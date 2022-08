বৰ্তমান সমাজতো একাংশ লোক অন্ধবিশ্বাসত ডুব গৈ আছে । মধ্যপ্ৰদেশত অন্ধবিশ্বাসৰ বলি একাংশ লোক (Superstition that the goddess will bring the dead child back to life)। এটা মৃত শিশু পুনৰ জীয়াই উঠিব বুলি পূজা অৰ্চনা কৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজে । শিশুটোৰ মাতৃক সপোনত দেৱীয়ে কৈছে শিশুটোক তেওঁ জীয়াই তুলিব ।

আজি ৰাজ্যজুৰি উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে জন্মাষ্টমী (Janmastami celebrated in Assam) ৷ ইয়াৰ মাজতে ৰঙিয়াত শুকুৰবাৰে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰি বাইক ৰেলীৰে এক বিশাল ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় (Janmastami celebrated at Rangia)৷ ৰঙিয়াৰ ছোচাইটি চ’কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰঙিয়া চহৰ পৰিভ্ৰমণ কৰা এই ৰেলীত সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

৩৮.৬৫ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা বৰপেটাৰ ন্যায়িক আদালতৰ নতুন ভৱন উদ্বোধন (New court building inaugurated at Barpeta)। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰাশ্মিন মানহৰভী ছায়াই আদালতৰ নতুন ভৱনটো উদ্বোধন কৰে ৷ অত্যাধুনিক ভৱনটোত শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত ১৭ খন আদালত স্থাপনৰ সুবিধা থকাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সা-সুবিধা আছে ।

চৰাইদেউৰ সোণালী পামত গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ জন্ম দিৱস উদযাপন (Birth anniversary of Parvati Prasad Barua celebrated in Charaideo) । জন্ম দিৱসৰ দিনটোত গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাক স্মৰণ অনুৰাগীৰ ।

ত্ৰিপুৰাৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত উগ্ৰপন্থীৰ এম্বুশ্ব (NLFT ambush in Tripura border)৷ নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন ফ্ৰন্ট অৱ ত্ৰিপুৰা চমুকৈ এনএলএফটিৰ সদস্যৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণত শ্বহীদ হয় জোৱানজন (NLFT ambush in Tripura border)৷

চৰকাৰী বন্ধৰ দিনতো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী স্কুল খোলা ৰাখি পাঠদান চলাই থকাৰ প্ৰতিবাদত দল-সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টিৰ কৰে (Barpeta Road Donbosco school remained open in Janmastami) ৷

আজি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী (Krishna janmashtami 2022) ৷ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে সত্ৰ নগৰী মাজুলীতো উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী (Krishna Janmashtami celebrates in Majuli) । জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মাজুলীৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহত পুৱাৰে পৰা কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

শুকুৰবাৰে হাফলং চৰকাৰী বাগানস্থিত অসম ৰাইফলছৰ কেম্পত (Assam Rifles camp in Halflong) কৰ্ণেল অশোক ভাণ্ডাৰীৰ ওচৰত কুকি ট্ৰাইবেল ইউনিয়ন উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ আঠ গৰাকী সদস্যই আত্মসমৰ্পণ কৰে (KTU members surrendered in Dima Hasao)৷

মৰিয়নিৰ চেলেংহাটৰ ৬ নং তৈলক্ষেত্ৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । কৰ্মচাৰীসকলক অ'ইলমেস্ক এনাৰ্জী নামৰ তৈল কোম্পানীটোৱে প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ (Oilfield employee protest at Mariani)। থলুৱা কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰাপ্য আদায়ৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে ।

জখলাবন্ধাৰ বাঘজানৰ এজন লোকৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ এডাল বিষাক্ত চকৰি ফেঁটী সাপ । বিষাক্ত চকৰি ফেঁটী সাপৰ লগতে একেদিনাই জখলাবন্ধা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ আৱাসিক এলেকাৰ পৰা এডাল আৰু উলুৱনি উপৰ-গাঁৱৰ পৰা সৰ্পবন্ধু সঞ্জীৱ ডেকাই উদ্ধাৰ কৰে দুডালকৈ সাপ(Venomous snake rescued in Kaliabor) । Monocled Cobra বা চকৰি ফেঁটী সাপটো বনাঞ্চলত মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে কেমেৰাৰে দৃশ্য সংগ্ৰহৰ সময়ত বিষাক্ত চকৰি ফেঁটী সাপটোৱে অতৰ্কিতে খেদি অহা পৰিলক্ষিত হয় ।