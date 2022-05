চোৰাংচোৱাগিৰি কৰাৰ অপৰাধত মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছে সঞ্জীৱ শৰ্মা ওৰফে ঋষভ অসম আৰু তেওঁৰ সহযোগী ধনজিৎ দাস ওৰফে ৰূপক অসমক(Sanjiv Sarma and Dhanjit Das sentenced to death by ULFA independent) ৷ মৃত্যুৰ পূৰ্বে দুয়োগৰাকীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ এক ভিডিঅ’ প্ৰকাশ কৰিছে আলফা(স্বা) য়ে ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত তৎপৰ এন এইচ পি চি । প্রথম পর্যায়ত ২৫০ মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটা গােটৰ জৰিয়তে মুঠ ৫০০ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হ'ব । ২০২৩ চনৰ আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত সমগ্র প্রকল্পটোৰ ৰূপায়ণৰ কার্য সমাপ্ত কৰাৰ লক্ষ্য। প্ৰকল্পটোৰ কাম বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত ব্যয়ৰ পৰিমাণ ২২ হাজাৰ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি । আশ্চর্যজনকভাৱে প্ৰকল্পটোৰ বিৰােধিতা কৰা দল-সংগঠনসমূহ এতিয়া একপ্ৰকাৰ নীৰৱ (Organizations being silent over NHPC project) ।

ৰাষ্ট্ৰীয় সাগৰমালা শীৰ্ষ সমিতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় (Union minister Sarbananda Sonowal present at NSAC Meeting) । ৰাষ্ট্ৰীয় সাগৰমালা শীৰ্ষ সমিতিৰ বৈঠকত গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়কে ধৰি দেশৰ ৫ টা স্থানৰ বাবে অত্যাধুনিক ফেৰী সেৱা চলাচলৰ প্ৰস্তাৱ দিছে (National Sagarmala Apex Committee meeting) ।

কোকৰাঝাৰত অঘটন ৷ বিষাক্ত কাঠফুলা ভক্ষণ কৰি গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ দুজনকৈ লোক (Two sick after consuming poisonous mushrooms) ৷

নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে(Assam police campaign against Narcotics) ৷ এইবাৰ শিৱসাগৰৰ হালোৱাটিঙত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰা ৷ জব্দকৃত সুৰাখিনিৰ মূল্য প্ৰায় দুই লক্ষাধিক টকা ।

অসম ৰাইফলছৰ সঞ্চালক প্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল পি চি নায়াৰৰ এক্ট ইষ্ট নীতি সম্পৰ্কে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য (DG of Assam rifles on Act east policy)। এই নীতিক সফল ৰূপায়ণৰ বাবে শান্তিপূৰ্ণ উত্তৰ-পূবৰ প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ দাবী কৰে । অঞ্চলটোৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ফলত নিযুক্তিৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব আৰু যুৱক-যুৱতীসকলে বিদ্ৰোহৰ পৰা আঁতৰি থাকিব ।

যোৱা দুটা দিনত মণিপুৰত দুটাকৈ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । শুকুৰবাৰে পুনৰ আইইডি বিস্ফোৰণ (IED blast in Manipur)। মণিপুৰৰ কৃষি বিভাগত কৰ্মৰত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আৰ কে বীৰেন্দ্ৰৰ ঘৰৰ সন্মুখত এই বিস্ফোৰণ । বিস্ফোৰণত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই ।

ত্ৰিপুৰাত কমলা খেতি পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰৰ উদ্যান শস্য আৰু ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগে এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে (Tripura govt takes step to revive orange cultivation)। মুম্বাইস্থিত CCRIৰ চাৰিজনীয়া প্ৰতিনিধি দলে ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিকমলা খেতিয়কসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে । খেতিয়কসকলক এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশিক্ষণো দিয়া হয় ।

অসমৰ ৰাজনীতিত ক্ৰমান্বয়ে উত্থান ঘটিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ (Rise of AAP in Assam) । বিগত পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে । যাৰ বাবে উৎসাহী হৈ পৰা "আপ" এ অহা 31 মে'ৰ ভিতৰত সমগ্ৰ অসমতে 10 লাখ সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি দলটোৰ ভেটি মজবুত কৰিব বিচাৰিছে ।

বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰা প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম খানৰ (EX MLA Abdur Rahim Khan quits Congress)পিচতেই বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পদত বহিল ৰফিকুল হক ওৰফে ৰাজীৱ (Rafikul Haque takes over as Barpeta Congress president) ৷