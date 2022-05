বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ (Gunotsav 2022) ৷ গুণোৎসৱৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু নগাঁও জিলা প্ৰশাসন ৷ যাৰ বাবে বৰ্তমান মুঠ ১৩,৮২২ গৰাকী বিষয়া-কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ৷

চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা । এতিয়াৰে পৰা নিশা 10 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব (Loudspeaker shall not be used at night) লাউড স্পীকাৰ। শব্দ প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে জাৰি এই বিশেষ নিৰ্দেশনা ।

নলবাৰীত সংঘটিত হৈছে এক হৃদয় বিদাৰক কাণ্ড ৷ মঙলবাৰে নিশা নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰৰ এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে নৱজাতকৰ মৃতদেহ (Body of newborn baby recovered in Nalbari) । নিশাৰ ভাগতে ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে নৱজাতকটিৰ মৃতদেহটো ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ৷

মঙলবাৰে এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে (Assam Government led by Himanta Biswa Sarma completes one year) । ধুমধামেৰে পালন কৰা হ’ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ অনুষ্ঠান ৷ কিন্তু চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তিক লৈ কিমান সুখী ছাত্ৰ সমাজ ? চাওক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে এই বিষয়ত কি কয়(Reaction of Dibrugarh university's students in One year completion of Assam government) ?

"আজিৰ দিনটো সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকিব"- এই মন্তব্য মৰাণৰ আৰক্ষীৰ চক্ৰ পৰিদৰ্শকৰ ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰীয়ে মঙলবাৰে অসম আৰক্ষীক প্ৰদান কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান(President's Colour Award to Assam police) শীৰ্ষক সন্মান ৷ এই সন্মান লাভৰ পিছতে মৰাণৰ আৰক্ষীসকলৰ মাজত দেখা যায় আনন্দ-উল্লাস ৷

বুধবাৰে অসমত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিবলৈ আহিব অভিষেক বেনাৰ্জী (Abhisek Banerjee to inaugurate TMC office in Assam) ৷ তাৰ পাচতেই মাহটোৰ শেষৰ ফালে তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিব ত্ৰিপুৰা ৷

ৰণবীৰ সিং আৰু দীপিকা পাডুকনে সোনকালেই তেওঁলোকৰ অনুৰাগীসকলক এটা ভাল খবৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । ৰণবীৰে খোলাখুলিকৈ পাতিলে পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ কথা (Ranveer Singh Deepika padukone baby) ৷

এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে (Assam Government led by Himanta Biswa Sarma completes one year) । বৰ্ষপূৰ্তিৰ লগত সংগতি ৰাখি ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ অক্ষয় বন্তিত তেল ঢালি চৰকাৰৰ উন্নয়ন কামনা কৰিলে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে বিজেপিৰ স্থানীয় সদস্যসকলে ৷ লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়কৰ মংগল কামনাৰ কৰে বৰ নামঘৰত উপস্থিত লোকসকলে ৷

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে সামৰণি পৰিল হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰথমটো বৰ্ষপূৰ্তিৰ অনুষ্ঠান ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৫ টাকৈ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে এই অনুষ্ঠানত (Amit Shah lays foundation stone of five development project) ৷ সামৰণি অনুষ্ঠানত ডাঙি ধৰা হ’ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ এবছৰীয়া কাম-কাজৰ খতিয়ান ৷

ITI গুৱাহাটীৰ চৌহদত পৰিৱেশ সচেতনতা সৃষ্টিৰ বাবে কালাপাহাৰ খণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ(Planting of saplings on campus of ITI Guwahati) । উপস্থিত কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তি ।