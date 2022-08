গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী । অনুষ্ঠানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পতাকা উত্তোলন কৰে (Assam CM hoisted flag at Khanapara)। পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেচন হাস্পতাললৈ(Reliance Foundation Hospital) ফোন অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ ৷ ফোনত ৰিলায়েন্স গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আৰু পৰিয়াললৈ দুৰ্বৃ্ত্তৰ ভাবুকি ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিবি মাৰ্গ আৰক্ষী থানাত দাখিল অভিযোগ (DB Marg police station) ৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সা জিলা সদৰ মুছলপুৰতো দেশৰ ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয় (76th Independence day of India) । মুছলপুৰ বাথৌগুৰী ক্ৰীড়া কমপ্লেক্স খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত শ্বহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় (76th independence day celebration In Baksa) ।

দেশ তথা ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে বিশ্বনাথতো উলহ-মালহৰে উদযাপন কৰা হৈছে ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস (76th Independence Day at Biswanath) । বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয় ভাৱে কাছাৰী ময়দানত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে অসম চৰকাৰৰ হস্তঁতাত,বস্ত্ৰ আৰু ৰেচম, বড়োলেণ্ড উন্নয়ন দপ্তৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই (Minister U G Brahma hoisting the national flag) ।

সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ধেমাজি কাছাৰী ময়দানত উলহ মালহে 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰে (76th Independence Day at Dhemaji) ৷ প্ৰথমে মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ আৰু তাৰপাছত ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ শ্বহীদ স্মৃতি স্তম্ভত মাল্যাৰ্পণ কৰাৰ পিছতে পুৱা ৯ বজাত কাছাৰী ময়দানত আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ধেমাজি জিলা উপায়ুক্ত অসীম কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই (DC Ashim Kumar Bhattacharya hoisting the national flag) ৷

দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সোমবাৰে গোৱালপাৰা জিলাত ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয় (76th Independence day of India) । গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত JTS খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হয় স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী (76th independence day celebration In Goalpara) ৷ গোৱালপাৰা জিলা উপায়ুক্ত খনীন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাবে উপস্থিত থাকি ত্ৰিৰংগা উত্তোলন কৰে (Goalpara DC hoisting flag of 76th Independence day) ।

২০২২ চনৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত মুম্বাইত থকা নিজৰ বিলাসী বাংলো ‘এন্টিলিয়া’ক (Mukesh Ambani's house name) ত্ৰিৰংগালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে দেশৰ বৃহত্তম উদ্যোগপতি মুকেশ আম্বানীয়ে ।

সত্ৰ নগৰী বৰপেটাক ৰেলপথ আৰু চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সংযোগ কৰাৰ দাবীত স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই বৰপেটাত আছুৱে ৰূপায়ণ কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী (AASU protest at Barpeta)। যেতিয়ালৈ বৰপেটাক ৰেলেৰে সংযোগ কৰা নহয় তেতিয়ালৈ এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্য়াহত থাকিব বুলি সকীয়াই দিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ।

আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে কাৰাবন্দী হৈ থকা একাংশ কাৰাবন্দীক মুকলিৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছিল চৰকাৰে (Assam Govt orders to release category poisoner from jail) ৷ তাৰেই অংশ হিচাপে শোণিতপুৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে ৩৭ জন কাৰাবন্দীক কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলিৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷

দেশৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অসমৰ খেলুৱৈৰ সফল যাত্ৰা অব্যাহত আছে । এইবাৰ ভাৰতীয় টেনিছ বল ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ অভয়াপুৰীৰ এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে (Assam player in Indian tennis ball cricket team)। কম্বোডিয়াৰৰ বিৰুদ্ধে আগন্তুক টেনিছ বল ক্ৰিকেট শৃংখলাত ঘোষিত ভাৰতীয় দলটোত স্থান লাভ কৰিছে অভয়াপুৰী শিৱপুৰৰ সুদক্ষ ক্ৰিকেটাৰ দেৱজিৎ অধিকাৰীয়ে (Assam players to represent India in tennis cricket against Cambodia)।