটত অমানুষিক ঘটনা (Birbhum brutal case) ৷ সহযাত্ৰীক গতিয়াই দিলে চলন্ত ৰেলৰ পৰা ৷ হাওৰা-মালদা টাউন ইন্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস ঘটনা (Howrah Malda Town Intercity Express) ৷

আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে টিপ্ৰা মোথা দলে (TIPRA Motha strategy for assembly election)। দলৰ অধ্যক্ষ প্ৰদ্যুৎ কিশোৰ মানিক্য দেববৰ্মাৰ মতে কোনো দলৰে সৈতে টিপ্ৰা মোথাই মিত্ৰতা নকৰে । বৃহত্তৰ টিপ্ৰালেণ্ডৰ দাবীৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ অকলে যুঁজ দিব দলটোৱে ।