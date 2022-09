ওনাম উপলক্ষে 6 ছেপ্তেম্বৰৰ বিয়লি 5 বজাৰ পৰা 10 ছেপ্টেম্বৰলৈ ভক্তৰ বাবে খোলা হ’ব সবৰীমালা শ্ৰীধৰ্ম শাস্ত মন্দিৰ (Sabarimala Sreedharma Shastha Temple)৷ ২০২২ চনৰ ৩০ আগষ্টৰ পৰা ২০২২ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰলৈ এসপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে এই উৎসৱ ৷

ইংলণ্ডৰ বিদায়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনক ডাউনিং ষ্ট্ৰীটৰ(Downing Street)১০ৰ বাহিৰত বিদায় সম্ভাষণ । বিদায় ভাষণত জনছনে কয় যে তেওঁৰ যাত্ৰা এক ৰিলে দৌৰ আছিল য'ত তেওঁলোকে নিয়মসমূহ আধাবাটতেই সলনি কৰিছিল । উল্লেখ্য যে আজি লিজ ট্ৰাছক কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টীৰ নতুন মুৰব্বী হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়(Liz Truss announced new head of Conservative Party) ।

এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ ঘটনা (Sensational robbery case) ৷ চিনেমাৰ দৰে ভিলেইন স্বৰূপ ডকাইতে আহি মাজ ৰাস্তাৰ পৰাই এজন লোকৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ’ল কেইবাহাজাৰ টকা ৷ এইবাৰ এই চিনেমাৰ দৰে ডকাইতি কাণ্ডটো শনিবাৰে সংঘটিত হয় আমেৰিকাৰ অন্যতম বিখ্যাত চহৰ নিউয়ৰ্কত (Robbery in broad daylight in New York) ৷ এই ডকাইতিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ ভাইৰেল হৈছে এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ৷

মৰিগাঁৱৰ খহনীয়াগ্ৰস্ত এলেকাত উপস্থিত জিলা উপায়ুক্ত দেবাশীষ শৰ্মা(Morigaon DC Debashis Sarmah) । মৈৰাবাৰীৰ মৌৱামাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখনীয়া আৰু বৰচাপৰি ভজাইখাইতি গৰাখনীয়া এলেকা পৰিদৰ্শন কৰে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে(Morigaon DC visits erosion areas) ।

ভদীয়া বানে ৰাজ্যবাসীৰ মাজত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে (Flood affects Assam)। ৰাজ্যৰ বহু প্ৰান্তত বানে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে । বাকী অঞ্চলবোৰৰ লগতে দিখাৰী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে জলমগ্ন কৰি তুলিছে ধেমাজি জিলাৰ জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ কেইবাখনো গাঁও (Flood in Jonai)।

সকলো ধৰণৰ ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ল’লে ভৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ সুৰেশ ৰাইনাই ৷ ২০২০ চনৰ ১৫ আগষ্টত এম এছ ধোনীৰ পিছতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটক বিদায় জনাইছিল ৰাইনাই ৷

দৰঙৰ দলগাঁৱত এটা পথ নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক কেলেংকাৰী (Road construction corruption)। পথটো মুকলি কৰাৰ পূৰ্বেই ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড গাঁত । ঠিকাদাৰৰ হেমাহিৰ বাবে পথৰ দুৰৱস্থা এনে হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ।

নলবাৰীৰ বালিলেছা কালী দেৱালয়ৰ(Balilesha Kali Mandir) পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ থিয়েটাৰৰ নৃত্য শিল্পী (Theatre artist missing in Nalbari)। নিখোজ শিল্পীগৰাকী লুইতপৰীয়া থিয়েটাৰৰ নৃত্যশিল্পী কণ দাস (২৬) ৷ শিল্পীগৰাকীৰ ঘৰ বজালী জিলাৰ সৰুপেটাত ৷

কৰম পূজাৰ বন্ধক লৈ বোকাখাত চাহ বাগিচাত পুৱাই আটছাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ(Protest in Bokakhat over Karam Puja holiday) । বাগিছা কৰ্তৃপক্ষৰে বাকযুদ্ধত লিপ্ত হয় আটছা কৰ্মী । আটছাৰ দাবী মানি নোলোৱাত হতাহতিও হোৱা দেখা গ'ল দুয়োপক্ষৰ মাজত ।

ৰাজ্যৰ শক্তি বিভাগৰ কথা কৈ থাকিলেও যেন ওৰকে নপৰে । এইবাৰ শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে বিলাসীপাৰাৰ এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে । চাৰি বছৰ পূৰ্বে খুঁটা পোতাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত নিদিলে বিদ্যুৎ সংযোগ(No electricity connection in Bilashipara) ।