বিজেপি চৰকাৰৰ মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়িনী বৈঠকৰ বাবে বৰগছ ৰিজটত মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ আগমন । ইতিমধ্যে যোগাসন কাৰ্যসূচীত অংশ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মন্ত্ৰী বিধায়ক সকল । এই কাৰ্যসূচীতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কংগ্ৰেছ দলক কটাক্ষ কৰে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে (MLA Rupjyoti Kurmi criticized Congress)।

শ্ৰমিক, কৃষকসকলক পূৰ্বৰ কমিউনিষ্ট চৰকাৰে সভা বা ৰেলী আদিতহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল । তেওঁলোকৰ হিতৰ বাবে চিন্তা কৰা নাছিল চৰকাৰে । চিপিআই(এম) চৰকাৰক সমালোচনা মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুৰীৰ (Minister Sushanta Chaudhary criticizes previous CPIM govt)। ত্ৰিপুৰাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ দিনত শ্ৰমিক, কৰ্মচাৰীসকলৰ দায়িত্ব বাঢ়িছে । তেওঁলোকে এতিয়া সভা বা ৰেলী আদিত অংশ ল'ব নালাগে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ।

প্ৰদেশ কংগ্ৰছৰ সভাপতি ৰিপুন বৰাৰ পাছত এইবাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম খানে(EX MLA Abdur Rahim Khan quits Congress) ৷ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ খোৱা-কামোৰা, দ্বন্দ, অন্তঃকলহত অতিষ্ঠ হৈয়েই পদত্যাগ কৰাৰ কথা উল্লেখ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে ৷

আকৌ কাৰাবন্দী হ’ল গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানী (Gujarat independent MLA Jignesh Mevani) ৷ অসম আৰক্ষীৰ জালৰ পৰা মুক্ত হৈ এইবাৰ গুজৰাট আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰিছে দলিত নেতাগৰাকী ৷ তথ্য অনুসৰি, পাঁচ বছৰৰ এটি পুৰণি গোচৰৰ আধাৰতে বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ তিনিমাহৰ বাবে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় জিগনেশ মেৱানীক (Jignesh mevani still needs to spend three months in prison) ৷

উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ জিলাত অৱস্থিত বাবা কেদাৰনাথ ধামৰ দুৱাৰ আজি মুকলি কৰা হয় (Doors of Kedarnath Dham opened for devotees)। পুৱা ৬.২৫ বজাত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰ মাজেৰে ভক্তৰ বাবে মুকলি হয় কেদাৰনাথ ধাম । মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী ।

১০ মে’ত বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি(First anniversary of BJP government) ৷ বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান আয়োজনৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে বোকাখাতৰ সত্যনাৰায়ণ সেৱা সদনত আলোচনাত মিলিত হয় দলীয় বিষয়ববীয়াসকল(BJP prepares to celebrate First anniversary of the government) ।

ঈদ খাবলৈ যোৱা অৱস্থাত এগৰাকী ৯ বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলাই লখিমপুৰত হাতে-লোটে ধৰা পৰিল এজন (Attempt to rape of a minor girl in Lakhimpur) ৷ ঘটনাকলৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য ৷

ওদালগুৰি জিলাৰ ডিমাকুছিত দুজনকৈ লোকক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰা ঘটনাক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা (Two person injured of beaten with sharp weapons )৷ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী ৰাইজৰ ৷

বুধবাৰে বৰপেটাৰ সমীপৰ ভেল্লা গাঁৱৰ কালজাহী ৰিজাৰ্ভত খিলঞ্জীয়া মুছলমান আৰু বংগীয় মূলৰ মুছলমানৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘাতক লৈ ইতিমধ্যে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে ১৯ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে (19 arrested in communal clash of Barpeta) ৷ ঈদৰ নামত একাংশই পতা জুৱা খেল (Gambling in the name of Eid) বন্ধ কৰিবলৈ এটা পক্ষই জনোৱা দাবীৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছিল ভয়াৱহ সংঘৰ্ষ ৷

আগন্তুক তিনি সপ্তাহত সাতখন ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে (Amit Shah visit in sevene states) ৷ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ ৰাজহুৱা, ৰাজনৈতিক আৰু চৰকাৰী অনুষ্ঠান সমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ বৃহস্পতিবাৰে এইকথা জানিবলৈ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷