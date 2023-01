পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনটোত গুৱাহাটীত সাংবাদিকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ সাংবাদিকৰে মত বিনিময় অনুষ্ঠানত আলফা স্বাধীনৰ সৈতে আলোচনা সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ পৰেশ বৰুৱাই সাৰ্বভৌমত্বৰ বাহিৰে কথা নাপাতে আৰু মই সাৰ্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ শপত লৈছোঁ বুলি অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷

এফালে সীমা সমস্যাক লৈ আলোচনা চলিছে আৰু আনফালে চুবুৰীয়া ৰাজ্যই দখল কৰি গৈছে অসমৰ ভূমি । বিগত ডেৰ বছৰত মিজোৰাম, অৰুণাচল প্রদেশ আৰু নাগালেণ্ডে অসমৰ ১৩,৭৪১ হেক্টৰ ভূমি দখল কৰিছে । অৰুণাচল প্রদেশে দখল কৰা ভূমিৰ পৰিমাণ ১৬,১৪৪ হেক্টৰ । নাগালেণ্ডে দখল কৰা ভূমিৰ পৰিমাণ ৫৯,৪৩০ হেক্টৰ ।

প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবেলিও ভাৰত-পাকিস্তানৰ মাজত আদান-প্ৰদান কৰা হ’ল পাৰমাণৱিক শক্তি তালিকা ৷ পাকিস্তানৰ শক্তিৰ তালিকা ইছলামাবাদত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ত আৰু ভাৰতৰ শক্তিৰ তালিকা নতুন দিল্লীত পাকিস্তান উচ্চায়ুক্তৰ প্ৰতিনিধিক অৰ্পণ কৰা হয় (India and Pakistan Nuclear Installations list exchange)৷

আজি পহিলা জানুৱাৰী (New year celebration in Assam)। চাওতে চাওতে কেলেণ্ডাৰৰ পৰা আৰু এটা বছৰে মেলানি মাগিলে ৷ এই বিশেষ দিনটো পুৱাৰ সুকোমল সূৰুযৰ পৰশত নতুন আশা, ন প্ৰত্যাশা লৈ ন-উদ্যমেৰে ২০২৩ বৰ্ষতো আৰম্ভ কৰিছে সকলোৱে ৷ সকলোৱে মংগল কামনাৰে বিভিন্ন মঠ-মন্দিৰ, সত্ৰ- নামঘৰত ভিৰ কৰিছে ৷ বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত লোকাৰণ্য হৈ পৰিল যোৰহাট (New year celebration in Jorhat)।

২০২২ বৰ্ষটো ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ বাবে স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব (Ministry of Defence India)। এই বৰ্ষটোত দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ বৃহৎ সংস্কাৰৰ সূচনা কৰা হয় । তিনিটা সেৱাত নিযুক্তিৰ বাবে অগ্নিপথ আঁচনিখন জুন মাহত আৰম্ভ হয় । ভাৰতৰ প্ৰথমখন থলুৱা বিমানবাহী জাহাজ আই এন এছ বিক্ৰান্ত মুকলি কৰা হয় ।

ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ পৰা ধন উৎকোচ লোৱা মালদ্বীপৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দুল্লা য়ামিনক ১১ বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে (Former Maldives President Abdulla Yameen)। য়ামিনে প্ৰাক্তন সাংসদ য়ুচুফ নাইমৰ পৰা ১ মিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ উৎকোচ গ্ৰহণ কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ।

প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰত বৃদ্ধি পালে 25 টকাকৈ ৷ বছৰৰ প্ৰথমটো দিনৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ লোৱা হ’ল এই সিদ্ধান্ত ৷ অৱশ্যে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰতহে লোৱা হৈছে দামবৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত (Commercial LPG cylinder price)৷ ৷

ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত আৰম্ভ হ'ব বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফী । ভাৰতে যোৱাবাৰ এই শৃংখলাটো দখল কৰিছিল । দুৰ্ঘটনাৰ বাবে ভাৰতৰ উইকেটকিপাৰ, বেটছমেন ঋষভ পন্টে(Cricketer Rishabh Pant) এই শৃংখলাত হয়তো খেলিব নোৱাৰিব ৷ এনে পৰিস্থিতিত ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ বাছনি সমিতিৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পন্টৰ স্থানত এজন নতুন উইকেটকিপাৰ, বেটছমেনক বাচনি কৰা ৷

আই পি এল ২০২৩ত দিল্লী কেপিটেলছৰ পৰৱৰ্তী অধিনায়ক কোন হ'ব তাকে লৈ চলিছে চৰ্চা । ঋষভ পন্ট দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছত এতিয়া দলটোৱে নতুন অধিনায়কৰ সন্ধান কৰিছে । এই তালিকাত আছে ডেভিদ ৱাৰ্ণাৰ (David Warner in IPL 2023) ।

বলীউডৰ অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙৰ নৱবৰ্ষৰ বাৰ্তাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া (Ranveer Singh new year wish 2023)। একাংশ অনুৰাগীৰ মতে চাৰকাছ ফিল্মখনৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ দুৰ্বল সঁহাৰিৰ বাবেই তেওঁ এনে ধৰণৰ পোষ্ট দিছে । তেওঁ অভিনয় কৰা কৰণ জোহৰ পৰিচালিত 'ৰকি ঔৰ ৰাণী কি প্ৰেম কাহানী' ছবিখন এপ্ৰিলত মুক্তি পাব ।