অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত দুৰ্ঘটনাত পতিত ভাৰতীয় সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ (Indian Army Cheetah helicopter crashes at Tawang) ৷ পুৱা ১০ বজাত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাত ৷ নিহত হয় এজন পাইলট ৷

পুনৰ বহিঃৰাজ্যত অসমৰ যুৱকক হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ (Assam youth allegedly harassed outside state) । কেৱল হাৰাশাস্তিয়েই নহয়, আন্তৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতাৰণা চক্ৰই (International Fraud Circle) অভিযোগকাৰীক প্ৰৱঞ্চনামূলক কামত জড়িত হ'বলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰো দাবী কৰা হৈছে । এই চাঞ্চল্যকৰ দাবী কৰিছে অসমৰ যুৱক অৰূপ কুমাৰে ।

মঙলবাৰে মহা নৱমী উপলক্ষে মৰাণৰ কেইবাখনো পূজা মণ্ডপত পূজা দৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ২০২৪ চনত পুনৰ তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোডী, তাত কোনো সন্দেহ নাই বুলি মন্তব্য কৰে (Narendra Modi will be prime minister in 2024) ৷

উত্তৰাখণ্ডৰ ভয়াৱহ হিমস্খলনত আবদ্ধ অসমৰ পৰ্বতাৰোহী (Assam climbers trapped in Uttarakhand avalanche) । সন্ধানহীন হৈ আছে অসমৰ পৰ্বতাৰোহী দীপশিখা হাজৰিকা (Assam mountaineer Deepshikha Hazarika missing) । দীপশিখা হাজৰিকাৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ত ।

নিহত সন্ত্ৰাসবাদী হানান বিন য়াকুব আৰু জামছেদ শেহতীয়াকৈ পুলৱামাৰ পিংলানাত ২ অক্টোবৰত এছপিঅ' জাভেদ ডাৰৰ হত্যাত (SPO Javed Dar murder case) জড়িত আছিল আৰু পুলৱামাত ২৪ ছেপ্টেম্বৰত পশ্চিমবংগৰ এজন প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকক হত্যাৰ লগত জড়িত আছিল (Pulwama attack)

শীতকালৰ বাবে কোদাৰনাথ ধামৰ দুৱাৰ (Kedarnath Dham) 27 অক্টোবৰত (Kedanath doors will be closed on October 27) ভৈয়া দুজ উৎসৱত তুলা লগনত বন্ধ কৰা হ'ব । ১৮ নৱেম্বৰত মদমহেশ্বৰ ধামৰ দুৱাৰ আৰু ৭ নৱেম্বৰত ভগৱান তুংনাথৰ দুৱাৰ শীতকালৰ বাবে বন্ধ থাকিব ।

আজি বিজয়া দশমী(Bijaya dashami 2022)৷ বিজয়া দশমীৰ দিনা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এক বিৰল দৃশ্য ৷ ভাৰতীয় সেনাৰ চতুৰ্থ ক'ৰৰ সেনা বাহিনীৰ লোকে অনুষ্ঠিত কৰা দুৰ্গা পূজাৰ দেৱীৰ মৃণ্ময় মূৰ্তি বিসৰ্জন দিয়া হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত(Durga puja celebrated by army) । বিসৰ্জনৰ পূৰ্বে মা দূৰ্গাক স্তুতি ভজনেৰে বিদায় জনালে সেনা বাহিনীৰ লোকসকলে(Tezpur Sonitpur Indian Army Dasami ) ।

আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৪ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় ঐতিহাসিক ঢেঁকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত(Srimanta Sankardev avirbhav tithi in Dhekiakhuwa Bornamghor) ৷

দুৰ্গা পূজাৰ ছেগ বুজি মৰাণত প্ৰশাসনৰ অনুমতি অবিহনে বিক্ৰী লটাৰী টিকট(Lottery tickets sold without permission in Moran) ৷ প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ নিচেই কাষতে কাৰ ছত্ৰছায়াত চলিছে এনে অবৈধ টিকট বিক্ৰী কাৰ্য ?

আজি বিজয়া দশমী(Bijaya dashami2022) ৷ তেজপুৰ জাহাজঘাটত আৰম্ভ হৈছে মা দুর্গাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী(Bijaya dashami celebration at Tezpur) । প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এই বছৰো শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে নদী আৰক্ষী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ সহযোগত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজৰে দেৱীৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ বিসৰ্জনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।