পঞ্জাৱৰ বাথিন্দা জিলাত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি (Statue of Father of Nation Mahatma Gandhi) ভঙাৰ এক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Mahatma Gandhi statue vandalized in Bathinda) ৷ জিলাখনৰ তালৱান্দি চাবো উপ-সংমণ্ডলৰ ৰামা মাণ্ডিত এখন ৰাজহুৱা উদ্যানত কোনো দুষ্ট চক্ৰই এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে বুলি ৰামমাণ্ডীবাসী ৰাইজে জনায় (Statue of Mahatma Gandhi broken by mischievous people) ৷

অমৰনাথ যাত্ৰাত আকৌ অঘটন (Amarnath Yatra 2022)। কেইদিনমান পূৰ্বে ডাৱৰ বিষ্ফোৰণত কেইবাগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিছত যোৱা ৩৬ ঘণ্টাত অমৰনাথ যাত্ৰাৰ সময়ত প্ৰাকৃতিক কাৰণত ছয়গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী আৰু এজন পনি চালকৰ মৃত্যু হয় । ফলত চলিত অমৰনাথ তীৰ্থযাত্ৰাত সামগ্ৰিক মৃত্যুৰ সংখ্যা ৪৯ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে ।

শেহতীয়াকৈ পশ্চিমবংগত ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে (Covid situation in West Bengal)। তাৰ মাজতে ৰাজ্যখনত ক'লা জ্বৰৰ সংক্ৰমণেও ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে । দাৰ্জিলিং, মালদা, উত্তৰ দিনাজপুৰ, দক্ষিণ দিনাজপুৰ আৰু কালিম্পং জিলাত ক'লা জ্বৰৰ সৰ্বাধিক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । চৰকাৰে প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা হাতত লৈছে ।

অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি(Heated situation at Anganwadi centre) ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ অহা সামগ্ৰী বস্তাই বস্তাই লুকুৱাই ৰাখিলে কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীয়ে (Anganwadi Worker Corruption at Kalgasia )৷

নদীত গা ধুবলৈ আহিয়েই প্ৰাণ হেৰুৱালে দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰই (Student deadbody rescued in Dikrong river) ৷ লখিমপুৰৰ ডিক্ৰং নদীত শনিবাৰে এগৰাকী অৰুণাচলৰ ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ যোৱা ১২ জুলাইত সমনীয়া বন্ধুৰ সৈতে পাৰে নদীত গা ধুবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল নেৰিষ্টৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ স্নাতকৰ ছাত্ৰ ইকাৰ টাকি (২১)৷ তাৰ পিছৰ পৰাই ইকাৰক বিচাৰি হাহাকৰ কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে ৷ চাৰিদিনৰ অন্তত আজি অৰ্ধগলিত অৱস্থাত নৈত উদ্ধাৰ কৰে ইকাৰৰ মৃতদেহ ৷

এক চাঞ্চল্যকৰ ধৰ্ষণ কাণ্ড ৷ চলন্ত বাহনত দলবদ্ধ ধৰ্ষণ এগৰাকী যুৱতীক (Girl was gangraped in moving car)। প্ৰথমে যুৱতীগৰাকীলৈ আগবঢ়াই দিছিল সুৰাৰ বটল তাৰ পিছত লিপ্ত হৈছিল এই জঘন্য কাৰ্যত ।

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জোনাইত আৰম্ভ হৈছে AJYCPৰ জিলা সমিতিৰ দ্বি-বাৰ্ষিক অধিৱেশন (AJYCP general session at Jonai)। প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে পুৱাই পতাকা উত্তোলন কৰা হয় । অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাৰো আয়োজন কৰা হয় । সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত অধিৱেশনত ।

ৰাজ্যত সংহাৰী ৰূপ লৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে (Japanese encephalitis outbreak in Assam) । ইতিমধ্যে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰায় বহু কেইগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ শনিবাৰে জাপানীজ এনকেফেলাইটিজত আক্ৰান্ত হৈ সৰ্জো মণ্ডল নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হয় (One person died in suffering Japanese Encephalitis) ৷

শিৱসাগৰ জিলাত আফ্ৰিকান ছুৱাইন ফিভাৰ (ASF)ৰ সংহাৰ (African swine fever outbreak in Sivasagar) ৷ জিলাখনৰ খঙগিয়া গাঁও, দিহিং কলঘৰ আৰু জালুকনিবিলত ছুৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ । ছুৱাইন ফিভাৰত বৰ্তমানলৈকে মৃত্যু ২৮০ টা গাহৰি । জিলা পশুপালন বিষয়াই সদৰি কৰিলে এই তথ্য ।

এটা বিতৰ্কিত ফেচবুক প'ষ্টৰ বাবে টীয়কৰ এগৰাকী 18 বছৰীয়া ছাত্ৰী বৰ্ষাশ্ৰীক কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰখাৰ ঘটনাই সম্প্ৰতি ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে (Barshashree Buragohain jailed for sedition)। কবিতা ভাল পোৱা বৰ্ষাশ্ৰীয়ে এটা কবিতাৰ মাজেৰে মনৰ ক্ষোভবোৰ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছিল । তাৰ পিছতে ছাত্ৰীগৰাকীক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।