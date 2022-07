ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ তথ্য মতে, ২০২১-২২ চনত আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণৰ বাবে কেন্দ্রই ২৬.৪০ কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছিল (Centre sanctioned 26 crore for police modernization) । ইয়াৰে কেইবা কোটি টকা পাবলৈ আছে যদিও সেই পুঁজি কেন্দ্রই মোকলাই দিব বুলিয়েই বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে । কিন্তু চলিত ২০২২-২৩ চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পূৰ্বৰ বছৰতকৈ আধাতকৈও বেছি পুঁজি কমাই দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ কৰিছে (Central Government proposed to reduce funds in this year) ।

শিৱ থাপাই বেলুচক ৫-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । ভাৰতৰ শিৱ থাপাই ৰাউণ্ড অব ৩২ ত বেলুচক পৰাস্ত কৰিবলৈ ১০ মিনিটতকৈও কম সময় লয় । শিৱ থাপাই পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত ২০২১ চনৰ বিশ্ব ব্ৰঞ্জ পদক বিজয়ী স্কটলেণ্ডৰ ৰিজ লিঞ্চৰ মুখামুখী হ'ব (Thapa will face 2021 world bronze medallist Reese Lynch)।

আজি আন্তৰ্জাতিক ব্যাঘ্ৰ দিৱস(International Tiger Day 2022) । ২০১০ চনৰ পৰা বাঘ সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি প্ৰতিবছৰে ২৯ জুলাই দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বই বিশ্ব বাঘ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে । এই উপলক্ষ্যে ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প সংৰক্ষিত বনাঞ্চল(Project Tiger Reserve) মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰীত উদযাপন কৰা হয় "বিশ্ব ব্যাঘ্র দিৱস" ৷

গোৱালপাৰাত গৰুৰ অবৈধ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে (Goalpara police strict action against cattle syndicate)। স্থলপথৰ উপৰিও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । চৰ চাপৰি অঞ্চলত অভিযান চলোৱাৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলক এই ক্ষেত্ৰত সজাগ কৰাৰ চেষ্টা গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ ।

বৃহস্পতিবাৰে নিশা উক্ত অনুষ্ঠান প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি চলিছিল আৰু লাভলিনাই ভাৰতীয় বক্সিং দলৰ আন এজন সদস্য মুহাম্মদ হুচামুদ্দিনৰ সৈতে আলেকজেণ্ডাৰ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা গেমছ ভিলেজলৈ ৩০ মিনিটৰ যাত্ৰাত সোনকালে ৰাওনা হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল (Lovlina leave Commonwealth Games opening ceremony midway) ।

শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপৰা উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয়ত শুকুৰবাৰে মুকলি কৰা হয় ত্ৰিৰংগা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ । আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' কাৰ্যসূচী (Har Ghar Tiranga campaign)ঘৰে ঘৰে উৰিব তিনি বৰণীয়া জাতীয় পতাকা । সেয়ে ৰঙাপৰাত জীৱিকা অভিযান আঁচনিৰ আৰোহিনী মণ্ডল সংগঠনৰ মহিলাসকলে মুকলি কৰে এটি ত্ৰিৰংগা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ(Flag sales center open at Rangapara) ।

চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবী জনাইছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলে(Temporary workers of APDCL) ৷ শীঘ্ৰেই তেওঁলোকৰ দাবী চৰকাৰে নামানিলে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰো হুংকাৰ দিলে কৰ্মীসকলে ৷

জোনাইত এখন বিদ্যালয়ত হাজাৰ হাজাৰ পোক ৷ পোকৰ উপদ্ৰৱত বিদ্যালয়ৰ পাঠদান সামৰিব লগা হ’ল আধাতে ৷ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীকোঠা, প্ৰতিজোপা গছকে ধৰি মুঠতে সকলোতে হাজাৰ হাজাৰ পোকৰ উপদ্ৰৱ ৷ এই ঘটনা জোনাইৰ লাইমেকুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ৷

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চচলৰ চাইবাবা মন্দিৰলৈ যোৱা পথৰ পালাচিয়া পাৰ্ক এপাৰ্টমেন্টত শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগত সংঘটিত হয় এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা(Massive fire at Chachal in Guwahati) । জানিব পৰা মতে এপাৰ্টমেন্টটোৰ ব্লক-২ৰ ষষ্ঠ মহলাত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাত এপাৰ্টমেন্টটোৰ আৱাসীসকলৰ মাজত হুৱা-দুৱা লাগে ।

জম্মু-কাশ্মীৰৰ সাম্বা জিলাৰ সাম্বাৰ বন্ধ টিপৰ ওচৰত উদ্ধাৰ হোৱা এণ্টি টেংক মাইন নিষ্ক্ৰিয় কৰিলে বোমা নিষ্ক্ৰিয়কৰণ স্কোৱাডে(Bomb Disposal Squad defuses anti-tank mine found near Bandh Tip of Samba) ৷ পথাৰত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা এণ্টি টেংক মাইনটো বৃহস্পতিবাৰে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে স্কোৱাডে (BDS) ইয়াক নিষ্ক্ৰিয় কৰে ৷