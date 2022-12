বছৰৰ শেষ দিনটো উদযাপনৰ সময়ত হ’ব লাগিব যথেষ্ট সতৰ্ক ৷ কাৰণ নিয়ম ভংগ কৰিলেই পৰিব লাগিব বিপদত ৷ কঠোৰতকৈও কঠোৰ হৈছে প্ৰশাসন, আৰক্ষী, আবকাৰী বিভাগ ৷ যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে অভিযানত নামি পৰিছে পৰিবহন বিভাগ আৰু আৰক্ষী (New Year Celebration in Guwahati) ৷

অসম সন্তান সুজয় লাল থাউচেন অতিৰিক্তভাৱে সীমান্ত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ পদত অধিস্থিত হ’ল ৷ কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰধান হিচাবে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে সুজয় লাল থাউচেনে (IPS Sujoy Lal Thaosen)৷

বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰত শনিবাৰে সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই (আগছু) ভূমিৰ সমস্যা সমাধান নকৰাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে (AAGSU protest at Baksha) ৷ জিলাখনৰ নিকাচিত আগছুৰ বাক্সা জিলা সমিতি আৰু সাতখন আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত খিলঞ্জীয়া গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰা সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ মৰ্যাদাক বিটিআৰ চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে বিটিআৰত কাৰ্যকৰী কৰা আৰু মাটিৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত গোৰ্খা গৰ্জনেৰে বাক্সাৰ আকাশ মুখৰিত কৰি তোলে (AAGSU protest at Nikachi in Baksha)৷

প্রতিকূল বতৰৰ মাজতো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে ১৩,০০০ ফুট উচ্চতাৰ চেলা সুৰংগ । অতি উচ্চতাত নিৰ্মাণ কৰা এই সুৰংগ হৈছে এছিয়াৰ ভিতৰতে প্ৰথম দ্বি-লে'নযুক্ত পথ সুৰংগ (Sela Pass Tunnel) । চেলা পাছ সুৰংগ নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত BRO-ৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ ৰমণ কুমাৰৰ সৈতে ই টিভি ভাৰত অসমৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ।

২০২০ চনৰ ২৩ আগষ্টত ৩০ লাখৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছিল ক'ভিড আক্ৰান্তই । ৫ ছেপ্টেম্বৰত ৪০ লাখ আৰু ১৬ ছেপ্টেম্বৰত ৫০ লাখ আছিল আক্ৰান্তৰ সংখ্যা । ১১ অক্টোবৰত ৭০ লাখ, ২৯ অক্টোবৰত ৮০ লাখ, ২০ নৱেম্বৰত ৯০ লাখ অতিক্ৰম কৰি দুই কোটিৰ ভয়াৱহ মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰিলে ক'ভিড আক্ৰান্তই ৷

‘‘নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত চাৰিখনকৈ জিলাৰ জনসাধাৰণৰ আত্মসন্মান আৰু স্বাভিমানত অসম চৰকাৰে আঘাত কৰিছে ৷ যিটো চাৰিখন জিলাবাসীৰ বাবে সমীচিন হোৱা নাই । পিচ দুৱাৰেদি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই চাৰি জিলাবাসীৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে (Assam CM Decelered Four Districts of Assam Abolished) হঠকাৰী সিদ্ধান্ত ।’’ শনিবাৰে বৰপেটাত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত ৰাজ্যৰ চাৰিখনকৈ ন-জিলা পুনৰ বিলুপ্তিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ এনেদৰে মন্তব্য কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই (Districts Abolished in Assam) ৷

বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত পুনৰ ক'ভিডৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ (Infection of Covid in World) । দেশৰ লগতে অসমতো বিশেষ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা । ক'ভিড-১৯ৰ ভেকচিন প্ৰতিজন লোকে গ্ৰহণ কৰাৰ ওপৰত সর্বাধিক গুৰুত্ব । অসমত ক'ভিডৰ প্ৰথম পালি ভেকচিন লৈছে ২,৪৮,১১,৪২৭ গৰাকীয়ে । দুয়োপালি ভেকচিন লৈছে ২,২১,৩১,৬৪০ গৰাকীয়ে । এতিয়াও ২৬,৭৯,৭৮৭ গৰাকীয়ে লোৱা নাই দ্বিতীয় পালি ভেকচিন । মাত্র ৩৩ লাখ লোকে লৈছে বুষ্টাৰ ড'জ ।

এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা শনিবাৰে পুৱা কথমপি ৰক্ষা পৰে দুখন ৰেলগাড়ী ৷ চালকৰ দক্ষতা আৰু তৎপৰতাত প্ৰাণৰক্ষা পৰে সহস্ৰাধিক যাত্ৰীৰ ৷ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ পৰা ৰক্ষা পৰে দুখনলৈ ৰেল(Trains on same track) ৷

ষ্টাৰ্লিং বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (University of Stirling) লুইছ মেকগ্ৰেগৰে (Lewis Macgregor) বৰ্ণনা কৰে যে কিয় মানুহে নিয়মীয়াকৈ ব্যায়াম কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলাত অসুবিধা পায় । লগতে যিসকলে ব্যায়াম আৰম্ভ কৰিবলৈ ভয় কৰে তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁ ব্যায়ামৰ সময়ত আঘাত বা বিষ পৰিহাৰ কৰিবলৈ কিছু পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে ।

2022 বৰ্ষটো আহি আহি অন্তিম ক্ষণত উপস্থিত হৈছেহি ৷ উভতি চালে আমি দেখা পাওঁ এই বছৰটোত সৰু-বৰ কেইবাখনো অসমীয়া ছবিয়ে অসমীয়া চিনেমাৰ ভঁৰালটো চহকী কৰি তুলিলে (Assamese movies released in 2022) ৷ ৰাইজৰ মাজতো দেখা পোৱা গ’ল অসমীয়া ছবিক লৈ পূৰ্বৰ উছাহ ৷ মৰহি যাব ধৰা চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো পুনৰ ঠন ধৰি উঠিল যেন অনুমান হয় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীৰ সহযোগত ৷