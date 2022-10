দেওবাৰে ভাঙি পৰিল শতিকা পুৰণি গুজৰাটৰ মৰ্বিত মাচু নদীৰ ওপৰত থকা ওলমা দলংখন ৷ চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হৈছে 132 টা মৃতদেহ (Many people died in Gujarat Morbi Bridge Collapse Accident) ৷ অৱশ্যে বৰ্তমানো সন্ধানহান হৈ আছে বহু লোক ৷

দেওবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 6:30 বজাত গুজৰাটৰ মৰ্বিত মাচু নদীৰ ওপৰত এখন ওলমা দলং ভাঙি পৰে (Gujarat Bridge Collapse)৷ ফলত 60 জনৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে ৷

নলবাৰীৰ ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গণেশ চ’কত দেওবাৰে মুকলি কৰা হ’ল নলবাৰীৰ ভিন্ন সভ্যতা, লোক সংস্কৃতিক প্ৰতিফলিত কৰা এখনি বিশাল আদৰণী তোৰণ (Nalbari welcome gate inaugurated)। তোৰণখন মুকলি কৰে নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই (Welcome gate of Nalbari inaugurated by jayanta Malla Baruah) ।

আজি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস (National Unity Day 2022) ৷ এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বৰপেটা জিলা আৰক্ষীৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় দৌৰৰ কাৰ্যসূচী ৷ এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে বৰপেটাৰ জিলা উপায়ুক্ত আয়ুষ গৰ্গে ৷

কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বড়ো মহিলা লেখিকা সন্থাৰ উদ্যোগত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় এক গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা (Book release at initiative of Bodo Writers Association) ৷ এই গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত ১১ খনকৈ বড়ো ভাষাৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় (Bodo Writers Association) ।

দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে যোৰহাট জিলাৰ অগ্ৰণী মহিলাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান টীয়ক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস(National Unity Day)ৰ লগত সংগতি ৰাখি 'একতাৰ দৌৰ' শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে(Run of Unity on the occasion of National Unity Day) ।

হৃদৰোগত আক্ৰান্ত অখিল গগৈ(Akhil Gogoi Admitted in GMCH) ৷ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ কাৰ্ডিঅ’লজি বিভাগত ভৰ্তি হৈ আছে বিধায়ক অখিল গগৈ ৷ এক জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন আছে অখিল গগৈক । যাৰবাবে দিল্লীলৈ নিয়া হ'ব গগৈক ।

গুৱাহাটীৰ গেইট হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই দেওবাৰে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত গীতানগৰ নাৰিকল বাৰিস্থিত চিলড্ৰেন পাৰ্কত এক বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰৰ অযোজন কৰে(Free health camp organized by Gate Hospital) । উক্ত শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰা অৰ্ধ শতাধিক লোকক কেইবাগৰাকী অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা বিনামূলীয়াকৈ ৰক্তচাপ, হৃদৰোগ, মধুমেহ আদি ৰোগৰ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে অন্যান্য ৰোগৰ বিনামূলীয়া ঔষধ প্ৰদান কৰা হয়(Free medicines provided in Geetanagar) ।

অসমীয়া ছবি জগতৰ মহীৰূহ নিপন গোস্বামী আৰু প্ৰখ্যাত চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱালৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি যোৰহাটত আয়োজন কৰা হয় এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ(Tributes to Nipon Goswami Neelpawan Baruah in Jorhat) । যোৰহাট ব্যৱসায়ী সন্থাৰ উদ্য়োগত আয়োজন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানৰ ।

চুৰ বিদ্যা উত্তম বিদ্যা ৷ কিন্তু ধৰাত পৰিলেহে হয় শিলত খুন্দা ৷ এইবাৰ কলগাছিয়াত চুৰি কৰিবলৈ গৈ ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল এশৰো অধিক চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰা এটা গভাইত চোৰ ৷ নিশাই ৰাইজে গছত বান্ধি চোৰক দিলে লপা-থপাও (Thief detained by villagers at Jania) ৷ এশ গৰু মাৰিলে যে বাঘৰো মৰণ হয় এই কথাই প্ৰমাণিত হ’ল কলগছিয়াত ৰাইজৰ ৰোষত পৰা চোৰটোৰ ক্ষেত্ৰত ৷