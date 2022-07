বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা ন্যায়িক আয়োগে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থা সম্পর্কে পৰামৰ্শ দিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাৰ অধ্যক্ষতাত গঠন কৰা উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে নিৰ্ধাৰিত সময়ত নিদিলে প্ৰতিবেদন (Biplab Kumar Sharma Judicial Commission for APSC scam) । ব্যাপক বেমেজালিৰে ভৰা ২০১৩ চনৰ পৰীক্ষাৰ সম্পূর্ণ ফলাফলটোৱেই নাকচ কৰাৰ বিষয়টো বিবেচনা কৰাৰ বাবেও আয়োগে চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিছিল । সন্দেহৰ আৱৰ্তত চৰকাৰৰ ভূমিকা ।

বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ থকা কোকৰাঝাৰৰ পাঁচ শ্ৰমিকৰ ঘৰত হাহাকাৰ(Assam Labourers Missing In Arunachal) । কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ । অৰুণাচললৈ যাত্ৰা পৰিয়ালৰ লোকৰ ।

শনিবাৰৰ পৰা গুজৰাটত আৰম্ভ হৈছে ই-এফআইআৰ (e-FIR in Gujarat) দাখিলৰ ব্যৱস্থা ৷ এই সেৱাৰ ফলত গুজৰাট আৰক্ষীয়ে মোবাইল ফোন আৰু বাহন চুৰিৰ অভিযোগৰ পৰা কিছু হ’লেও ৰেহাই পাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷

NEET-PG-২০২২ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সুখবৰ । অহা ১ ছেপ্তেম্বৰৰ ভিতৰত NEET-PGৰ কাউঞ্চিলিং আৰম্ভ হ'ব (NEET counselling to begin)। NEET-SS 2021 কাউঞ্চিলিঙৰ বাবে বিশেষ মপ-আপ ৰাউণ্ড-২ মঙলবাৰে আৰম্ভ হ'ব । ২০২১ চনৰ শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে NEET চুপাৰস্পেচিয়েলিটি কাউঞ্চিলিঙত এতিয়াও ৭৪৮ খন আসন খালী হৈ আছে ।

অ'এনজিচি ত্ৰিপুৰা এছেটে বৃহস্পতিবাৰে আগৰতলাত গেইল ইণ্ডিয়া আৰু অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ (এজিচিএল) সৈতে গেছ বিক্ৰী চুক্তি (জিএছএ) স্বাক্ষৰ কৰিছে ( ONGC Tripura Asset signed Gas Sale Agreements with GAI and Assam Gas Company)। উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ পানীসাগৰ উপ-বিভাগৰ অন্তৰ্গত খুবালত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰৰ পৰা গেছ মুদ্ৰাকৰণৰ দিশত এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে।

নিজৰ দখলত থকা ৯টা সমষ্টিত নিজা সাংসদৰ তৎপৰতাৰ উপৰি কলিয়াবৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ধুবুৰীত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, নগাঁৱত কামাখ্যা তাছা, কোকৰাঝাৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু বৰপেটাত ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই আৰম্ভ কৰিলে সংগঠন মজবুত কৰাৰ অভিযান। লোক সভাৰ ১৪খন আসনে লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজিৰ পৰা গুৱাহাটীত বিজেপিৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ । নিৰ্বাচনী বতাহ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলক অধিক সক্ৰিয় কৰি তোলাত ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

৬৫ টা দিন কাৰাৰুদ্ধ জীৱন অৱসান ঘটোৱা বৰ্ষাশ্ৰীৰ আপোন ঘৰখনত প্ৰথম দিন(Barshashree Buragohain Releases) । প্ৰথমটো পুৱা আপোন ঘৰখনত পৰিয়ালৰ সৈতে চাহৰ জুতি ললে বৰ্ষাশ্ৰীয়ে । কৰিলে ঘৰখনৰ দৈনন্দিন কামকাজ ।

75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস সমাগত হোৱাৰ লগে লগে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা (Independence Day) ৷ পেৰাগ্লাইডিং,পেৰাম'ট'ৰিং আৰু হেং গ্লাইডিঙৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজধানী চহৰখনত জাৰি কৰা হৈছে বিশেষ নিৰ্দেশনা ৷ তদুপৰি মানৱবিহীন যিকোনো বিমান চলাচলটো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ৰাজধানী চহৰখনত(Delhi Police Ban Use Of Sub-conventional Aerial Vehicles Ahead Of Independence Day) ৷

ৰণবীৰ সিঙৰ নগ্ন ফটোশ্বুটক লৈ তীব্ৰ মন্তব্য কৰিছে পুনম পাণ্ডেয়ে । অৰ্ধনগ্ন ফটো পোষ্ট কৰি ছ’চিয়েল মিডিয়াত বিখ্যাত পুনমে কি ক’লে ৰণবীৰক ৷

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ কন্যালৈ জাৰি কৰা হৈছে আইনী জাননী (Smriti Irani daughter) । অবৈধভাৱে বাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ।