বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত পুনৰ ক'ভিডৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ (Infection of Covid in World) । দেশৰ লগতে অসমতো বিশেষ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা । ক'ভিড-১৯ৰ ভেকচিন প্ৰতিজন লোকে গ্ৰহণ কৰাৰ ওপৰত সর্বাধিক গুৰুত্ব । অসমত ক'ভিডৰ প্ৰথম পালি ভেকচিন লৈছে ২,৪৮,১১,৪২৭ গৰাকীয়ে । দুয়োপালি ভেকচিন লৈছে ২,২১,৩১,৬৪০ গৰাকীয়ে । এতিয়াও ২৬,৭৯,৭৮৭ গৰাকীয়ে লোৱা নাই দ্বিতীয় পালি ভেকচিন । মাত্র ৩৩ লাখ লোকে লৈছে বুষ্টাৰ ড'জ ।

APSC কেলেংকাৰীৰ খলনায়ক ৰাকেশ পাল, এটি গোপনীয় ফাইল আৰু ফাইলৰখীয়াৰ কাহিনী (Rakesh Paul APSC Scam) ৷ এইবাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত খোল খাব ৰাকেশ পালৰ APSC-ৰ আন এক কেলেংকাৰী ।

ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ মহলত ১৮ গৰাকী আই এ এছ বিষয়াক পদোন্নতি দিয়া হৈছে (18 IAS officers from Assam promoted)। পদোন্নতি দিয়াৰ লগতে সামান্য সাল-সলনিও কৰা হৈছে । উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ সচিব নাৰায়ণ কোঁৱৰক পদোন্নতি দিয়া হৈছে । বিত্ত আৰু পশু পালন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব জয়ন্ত নাৰ্লিকাৰক অতিৰিক্ত দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে ।

ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে চলিছে নৱবৰ্ষক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি (New year preparation)। সমান্তৰালকৈ ৰাজপথৰ দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ বাবেও সষ্টম হৈছে অসম আৰক্ষী । ঠায়ে ঠায়ে তালাচী চকী স্থাপন কৰি যান-বাহন উলংঘনকাৰী চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে (Police checking ahead of new year)।

বিলুপ্ত হ’ল ৰাজ্যৰ চাৰিখন জিলা ৷ উক্ত জিলাকেইখন হ’ল বিশ্বনাথ, হোজাই, তামুলপুৰ আৰু বজালী (Districts Abolished in Assam)৷

মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ(Ganja seized in Guwahati) ৷ বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা জব্দ কৰে গাঞ্জাখিনি ৷ UP 51 AT 4852 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাকেৰে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল গাঞ্জাখিনি(Ganja smuggling in Guwahati) ৷ জব্দকৃত গাঞ্জাখিনিৰ পৰিমাণ 235 কেজি ৷

ৰাজ্যত ভয়াৱহ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছকে ধৰি নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তীব্ৰ অভিযান (Anti drugs mission by Assam police) ৷ এনে অভিযানৰ মাজতো একাংশ সৰবৰাহকাৰীয়ে চলাই আছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয় বেহা । ইয়াৰ মাজতেই মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এজন সৰবৰাহকাৰী (Drugs seized at Marigaon)। ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো বৰিগাঁৱৰ আমিনুল ইছলাম ওৰফে গনেশ (Drugs dealer arrested in Marigaon)।

ভয়াবহ প্ৰদূষণে সলনি কৰিছে বিশ্বৰ জলবায়ু । সলনি হৈছে অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ জলবায়ু(Climate change in Ghy and other district of Assam) । অসম ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে এক ভয়ংকৰ তথ্য ।

শনিবাৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে (MP Tapan Kumar Gogoi) টীয়কত এটি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ATM মেচিন উদ্বোধন কৰে (Water ATM machine inaugurate at teok) । টীয়ক পৌৰসভাই প্ৰৱেশ কৰ ১৪-১৫ বৰ্ষৰ ৰাহি পুঁজিৰে টীয়কৰ মিধাঘাট তিনিআলিৰ সমীপত জ্যোতি বিদ্যাপীঠৰ চৌহদত এই মেচিনটো স্থাপন কৰে ।

মাজত মাথোঁ কেইটামান মুহুৰ্ত । পূৰণি বৰ্ষটোক বিদায় দি নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ সাজু ৰাজ্যবাসী । নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ নামত যাতে কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত নহয়, তাকে লৈ সষ্টম হৈছে জিলা প্ৰশাসনসমূহ । নৱবৰ্ষত জনতাৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনো (Marigaon police strict on drink and drive) ।