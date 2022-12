টীয়কত নাহৰফুটুকীৰ ত্ৰাস (Leopard terror at Teok) ৷ এইবাৰ টীয়কৰ চটাই বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান চৌহদত ওলাইছে এটা নাহৰফুটুকী ৷ এই নাহৰফুটুকীটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে দুই বনকৰ্মীসহ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এগৰাকী আৱাসিক মহিলা (Two forester injured in Leopard at Teok)৷ নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত দুই বনকৰ্মী ক্ৰমে জিতুমণি বৰা আৰু প্ৰবোধ শইকীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

কাৰ্বি আংলঙৰ বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক পাৰি ৰংপীৰ দেহাৱসান (Karbi Anglongs eminent litterateur Pari Rangpi passes away) । সোমবাৰে পুৱা ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যোৱাৰ পথতে মৃত্যু ঘটে তেওঁৰ । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল প্ৰায় ৭৮ বছৰ । পাৰি ৰংপিৰ মৃত্যু বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই- পদ্মশ্ৰী ৰংবং তেৰাং ।

গোলাঘাটত সোমবাৰৰ পৰা ৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ শুভাৰম্ভ হৈছে (Platinum Jublee of ATTSA at Golaghat)। মহাৰজত জয়ন্তীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে নৱ প্ৰজন্মক সজাগ কৰিবলৈ আটছাৰ উদ্য়োগত আজি উলিওৱা হয় এক বাইক ৰেলী (Drugs awareness Bike Rally of ATTSA)।

হিজবুল মুজাহিদিন নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ ৰায়দান । ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ অসমৰ বিশেষ আদালতে হোজাই জিলাত ২০১৮ চনত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰৰ ৰায়দান কৰে । অভিযুক্তক ৫ বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু জৰিমনা বিহে NIA বিশেষ আদালতে (NIA special court Assam verdict on HM case) ।

সোণাৰিৰ মঞ্জুশ্ৰী চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ ঘটনা (Wild Elephant attack in Sonari) । নিশা বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ’ল দুজনকৈ যুৱকৰ (Youths killed in an elephant attack) । দেওবাৰে নিশা বৰদিন উদযাপন কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়তে মঞ্জুশ্ৰী বাগিচাৰ ১০ নং লাইনত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণ নিহত হয় বিকাশ তাঁতী(১৯) আৰু গোবিন তাঁতী(১৮) নামৰ দুই যুৱকৰ ।

শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাক্ষসমাৰীত যুৱতীক এচিড আক্ৰমণ (Acid attack in Tezpur) । দেওবাৰে বিয়লি প্ৰায় 3 বজাত অঞ্চলটোৰ এখন চাহ বাগিচাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷ এজন ব্যৱসায়ীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ গালৈ নিক্ষেপ কৰে এচিড (A girl becomes victim of acid attack)। এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱতীগৰাকীক তেজপুৰৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় (Acid attack incident in Assam)৷ ৰাক্ষসমাৰীৰ বাসু কৰ নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে এচিড নিক্ষেপ কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।

চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত এগৰাকী অসহায় মহিলা । ডি ভোটাৰ হোৱাৰ বাবেই বাংকাভখঙ্গা গাঁৱৰ ৰাবিয়া খাতুন প্ৰধান মন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহৰ পৰা বঞ্চিত (Barpeta D voter woman deprived from PMAY house) । তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত থকা সত্ত্বেও খণ্ড সদস্যই নথি-পত্ৰ জমা নোলোৱাৰ অভিযোগ ।

ডিব্ৰুগড়ত বিস্ফোৰক উদ্ধাৰকলৈ চাঞ্চল্য ৷ জালান চাহ বাগিছাৰ (Jalan tea garden in Dibrugarh) পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে গ্ৰেণেড, সজীৱ গুলীসহ কেতবোৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ (Weapon seized by dibrugarh police) ৷ তদন্ত অব্যাহত ৷

বৰপেটা জিলাৰ বাঘবৰত সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা চলিছে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান (Eviction in Baghbar)৷ সত্ৰকনৰাৰ 12 নং ছিটত 400 বিঘা চৰকাৰী মাটিত উচ্ছেদ চলাইছে জিলা প্ৰশাসনে (Baghbar eviction news) ৷ এই উচ্ছেদৰ মাজতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আটক হ’ল বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ (MLA Sherman Ali Ahmed detained) ৷

দেওবাৰে নিশা তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলাৰ বেতিয়নীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Mother son died in devastating fire) ৷ এই অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হয় এটি কণমানি সন্তানসহ মাতৃ ৷