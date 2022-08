অৱশেষত কলকাতা আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে কলকাতাত গৰ্গ চেটাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে(Garga Chatterjee arrest by Kolkata police)। স্বৰ্গদেও চাউলুং চুকাফাৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাৰ পিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত কলকাতা আৰক্ষীয়ে গৰ্গ চেটাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কলকাতাৰ আদালতত হাজিৰ কৰে । অৱশ্য়ে আদালতে চেটাৰ্জীক চৰ্ত সাপেক্ষে জামিন দিয়ে ।

জোৰামথাংগাক সাক্ষাৎ অসমৰ দুই মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু অশোক সিংঘালৰ (Assam ministers meet Mizoram CM) ৷ আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰাৰ বাবে জোৰামথাংগাই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাৰ কথা ক’লে অতুল বৰাই ৷ অসমৰ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালেও অতি শীঘ্ৰেই সীমা সমস্যা সমাধান হ’ব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিছে ৷

বুধবাৰে অষ্টমবাৰৰ বাবে মুখ্য়মন্ত্ৰী হিচাবে শপত গ্ৰহণ কৰিলে নীতিশ কুমাৰে (Nitish Kumar took oath as Bihar chief minister)৷ মঙলবাৰে বিজেপিৰে মিত্ৰতা ভংগৰ পাচত বুধবাৰে নতুন চৰকাৰ গঠন হ’ল বিহাৰত ৷

ক্ৰমাৎ সলনি হ’বলৈ ধৰিছে অসমৰ ভৌগোলিক মানচিত্ৰ (Changes in geographical map of Assam due to erosion) । বানৰ পাছত খহনীয়াই সংহাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ফলত নিঃশেষ হৈছে ৰাজ্য়ৰ ২৫০০খনকৈ গাঁও ৷

দেশৰ ৭৫তম স্বাধীনতা দিৱসৰ (75th Independence Day) লগত সংগতি ৰাখি দেশজুৰি আয়োজন কৰা হৈছে "আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ" (Azadi ka Amrit Mahotsav) ৷ ইয়াৰ অংশ হিচাপে ছিপাঝাৰত বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত বুধবাৰে এক ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা উলিওৱা হয় (Triranga Yatra at Sipajhar) । লগতে এক বিশাল বাইক ৰেলীৰো আয়োজন কৰা হয় (Har Ghar Tiranga bike rally at Sipajhar) ৷ এই বাইক ৰেলী উন্মোচন কৰি বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে (Minister Chandra Mohan Patowary) অঞ্চলটোৰ একাংশ সুলভ মূল্যৰ এজেন্ট আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত জাতীয় পতাকা বিতৰণ কৰে ৷

সমাগত স্বাধীনতা দিৱস (75th Independence Day)। স্বাধীনতা দিৱসটি যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে উদযাপিত হয় তাৰ বাবে যাবতীয় সকলো প্ৰস্তুতি হাতত লোৱা হৈছে । দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে স্বাধীনতা দিৱসত অশান্তি বিয়পাব নোৱাৰে তাৰ বাবে ৰাজ্যৰ অন্য জিলাৰ সমান্তৰালকৈ লখিমপুৰ জিলাতো জাৰি কৰা হৈছে ভাৰতীয় ফৌজদাৰী কাৰ্য্য বিধি আইনৰ অধীনত ১৪৪ ধাৰা।

যোৰহাটৰ আগশাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ এজন অধ্যাপকে বাছি ল’লে আত্মহনন দৰে পথ । শিক্ষাৰ দৰে এক পৱিত্ৰ বৃত্তিৰ লগত জড়িত লোকজনৰ আত্মহননৰ ঘটনাই এতিয়া অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ(Jorhat Bahona College Assistant Professor commits suicide) ৷ বৰ্তমানেও জানিব পৰা হোৱা নাই অধ্যাপকজনৰ আত্মহনন কাৰণ ।

10 টাকৈ দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো ডুমডুমা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰচণ্ড গৰমত আশ্ৰয় শিবিৰ পাতি থাকিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত কেইবাটাও পৰিয়াল(Rehabilitation of flood victims) । এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমযোগে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কৰ্দৈগুৰি আঞ্চলিক যুৱ সংঘৰ উপদেষ্টা ৰহেন্দ্র মৰাণে উপস্থাপন কৰিলে সমগ্ৰ ঘটনাৰ কেতবোৰ বিষয় । চাওক সবিশেষ...

ৰাজ্যত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছকে ধৰি নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী পূৰ্বতকৈ অধিক কঠোৰ হৈ অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান(Anti drugs mission by Assam police) ৷ অৱশ্য়ে আৰক্ষীয়ে সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই যোৱাৰ সমান্তৰালকৈ অব্যাহত আছে এই নিষিদ্ধ বেহা । ইয়াৰ মাজতে জোনাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুই ড্ৰাগছ ব্য়ৱসায়ী (Drug dealers arrested with drugs) ।

ডাক বিভাগক নিগমীকৰণ আৰু ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি অব্য়াহত আছে ডাক কৰ্মচাৰী সকলৰ প্ৰতিবাদ । ইয়াৰে প্ৰতিবাদত লখিমপুৰ নগৰৰ প্ৰধান ডাকঘৰ অচল কৰি ধৰ্মঘটত বহিছে ডাক কৰ্মচাৰীসকল(Postal workers strike against Privatization in Lakhimpur)।