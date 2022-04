সোমবাৰে মহানগৰীৰ খানাপাৰা খেলপথাৰত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন 2022 (Guwahati Municipal Election 2022) ৰ ৰণডংকা বজালে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ বিভিন্ন নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি পুনৰবাৰ ৰাইজক গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক জয়যুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ৷

কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা‌ যোৱা দুটা দশকত দল আৰু চৰকাৰৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত থাকি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি‌ অহা ৰিপুণ বৰাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগে ৰাজ্য ৰাজনীতিত কিবা নতুন সমীকৰণৰ সৃষ্টি কৰিব নে (Ripun Bor joined TMC) ! জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী গৰাকীয়ে ৰাজনৈতিক অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মমতা বন্দোপাধ্যায়ৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগ‌ দিবলগীয়া হোৱা ঘটনাই স্বাভাবিকতে এতিয়া লক্ষণীয় বুলি বিবেচিত হৈছে ।

ত্ৰিপুৰাত ধৰা পৰিছে ছোৱাইন ফ্লুৰ অৱস্থিতি(Swine flu detected in Tripura) ৷ ৰাজ্যখনৰ চেপাহিজালা জিলাৰ অন্তৰ্গত দেৱীপুৰৰ পশুধন উন্নয়ন বিভাগৰ(Animal Resources Development Department Tripura) ৰ অধীনষ্ঠ এখন ফাৰ্মত থকা গাহৰিৰ মাজত ধৰা পৰিছে এই ৰোগ ৷ গাহৰিৰ প্ৰজনন ঘটোৱা ফাৰ্মখনত এনে ঘটনা ধৰা পৰাৰ পিছতে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ৷

সমাগত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন(Guwahati Municipal Election 2022) ৷ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানত নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ভংগ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৷ যাৰ বাবে সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে(ASEC orders probe against Assam CM) ৷

অসম আৰক্ষীৰ এবি, ইউবি কনিষ্টবলৰ লিখিত পৰীক্ষা ফলাফল (Written examination for Assam police post) ঘোষণাৰ দাবীৰে গুৱাহাটীত নিবনুৱাসকলে সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ (DGP Reaction about Unemployment Protest in Guwahati) ৷ নাৰাবাজি দিয়া যুৱক অসম আৰক্ষীত নালাগে বুলি মন্তব্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ ৷

বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ সফলতা । ত্ৰিপুৰাৰ পৰা তিনি জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ (Three Jihadis arrested by Bangaigaon police) ।

সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে ক’লে, ভূপেন বৰাক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰাৰ পিছতো ৰিপুণ বৰাই ভূপেন বৰাক নজনোৱাকৈ এজন ব্যক্তিৰ নামত চাৰে চাৰিলাখ টকাৰ চেক দিছিল । এইবোৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবেই ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছ দল এৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছলৈ ঢাপলি মেলিছে ।

মঙলবাৰৰ পৰা পাঁচদিনীয়া বণাৰ্ঢ্য সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ’ব ডিব্ৰুগড়ৰ অন্যতম সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ডিব্ৰুগড় টাউন মিচিং কৌবাঙৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি সমাৰোহ (Town Mising Kebang) ৷ 19 এপ্ৰিলত বিয়লি 3 বজাত সোণালী জয়ন্তী সামৰণি সমাৰোহখন শুভাৰম্ভ কৰিব ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে (Golden Jubilee celebration of Town Mising Kebang ) ৷

ৰঙালী মানেই যেন জাতিটো একগোট হোৱাৰ সময় । ৰঙালী বিহুৰ বতৰতে মানৱতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে দুটিকৈ মানৱ দৰদী ব্যক্তিয়ে(Shown humanity Two organizations) । ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত আৰু ৰোগাক্ৰান্ত লোকলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে(Red Cross society help poor people) 'মানুহে মানুহৰ বাবে' সংগঠন আৰু 'ৰেডক্ৰছ চচাইটি'য়ে ।

হঠাৎ পানীৰ বৰণ সলনি হ’ল দিখৌ নদীৰ ৷ কিন্তু কিয় ? কয়লা খননৰ বাবে হ’ল নেকি এই ঘটনা ? নে পানীৰ ওপৰত পৰা শেলুৱৈৰ ফলত দিখৌ নদীৰ পানী সেউজীয়া হৈ পৰিছে ?