আজি কাতি অৰ্থাৎ কঙালী বিহু(Kati Bihu) । শইচৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰে ৰাজ্যবাসীয়ে সোমবাৰে উদযাপন কৰিব কাতি বিহু । পথাৰত জ্বলাব বন্তি, তুলসীৰ তলে তলে কণ কণ শিশুৰ সৈতে নাম গাই ৰাইজৰ কুশল-মংগল কামনাৰে বিহুটি পালন কৰিব অসমবাসীয়ে ।

বিশ্বত কৰ’ণা মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পাইছে যদিও ইয়াৰ ভয়াৱহতাৰ কথা এতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰি ৷ তদুপৰি ঠাই বিশেষে অব্যাহত আছে কৰ’ণাৰ সংক্ৰমণ ৷ এনে সময়ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাই ক’ভিডৰ জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ক’ভিড ভেকচিনৰ উপলব্ধতাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷

কৰ’ণাতংক, বান, খৰাং বতৰ তথা মূল্যবৃদ্ধিয়ে(Price Hike) জৰ্জৰিত কৰা অসমীয়া চহা সমাজে সকলো বাধা নেওচি আজি উদযাপন কৰিব বাপতি সাহোন কাতি বিহু(Kati Bihu)। পৰম্পৰাগতভাৱে ৰাজ্যৰ প্ৰতিঘৰ অসমীয়াৰ চোতালত ৰোৱা তুলসীৰ তলত আৰু প্ৰতিখন পথাৰত চাকি-বন্তি জ্বলাই আগন্তুক দিনসমূহত যাতে সোণোৱালী শস্য নদন-বদন হৈ ভঁড়াল মেটমৰা হৈ পৰে, তাৰে কামনাৰে নেদেখাজনৰ চৰণত সেৱা লয় অসমীয়া ৰাইজে ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কৃষকসকলক নিম্নতম সমৰ্থন মূল্যৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰি কৃষক আন্দোলনৰ সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকৰ ৷

আজি কাতি বিহু ৷ সোণোৱালী ধানে পথাৰ উপচি পৰাৰ আশাৰে চহা ৰাইজে কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া খেতিপথাৰত চাকি এগছি আগবঢ়োৱাৰ পৰম্পৰা অতীজৰে পৰা প্ৰচলিত ৷ কিন্তু এইবেলি যেন খৰাং বতৰে সৰগ খহাইছে কামপুৰৰ কৃষকৰ মূৰত ৷ যোৱা কেইটামান দিনত ৰাজ্যত অত্যাধিক বৃদ্ধি পাইছে গৰমৰ প্ৰকোপ ৷

নলবাৰীত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যা(Suicide) ৷ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা পেটৰ অসুখত ভূগি থকা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে অসুখৰ বাবে অধিক চিন্তিত হৈ আত্মহননৰ পথ বাচি লোৱা বুলি ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃ নলবাৰীৰ সদৰ থানাত কৰ্মৰত ৷

কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰ টেনি(Ajay Mishra Teni)ক অপসাৰণ কৰাৰ আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত সোমবাৰে ৰে'ল অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ । দেশজুৰি ৬ ঘণ্টীয়া ৰে'ল অৱৰোধ কাৰ্যসূচীৰ আহ্বান জনাইছে সংগঠনটোৱে । উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰ খেৰী(Lakhimpur Kheri)ৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই ।

বৰাকত ক'লা ৰঙেৰে মোহাৰি পেলোৱা হ'ল অসমীয়াত লিখা ফলক ৷ শিলচৰ ৰে'ল ষ্টেচনত অসমীয়া ভাষাত লিখা পোষ্টাৰ লগোৱাৰ বিৰোধিতাৰে সৰৱ হৈ উঠিল বৰাক ডেম'ক্ৰেটিক যুৱ ফ্ৰণ্টৰ লগতে স্থানীয় বিভিন্ন দল-সংগঠন ৷

অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন কাতি বিহু(Kati Bihu)ক লৈ ব্যস্ত ৰাজ্যবাসী ৷ কৰ’ণাতংক, খৰাং বতৰ তথা মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰাৰ মাজতে সকলো বাধা নেওচি অসমীয়া চহা সমাজে উদযাপন কৰিব হেঁপাহৰ বিহুটি ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে কাতি বিহু উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি ৷

অৰুণাচল প্ৰদেশত চীনৰ সীমাৰ(borders with China in Arunachal Pradesh region) ওচৰত ভাৰতীয় সেনাই(Indian Army) শক্তিশালী কৰি তুলিছে মানৱবিহীন বিমানকে(unmanned aircraft) ধৰি বিমান সম্পদৰ মোতায়েন(deployment of air assets) ৷ মানৱবিহীন বিমান 'Heron I', chopper 'ALH Dhruv' আৰু অস্ত্ৰসজ্জিত হেলিকপ্টাৰ 'Rudra' ৰ সৈতে সেনাই অঞ্চলটোত বিমান বাহিনীক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ৷