Assam Mizoram border dispute: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিল্লীত লগ কৰিবলৈ আগ্ৰহী জোৰামথাংগা

জোৰামথাংগাক সাক্ষাৎ অসমৰ দুই মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু অশোক সিংঘালৰ (Assam ministers meet Mizoram CM) ৷ আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰাৰ বাবে জোৰামথাংগাই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাৰ কথা ক’লে অতুল বৰাই ৷ অসমৰ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালেও অতি শীঘ্ৰেই সীমা সমস্যা সমাধান হ’ব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিছে ৷

Azadi ka Amrit Mahotsav: স্বাধীনতাৰ সুগন্ধিৰে নজহা-নপমা মহীয়সী নাৰী চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী

চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে ১৯৩২ চনৰ আইন অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedience Movement of 1932) আৰু ১৯২০-২১ চনৰ অসহযোগ আন্দোলনতো সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল । আনহাতে, অসম বিধানসভাৰ বাবে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি তেওঁ স্বাধীন ভাৰতত ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

Assistant Professor commits suicide: যোৰহাটৰ বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকৰ আত্মহনন

যোৰহাটৰ আগশাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ এজন অধ্যাপকে বাছি ল’লে আত্মহনন দৰে পথ । শিক্ষাৰ দৰে এক পৱিত্ৰ বৃত্তিৰ লগত জড়িত লোকজনৰ আত্মহননৰ ঘটনাই এতিয়া অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ(Jorhat Bahona College Assistant Professor commits suicide) ৷ বৰ্তমানেও জানিব পৰা হোৱা নাই অধ্যাপকজনৰ আত্মহনন কাৰণ ।

Rehabilitation of flood victims: কৰ্দৈগুৰিৰ 24 টাকৈ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ সংস্থাপন কেতিয়া ?

10 টাকৈ দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো ডুমডুমা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰচণ্ড গৰমত আশ্ৰয় শিবিৰ পাতি থাকিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত কেইবাটাও পৰিয়াল(Rehabilitation of flood victims) । এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমযোগে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কৰ্দৈগুৰি আঞ্চলিক যুৱ সংঘৰ উপদেষ্টা ৰহেন্দ্র মৰাণে উপস্থাপন কৰিলে সমগ্ৰ ঘটনাৰ কেতবোৰ বিষয় । চাওক সবিশেষ...

Protest against Privatization of Postal: লখিমপুৰত ডাক কৰ্মচাৰীৰ ধৰ্মঘট

ডাক বিভাগক নিগমীকৰণ আৰু ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি অব্য়াহত আছে ডাক কৰ্মচাৰী সকলৰ প্ৰতিবাদ । ইয়াৰে প্ৰতিবাদত লখিমপুৰ নগৰৰ প্ৰধান ডাকঘৰ অচল কৰি ধৰ্মঘটত বহিছে ডাক কৰ্মচাৰীসকল(Postal workers strike against Privatization in Lakhimpur)।

Trianga Yatra at Hauli: বৰষুণত তিতি-বুৰি হাউলীত ত্রিৰংগা যাত্রা আৰক্ষীৰ

বৰষুণত তিতি বুৰি হাউলী আৰক্ষীৰ ত্রিৰংগা যাত্রা (Trianga Yatra at Hauli)। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে হাউলীত উৎসৱ মুখৰ পৰিবেশ । আৰক্ষী প্ৰসাশনৰ উদ্যোগত ত্রিৰংগা যাত্রা সমদল (Tricolour flag rally by Barpeta police)। প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ মাজতে হাউলী চহৰৰ মাজেৰে হাউলী আৰক্ষী, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লগতে হাউলীৰ জেষ্ঠ নাগৰিক সকলে অংশ লয় এই সমদলত (Tricolour flag rally) ।

Class started with National anthem : জাতীয় সংগীতেৰে আৰম্ভ জোনাই মহাবিদ্যালয়ৰ পাঠদান

জোনাইত এখন মহাবিদ্যালয়ৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ৷ জাতীয় সংগীতেৰে আৰম্ভ মহাবিদ্যালয়খনৰ পাঠদান ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত জাতীয় চেতনা আৰু জাতীয়তাবাদ গঢ় দিয়াৰ মানসেৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷

Raju Srivastav hospitalised: কৌতুক অভিনেতা ৰাজুু শ্ৰীবাস্তৱ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত

হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কৌতুক অভিনেতা ৰাজু শ্ৰীবাস্তৱক ৷ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অসুস্থ হৈ পৰে অভিনেতাজন ৷

Jishnu Baruah in Titabar : ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰশাসনিক সেৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱা আহ্বান জিষ্ণু বৰুৱাৰ

ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা, ভাৰতীয় লোক সেৱা, অসম লোক সেৱাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উৎসাহ উদ্দীপনা প্ৰদান অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাৰ (Assam Chief secretary advices students to prepare for civil service) ৷ তিতাবৰৰ নন্দনাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক লোক সেৱাৰ দৰে সৰ্বোচ্চ পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে উদ্বুদ্ধ কৰিবলৈ কেতবোৰ বক্তব্য আৰু পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে জিষ্ণু বৰুৱাই ।

State Government has taken special initiatives: পাইপেৰে যোগান ধৰা হ'ব ৰন্ধন গেছ

২০২৪ চনৰ পূৰ্বে কামৰূপ মহানগৰ, কামৰূপ আৰু কাছাৰ জিলাত পাইপৰ যোগেদি যোগান ধৰা হ'ব ৰন্ধন গেছ (Cooking gas will be supplied through pipes)। প্ৰথম অৱস্থাত কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাত প্রায় ৩ লাখ উপভোক্তাক এই সেৱাৰ জৰিয়তে সামৰি লোৱা হ'ব। ২০২৬ চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আন ৭খন জিলাত পাইপৰ জৰিয়তে ৰন্ধন গেছৰ সংযোগ দিয়াৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছক চি এন জি ষ্টেছনলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব(Assam State Transport Corporation buses will be converted to CNG stations)।