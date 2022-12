তিনিবাৰৰ বিশ্বকাপ বিজয়ী পেলে কেন্সাৰত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে (Pele suffering from Cancer)। শেহতীয়া ২৪ ঘণ্টাত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱা নাই বুলি শনিবাৰে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন চিকিৎসালয়খনে জনায় । মঙলবাৰৰ পৰা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৮২ বছৰীয়া পেলে ।

ৰাজ্য কঁপাই যোৱা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডক লৈ অব্যাহত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (Reactions across Assam on ragging) । সমানে সমানে দ্ৰুতগতিত চলিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া । ইয়াৰ মাজতে এই ঘটনাৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত সংবাদমেলযোগে প্ৰক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক ড৹ পৰমানন্দ সোণোৱালে (Registrar of DU reacts to ragging) ৷

ফিফা বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ 16 পৰ্যায়ৰ দুখন খেলত আৰ্জেন্টিনাই অষ্ট্ৰেলিয়াক আৰু নেডাৰলেণ্ডে আমেৰিকাক পৰাস্ত কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ শনিবাৰে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ দ্বিতীয়খনখেলত মুখামুখি হ’ব দুয়োটা দল (Netherlands to face Argentina in quarter final) ৷

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভয়ংকৰ ৰেগিং কাণ্ডৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগত বৰ্তমানলৈ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৬জনক (accused of DU ragging incident) । কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই মূল অভিযুক্ত ৰাহুল ছেত্ৰী । ৰেগিং কাণ্ডৰে জড়িতসকল সাৰি নাযায় বুলি মন্তব্য ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংক মিশ্ৰৰ (Dibrugarh University ragging case) ।

বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰা AIUDF ৰ নেতা মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে ৰাজ্য তথা দেশৰ জনগণ (Badaruddin Ajmal controversial statements) ৷ আনকি বিভিন্ন জনে ব্যক্ত কৰিছে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও ৷ এই সন্দৰ্ভত এইবাৰ মৌলানা আজমলক কটু সমালোচনা কৰে নগাঁও জিলাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক উৎপল বণিয়াই ৷

বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে এজেপিৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ এজাহাৰ দাখিল (AJP files FIR against Ajmal in Barpeta) ৷ বৰপেটা সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে AJP ৰ বৰপেটা জিলা সমিতিয়ে (FIR lodged against Ajmal) ৷ এজেপিৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ছহিদুল ইছলামে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতেই AJP ৰ সাংগঠনিক সম্পাদক গোবিন্দ গায়নে প্ৰত্যাহ্বান জনাই ৰাজ্য চৰকাৰক ৷

‘‘গোচৰ ৰুজু কৰিলে পলিটিচিয়ানৰ গ্ৰাফ ওপৰলৈ যায় ৷ যিমান গোচৰ ৰুজু কৰে কৰক’’ ৷ এই মন্তব্য AIUDFৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ (MP Badruddin Ajmal)৷ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰাৰ পাছত এই মন্তব্য সাংসদগৰাকীৰ (Badruddin Ajmal controversy)৷ অৱশ্যে কাৰো মনত দুখ দিয়াৰ উদ্দেশ্য নাছিল বুলিও মন্তব্য কৰে আজমলে (Badruddin Ajmal Apology)৷ আজমলৰ মন্তব্য- "মোৰ দৰে এজন জ্যেষ্ঠ লোকৰ মুখেৰে এনে কথা ওলোৱাৰ বাবে মই লজ্জিত ৷ সকলোৰে ওচৰত মই ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী ৷"

ৰঙিয়াৰ পি বি কনিহা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তথা কনিহাৰ নিবাসী সুকণ্ঠ শৰ্মাৰ ঘৰত চোৰৰ চাফাই অভিযান ৷ ঘৰৰ কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি লুটি নিলে নগদ ধন আৰু সোণৰ অলংকাৰ ৷ ইফালে, এগৰাকী মহিলাৰ পৰা চিলনী চোৰে কাঢ়ি নিলে ম’বাইল ফোন ৷

বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ কংগ্ৰেছ ৷ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই (APCC President Bhupen Bora) কয় যে অসমীয়া জাতীয় জীৱনক লৈ স্পৰ্দ্ধা কৰিবলৈ আজমলে সাহস কৰাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ’ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী (Bhupen Bora blame CM for Ajmal comment) ৷

মহানগৰীত পুনৰ প্ৰৱঞ্চকৰ নতুন কৌশল (Fraud in Guwahati)৷ গাড়ী বিক্ৰী কৰাৰ চলেৰে আৰম্ভ কৰে প্ৰৱঞ্চনা ৷ প্ৰথমে ফোনযোগে যোগাযোগ কৰে গ্ৰাহকৰ সৈতে ৷ যোগাযোগৰ পাছতে গ্ৰাহকক মাতি আনে গুৱাহাটীলৈ । তাৰ পাছত গ্ৰাহকক লৈ যায় নিজৰ ৰূমলৈ । ৰূমত পানীৰ লগত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য মিহলাই উলংগ কৰি ফটো ভিডিঅ’ প্ৰস্তুত কৰে ।