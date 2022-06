১৯৯৩ চনৰপৰা ২০১৮ চনলৈ ২৫ বছৰত গুৱাহাটীত ভূমিস্খলনৰ ফলত ১৬৫ জন লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে । 2018ৰ পৰা 2022লৈ এই সংখ্য়া বৃদ্ধি হৈছে ৷ মঙলবাৰেও গুৱাহাটীত ভূমিস্খলনৰ ফলত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হয় (Four people died in landslide in Guwahati) ।

কোন কোন শিক্ষক এল আই চিৰ এজেন্ট । ব্যৱস্থা ল'বলৈ তালিকা বিচাৰিলে চৰকাৰে । মেট্ৰিকৰ ফলাফলত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পুতৌজনক ছবি । শিক্ষকতাৰ লগতে এল আই চিৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰা শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ । শিক্ষকৰ চাকৰি কৰিও নিজৰ বা পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নামত এজেঞ্চি লৈ এল আই চি পলিচী বিক্ৰী কৰি ফুৰা শিক্ষক-কর্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল’বলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে জাননী জাৰি কৰিছে ।

ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি শাম কটাৰ পিছতেই পুনৰ নেৰা নেপেৰা বৰষুণে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে (Flood at Jonai) ৰাজ্যবাসীক ৷ বান আৰু গৰাখহনীয়াই জুৰুলা কৰিছে জোনাইবাসীক ৷

পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ কৱলত পৰিল ধুবুৰী জিলা কাৰাগাৰ, নগৰ স্বাস্থ্য আৰু প্ৰসূতি কল্যাণ কেন্দ্ৰ (Artificial floods in Dhubri)। আৱৰ্জনাময় হৈ পৰিছে প্ৰসূতি কল্যাণ কেন্দ্ৰ । কাৰাগাৰত কৃত্ৰিম বানৰ ফলত কয়দী, জেল কৰ্তৃপক্ষৰ হাহাকাৰ ।

প্ৰতিবাদত কঁপিল শিৱসাগৰ । আম আদমি পাৰ্টীৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্য়সূচী(AAP protest in front of Sivasagar DC office) । কেইবাটাও বিষয়ত আলোকপাত কৰি ৰাজ্যপাললৈ প্ৰেৰণ কৰে এখন স্মাৰক পত্ৰ ।

তিনিদিনলৈ গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ উপকন্ঠ অঞ্চলত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননী আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ(Heavy rain forecast for Guwahati for three days) । ইতিমধ্যেই মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা মূষলধাৰে বৰষুণে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত ।

৯১০খন সত্ৰৰ ৮ হাজাৰ বিঘা ভূমিৰ নাই কোনো অস্তিত্ব । বেদখলমুক্ত অধ্যয়ন সমিতিৰ প্ৰতিবেদনত বিস্ফোৰক তথ্য । বহু সত্ৰ নামতহে বৰ্তি আছে । চৌপাশে এতিয়া কেৱল বেদখলকাৰীৰ গাঁও । প্ৰতিখন সত্ৰতে পূৰ্ববংগীয় মুছলমান বেদখলকাৰীৰ দপদপনি । সৰ্বাধিক দখল হৈছে বৰপেটা আৰু নগাঁৱৰ সত্ৰৰ ভূমি ।

লখিমপুৰ নগৰৰ গাতে লাগি থকা কেন্দ্রীয় আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা এটা পথে জলা-কলা খুৱাইছে স্থানীয় ৰাইজক ৷ তিনি কোটি টকীয়া ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা পথটিৰ দুৰৱস্থাৰ ফলত ত্ৰাহি মধুসূদন সুঁৱৰিছে ৰাইজে(Flood in Lakhimpur) ৷

ত্ৰিপুৰাত মেলেৰিয়াত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে (Malaria cases increases in Tripura)। এতিয়ালৈ দুটা শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । স্বাস্থ্য বিভাগে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ আৰু ঔষধ বিতৰণৰো ব্যৱস্থা কৰা গৈছে ।

বঙাইগাঁৱত ধনদাবী কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুই ভুৱা এনডিএফবি কেডাৰ (Fake NDFB cadre arrested)৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি যুৱক দুজনে কোনো সংগঠনৰ কেডাৰ নহয় ৷