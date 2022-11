Child Kidnaping in Guwahati: মহানগৰীত বিদ্যালয়ৰ শিশুক অপহৰণৰ চেষ্টা বিএচএফ জোৱানৰ

মহানগৰীৰ মালিগাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ বিদ্যালয়ৰ পৰাই এটি শিশুক অপহৰণৰ চেষ্টা (Attempted to kidnap child from school in Maligaon)৷

ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ হৈ পৰিছে ডেংগু ৰোগ (Dengue becoming severe in Assam) । ৰাজ্যৰ কেবাখনো জিলাত ডেংগুত আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক ৷ চিন্তিত ৰাজ্যবাসী ৷

‘‘আহা সখী আহা বাই বৃন্দাবনে যাও, বজাইছে মোহন বংশী নয়ন ভৰি চাও...’’ আজি ৰাস মহোৎসৱ ৷ শ্ৰীকৃষ্ণৰ বৰ্ণনাত মুখৰিত ৰাজ্যৰ চৌদিশ ৷ ৰাসৰ বাবে মাজুলীলৈ ইতিমধ্যে আগমন ঘটিছে বহু দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ (Tourist gathering Majuli for Raas Mahotsav 2022) ৷ ব্যস্ত মাজুলীয়াল ৷

কৰ্ম সংস্কৃতি-পোচাক পৰিধানক লৈ বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিবৰ বিশেষ জাননী (Assam Assembly dress code) ৷ পুৱা ৯:৩০ বজাত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ’ব লাগিব বিধানসভা সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰী ৷ মহিলাসকলে পিন্ধিব লাগিব ছুৰিদাৰ, শাৰী, মেখেলা-চাদৰ অথবা আনুষ্ঠানিক পেন্ট-চাৰ্ট ৷ ঠিৰাং কৰিলে সাংবাদিকৰো ড্ৰেছ ক’ড ৷

আমলখি স্বাস্থ্যৰ বাবে অন্যতম উপকাৰী ফল হিচাপে বিবেচিত হৈছে । সতেজ গুজবেৰী অৰ্থাৎ আমলখি মানুহে খাদ্যত বহু ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰে যেনে শাক-পাচলি, আচাৰ, মুৰাব্বা, চাটনি আৰু চকলেট । যদিও বজাৰত আমলখি গুড়ি, ৰস আদি বহু ৰূপতো পোৱা যায়, কিন্তু প্ৰতিদিনে পুৱা এটা সতেজ আমলখি মূল ৰূপত খালে বা সতেজ আমলখিৰ ৰস সেৱন কৰিলে স্বাস্থ্যৰ বাবে বহু উপকাৰী বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । স্বাস্থ্যৰ বাবে ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বাবে ইয়াক আয়ুৰ্বেদত অমৃত বুলিও কোৱা হয় ।

ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে উন্নয়ণ সাধিব পৰা নাই গ্ৰামাঞ্চলৰ বাট-পথৰ ক্ষেত্ৰত ৷ উদাহৰণস্বৰূপে কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ সমষ্টি ৷ সমষ্টিটোৰ এটা পথৰ দুৰৱস্থাই বাৰুকৈয়ে বিপদত পেলাইছে অঞ্চলবাসীক (Badarpur Poor Condition Road)৷

জামুগুৰিহাটৰ জীয়া ভৰলী নদীৰ দলঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident at Jamugurihat)৷ ডাম্পাৰ আৰু স্কুটিৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত আহত আৰক্ষীৰ জোৱান ৷

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে (Supreme Court of India) নামভৰ্তি আৰু চৰকাৰী চাকৰিত ১০ শতাংশ ইডব্লিউএছ (Economically Weaker Section) কোটা প্ৰদান কৰা সংবিধান সংশোধনীৰ বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনবোৰ বাহাল ৰাখিছে ।

7 নৱেম্বৰ সোমবাৰে 68 সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰা কমল হাছানে 35 বছৰৰ পাছত মণি ৰত্নমৰ সৈতে পুনৰ মিলিত হ’বলৈ সাজু হৈছে (Kamal Haasan birthday) । জন্মদিনৰ প্ৰাকক্ষণত কমলে মণি ৰত্নমৰ সৈতে তেওঁৰ আগন্তুক ছবিখনৰ কথা ঘোষণা কৰে, অনিশ্চিতভাৱে ছবিখনৰ নাম KH234 ৰখা হৈছে ।

জানক আলিয়াৰ পূৰ্বে আৰু কোন কোন বলীউড অভিনেত্ৰী অন্তঃসত্বা হৈ বিয়াত বহিছিল-