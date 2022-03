বিশ্ব যক্ষ্মা দিৱসে অসমৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে গৌৰৱ । যক্ষ্মা মুক্ত স্থিতিৰ দিশত "ব্ৰঞ্জ" পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে অসমৰ দুখন জিলা(Sub-National Certification towards TB Free Status) ৷ 24 মাৰ্চত ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক প্ৰদান কৰিব এই বঁটা ।

আমগুৰিৰ দুখনকৈ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ বৃহৎ সফলতা ৷ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ তৎপৰতাত জব্দ লক্ষ্যাধিক টকা মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী (Psychotropic substances seized at Amguri)৷

১৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন ৷ ২১ এপ্ৰিলত সম্পূৰ্ণ হ'ব ভোটগণনা ৷ কিন্তু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্ব‍াচনৰ দিন ঘোষণাকলৈ সন্তুষ্ট নহয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ ৷ বিহুত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ লৈ বিৰোধিতা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ (APCC reacts to holding GMC elections between Bihu) ৷

স্বামীগৃহত নিৰ্যাতিত গীতাশ্ৰী হাজৰিকা তালুকদাৰ জিএমচিএইচত মৃত্যু ৷ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি অৱশেষত নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে দুৰ্ভগীয়া গীতাশ্ৰীয়ে । মহানগৰীৰ ফটাশীল আমবাৰীৰ চেগুনবাৰীত যৌতুকৰ বাবেই পত্নীক হত্যাৰ অভিযোগ ।

শিক্ষক আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যৰ প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত নিম্নমানৰ খাদ্য যোগানৰ বাবে শিক্ষা বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাত শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ ৷ বিগত চাৰি বছৰ ধৰি নিৰঞ্জন ওজা নামৰ শিক্ষা বিষয়াজনে শিক্ষকসকলৰ নামত ধাৰ্য কৰা যাতায়াত খৰচৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ ৷

উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত (Oath taking ceremony of uttarakhand cm puskar singh dhami) বুধবাৰে উপস্থিত আছিল দেশৰ প্ৰায় সমূহ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী । ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱো উপস্থিত আছিল অনুষ্ঠানটোত (Tripura CM in Uttarakhand )।

এতিয়াৰ পৰা ডিমা হাছাওত নতুনকৈ PRC আবেদন কৰিলে লাগিব ভূমিৰ কাগজ আৰু ভোটাৰ তালিকা ৷ উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ এই নিৰ্দেশনাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ইণ্ডিজিনাচ ষ্টুডেন্টস ফৰাম (Indigenous students' forum) আৰু ইণ্ডিজিনাচ উইমেন ফৰামে ৷

ডিব্ৰুগড় অগ্নিকাণ্ডৰ ক্ষতিগ্ৰস্তৰ কাষত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন(Prasanta Phukan visits the place of fire at Dibrugarh) ৷ ক্ষতিগ্ৰস্তক ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ ঘোষণা বিধায়কগৰাকীৰ ৷ উল্লেখ্য যে, নিউ মাৰ্কেটত বুধবাৰে সংঘটিত হোৱা ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ ল'লে ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত সাধাৰণ বীমা কোম্পানীসমূহক বেচৰকাৰীকৰণ কৰিবলৈ সংসদত আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাৰ বিৰোধিতা কৰি ঐক্যৱদ্ধভাৱে দেশৰ প্ৰায় আটাইকেইটা কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন আৰু ফেডাৰেচনে আগন্তুক 28 আৰু 29 মাৰ্চত দেশজোৰা সাধাৰণ ধর্মঘটৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে (Trade unions to observe nationwide strike on March 28 29) ৷

ৰাজ্যত অব্যহত আছে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ । বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে নথি-পত্ৰবিহীন ২৪ টাকৈ ষাঁড় গৰু (Cattle seized at Baihata Chariali)। দৰং জিলাৰ ধুলাৰ পৰা AS ২৫ CC ৪৮১৯ নম্বৰৰ এখন ট্ৰাকেৰে গৰুকেইটা সৰবৰাহ কৰি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বাহনখন ৷