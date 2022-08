এইবাৰ খাকী পোচাকত কালিমা সানিলে আমিনগাঁও আৰক্ষীয়ে(Amingaon police controversy) ৷ স্বামী-স্ত্ৰীৰ ঘৰুৱা কাজিয়াৰ গোচৰ মীমাংসাৰ বাবে আমিনগাঁও আৰক্ষীয়ে ৪০ হাজাৰ টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে এটা পৰিয়ালে(Amingaon police Demand for Money) । আৰক্ষীয়ে দাবী কৰা ধন দিব নোৱাৰাৰ বাবেই সদ্যবিবাহিত যুৱকজনে দিকবিদিক হেৰুৱাই আত্মহনন কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ ৷

দিল্লীৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ চিছোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে চিবিআইৰ অভিযান । শনিবাৰে পুৱাই আপৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত চিবিআইৰ দল (CBI raids against Manish Sisodia)। চিবিআইৰ দলক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰাৰ আশ্বাস দিলে চিছোদিয়াই ।

নিউজিলেণ্ডৰ অ’কলেণ্ডত সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ অনলাইন নিলামত ক্ৰয় কৰা ছ্যুটকেছত ওলাল দুটাকৈ নাবালকৰ মৃতদেহ(New Zealand family finds children bodies in abandoned bags) ৷ সকলো আচৰিত, সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন- এইয়া সম্ভৱ নে !

আত্মসমৰ্পন কৰিলে কমতাপুৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সাধাৰণ সম্পাদক কৈলাস কোচ(KLO general secretary Kailash Koch) ওৰফে কেশৱ বৰ্মনে ৷ বৃহস্পতিবাৰে লগত পত্নী-সন্তানক লৈ পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পন কৰে বিদ্ৰোহী নেতাগৰাকীয়ে ৷

২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে লাভ কৰিব ২৩ খন আসন । অসমৰ ১৪ খন আসনৰ ১৪ খন আসনে লাভ কৰিব বিজেপি দলে(BJP to win 14 out of 14 seats in Assam) । এই মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ ।

আজি বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱস (World photography day)৷ প্ৰতিবছৰে ১৯ আগষ্টৰ দিনটো ‘বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱস’ হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । বিশেষ দিনটোত কেমেৰাৰ ভিউ ফাইণ্ডাৰত চকু ৰাখি অতীজৰ স্মৃতি মনত পেলাই পুলকিত হৈ পৰিল কলিয়াবৰৰ 'বীৰেন দা' ৷

জ্যেষ্ঠ IAS বিষয়া ভাৰত ভূষণ দেৱ চৌধুৰীক ৰাজ্য চৰকাৰে অসম লোক সেৱা আয়োগৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিছে (APSC new chairman) । বৰ্তমান তেওঁ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে । এগৰাকী সৎ বিষয়া হিচাপে পৰিচিত ভাৰত ভূষণ দেৱ চৌধুৰী বিশিষ্ট লেখক ফনীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীৰ ভাতৃ ।

নগাঁও আদালতত শুনানি গ্ৰহণ নীল, অভি হত্যাকাণ্ড গোচৰৰ শুনানি। অনুসন্ধানকাৰী আৰক্ষী বিষয়া যতীন চন্দ্ৰ দাসৰ সাক্ষ্যগ্ৰহণ আদালতৰ। বৃহস্পতিবাৰে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সাক্ষ্য গ্ৰহণ। যতীন চন্দ্ৰ দাসৰ পিছত আন এগৰাকী সাক্ষীৰ সাক্ষ্যগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ হলেই চূড়ান্ত হ'ব গোচৰৰ ৰায়দান (Neel Abhi murder case update)।

ধুবুৰীৰ এখন শিক্ষানুষ্ঠানত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান (Operation against corruption)। উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগত হদুৰহাট ধৰ্মশালা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ উচ্চ বৰ্গৰ সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ । নিজৰ ভাগিনৰ পৰা ঘোচ লওঁতেই আটক যতীন্দ্ৰ নাথ ৰয় ৷

Covidৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সোৱাদ আৰু গোন্ধ হেৰুওৱা সকলৰ মাজত স্মৃতিশক্তি বা জ্ঞানশক্তিৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে(Post Covid loss of smell or taste affects cognition) । এই সন্দৰ্ভত গৱেষণাই কি কয় সবিশেষ পঢ়ক