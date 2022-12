আজিৰে পৰা আৰম্ভ অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন (Assam assembly winter session)৷ অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই সদনৰ পৰা নিলম্বন হ’ল ৰাইজৰ দলৰ নেতা তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ (Sivsagar MLA Akhil Gogoi)৷

তেজপুৰত অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় (DGP emergency meeting in Tezpur)৷ জিলাখনৰ উপায়ুক্ত, পৰিবহণ বিষয়াৰ লগত উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত মিলিত হয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী ৷

ৰাজস্থান কংগ্ৰেছত হোৱা বিবাদৰ মাজতে সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ অধ্যক্ষতাত এখন ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় (Rahul Gandhi meeting with Gehlot and Sachin Pilot) । সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত বৈঠকত দুয়োজন বিবাদী নেতা মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলট আৰু প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী শচীন পাইলটে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

২৩ আৰু ২৪ ডিচেম্বৰত কাকপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰমাকান্ত শইকীয়া সোঁৱৰণী প্ৰথম বাৰ্ষিক দিবা-নৈশ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আমন্ত্ৰণমূলক ভলীবল প্ৰতিযোগিতা(Invitational volleyball competition to be held in Tinsukia) । সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলণ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত তিনিচুকীয়া জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ তত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ভলীবল প্ৰতিয়োগিতাখনি(Invitational volleyball competition in Tinsukia) ।

ৰায়াংস্থিত বিএন ডোগ্ৰা ৰেজিমেন্টৰ (20th BN Dogra Regiment) উদ্যোগত আৰু জোনাই মহকুমা প্ৰশাসনৰ সহযোগত জোনাই টাউন ক্লাব প্ৰাংগণত মঙলবাৰে এটি বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয় (Free health camp at Jonai)। উক্ত শিবিৰত জোনাইৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা শতাধিক ৰাইজে চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰে (Health awareness camp at Jonai Town Club)।

পৰকীয়া প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি ৷ অন্য মহিলাৰ লগত শাৰীৰিক সম্পৰ্ক থকাৰ কথা গম পাই পত্নীয়ে কাটিলে স্বামীৰ গুপ্তাংগ (Wife Cut Husbands Private Part) ৷

শিলচৰ-আইজল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সোমবাৰে নিশা এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় (Road accident at Silchar Aizawl road) ৷ ক্ৰুইজাৰ বাহনৰ খুন্দাত নিহত হয় এজন বৃদ্ধ লোক (one dead in road accident) ৷

সোমবাৰে অনুষ্কা শৰ্মাই স্পষ্টকৈ Puma ব্ৰেণ্ডক তেওঁৰ অনুমতি অবিহনে তেওঁৰ ছবি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে সমালোচনা কৰিছিল (Anushka Sharma puma) ।

তিনিচুকীয়াৰ ৰাজপথত সোমবাৰে নিশা জিলা পৰিবহণ বিভাগে দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত যান-বাহন আৰক্ষীৰ সহযোগত সুৰাপায়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় (Police search operation in Tinsukia) ৷ তিনিচুকীয়া জিলা পৰিবহণ বিষয়া (DTO of Tinsukia) ৰাজীৱ পেগুৱে এই সন্দৰ্ভত কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভিডিঅ কনফাৰেন্সৰ (CM Dr Himanta Biswa Sarma appeal) জৰিয়তে নৱবৰ্ষক আদৰাৰ নামত কোনো লোকে যাতে সুৰা সেৱন কৰি বাহন চলোৱাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই অভিযান চলোৱা হৈছে (Road safety awareness in Tinsukia) ৷

ধেমাজি শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ কেৰকণি আদৰ্শ হাইস্কুলৰ এটা শ্ৰেণী কোঠায়ে উন্মোচিত কৰিছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পঁয়ালগা স্বৰূপ (Poor condition of govt school) ৷ বিদ্যালয়খনৰ দুৰাৱস্থাই একপ্ৰকাৰ শিক্ষা বিভাগৰ ফোঁপলা স্বৰূপটো উদঙাই দিছে । ৰাইজে কৰা অভিযোগ মতে, চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে যদিও ধেমাজিত আজিও বহুতো বিদ্য়ালয়ে লাভ কৰা নাই ইয়াৰ সুযোগ ।