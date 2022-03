ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ বিত্তীয় বাজেট দাখিল (Jishnu Dev Verma submits state financial budget)। বিত্ত মন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বাৰ্মাই দাখিল কৰিলে ২৬৮৯২.৬৭ কোটি টকাৰ কৰ মুক্ত ৰাজ্যিক বিত্তীয় বাজেট । ১০০০ কোটি টকাৰ 'সুৱৰ্ণ জয়ন্তী ত্ৰিপুৰা নিৰ্মাণ যোজনা' নামৰ এক নতুন আঁচনি ঘোষণা ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ ।

বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ত্ৰিপুৰা বিধানসভাৰ অধিৱেশন প্ৰথম দিনটোতে বিৰোধীৰ সদন ত্যাগ (Opposition MLAs walk out of budget session in Tripura)। ৰাজ্যপালনৰ ভাষণ নুশুনাকৈয়ে সদন ত্যাগ কৰিলে বিৰোধীয়ে । ৰাজ্যখনৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ৰাজ্যপালৰ নীৰৱ ভূমিকাৰ অভিযোগ বিৰোধীৰ ।

সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দবা, শংখ ধ্বনি আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণানুকীৰ্তনেৰে মুখৰ হৈ আছে মাজুলীৰ চৌপাশ (Holi celebration in Majuli) ৷ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দক্ষিণ পাট সত্ৰত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে ফল্গুৎসৱ (Holi festival celebrate in Majuli)।

মুকালমুৱাৰ নাৰায়ণপুৰ হাইস্কুলত অঘটন ৷ বৃহস্পতিবাৰে নাৰায়ণপুৰ হাইস্কুলত সংঘটিত এক এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire broke out at Narayanpur high school) ৷ জুইত জাহ যায় বিদ্যালয়ৰ বহি নথি-পত্ৰ আৰু আচবাব ৷

পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা (Holi festival celebrate at Batadrava) । ফল্গুৎসৱ উপলক্ষে উখল মাখল হৈ পৰিছে বিৰাজ কৰিছে বটদ্ৰৱা থানত ।

বেতকুছি-পানবজাৰ-ৰাণী-পামহীৰ ৰাজপথত সহস্ৰাধিক বাহনত পৰিবহন বিভাগৰ তালাচী (Operation in vehicles by transport department) । ১৪ খন বাহন জব্দ, ২০০ ৰো অধিক গোচৰ ৰুজু । শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানকে ধৰি ব্যৱসায়ীক বাহনৰ গৰাকী, উদ্যোগ-প্ৰতিষ্ঠান, নিৰ্মাণকাৰী সংস্থালৈ চূড়ান্ত সকীয়নি ।

সমাগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনকলৈ সাজু হৈছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহ(Political parties are gearing up for upcoming Rajya Sabha elections) ৷ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ দুই নেতাই সংগ্ৰহ কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ ৷ লগতে জাৰি কৰিব থ্ৰি লাইন হুইপ ৷ এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই(Pijush Hazarika reacts to three line whip) ৷'

ধৰ্ম প্ৰডাকচনৰ CEO অপূৰ্ব মেহতাৰ বাৰ্থডে’ পাৰ্টীলৈ হাতত হাত ধৰি আহিল বিকী-কেটৰিণা ৷ নৱ দম্পতীৰ এই ভাইৰেল ভিডিঅ’ চাই দুয়োৰে অনুৰাগীসকল আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে (Vicky Katrina latest updates) ৷

কংগ্ৰেছত ব্যাপক খহনীয়া ৷ নিতৌ দল ত্যাগ কৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন নেতাই ৷ এইবাৰ কংগ্ৰেছক চিৰ বিদায় দিলে দলটোৰ এজন অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী যুৱ নেতাই ৷