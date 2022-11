বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই জুৰীয়াত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা (Boat accident in Nagaon) ৷ পানীৰ তলৰ পৰা জীৱন্তে উদ্ধাৰ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৷

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ২০০০ চনৰ লালকিল্লা আক্ৰমণৰ গোচৰত এলইটি সন্ত্ৰাসবাদী মহম্মদ আৰিফৰ মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত কৰিছে (SC death sentence to Red Fort attack terrorist) ।

ৰঙিয়াৰ ৩ নং ৱাৰ্ডৰ সাহিত্য সভা পথৰ দুৰৱস্থাই সমস্যাত পেলাইছে ৰাইজক (Road problem in Rangia)। বছৰৰ প্ৰতিটো সময়তে কৃত্ৰিম বানত ডুূবি থাকে পথটো । ফলত শিক্ষাৰ্থী, ৰোগী আৰু আন পথচাৰী অতি বিপদসংকুলভাৱে পাৰ হ'বলগীয়া হয় পথটোৰে । পৌৰসভাৰ হেমাহিৰ বাবে এই সমস্যাত অঞ্চলটোৰ ৰাইজ ।

প্ৰেমৰ নামত পুনৰ প্ৰৱঞ্চনা (Thugs in the name of love)। ৰঙিয়া প্ৰেমিকে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰিলে যুৱতীৰ অশ্লীল ফটো আৰু ভিডিঅ' । অভিযুক্ত যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ ।

গুৱাহাটীত পুনৰ আৰম্ভ পৌৰ নিগমৰ উচ্ছেদ অভিযান (Municipal corporations eviction at Ganeshguri) । বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে গণেশগুৰি এলেকাত অবৈধ ব্যৱসায়ীক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চলায় । গুৱাহাটীৰ পদপথত অবৈধভাৱে স্থাপন কৰা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে পৌৰ নিগমে এই অভিযান চলাইছে ।

গুজৰাটৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক (Gujarat assembly election 2022) লৈ ৰাজ্যজুৰি বিশেষ তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ইতিমধ্যে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে এই সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ক'ভিড-19 সন্দৰ্ভত কৰা অধ্যয়নত এক চাঞ্চল্যকৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে বিজ্ঞানীসকলে । গৱেষণাৰ মতে, কৰ’ণা ভাইৰাছে পাৰ্কিনছন ৰোগৰ (Parkinson's disease) দৰেই মগজুৰ অংশ ফুলি উঠাৰ দৰে প্ৰতিক্ৰিয়াক সক্ৰিয় কৰি তোলে ।

হাস্পতালখনত অস্ত্রোপচাৰৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে বিধায়ক অখিল গগৈক (MLA Akhil Gogoi admitted for surgery)। বুধবাৰে বেংগালুৰুৰ নাৰায়ণা হেল্থ চিটী হাস্পতালত ভৰ্তি কৰাৰ পাছতে স্বাস্থ্যৰ কেইবাটাও পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে । পৰীক্ষাসমূহৰ অন্তত শুকুৰবাৰে পুৱা তেওঁৰ অস্ত্রোপচাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা । হৃদযন্ত্ৰৰ ভেণ্টিকুলাৰ টেকিকার্ডিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে বিধায়কগৰাকী ।

অসম লোক সেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত ৯৮ সংখ্যক স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ৰঙিয়াৰ তিতকুৰিৰ ডলি ডেকাৰ EWS প্ৰমাণ পত্ৰৰ খেলিমেলিক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে (Dolly Deka EWS certificate controversy) । তাৰ মাজতে বুধবাৰে ৰঙিয়া চক্ৰ বিষয়াই প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ৰঙিয়া ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি আনি EWS প্ৰমাণ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত জমা দিয়া নথি পত্ৰসমূহ নিৰীক্ষণ কৰে ।

টীয়কৰ মেলেঙত নিশা বন্য হাতীৰ ত্ৰাস (Wild elephant terror at Teok) ৷ ইয়াৰ মাজতে বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা দুই প্ৰকাণ্ড হাতীৰ মুকলি যুঁজ লাগিল মেলেঙৰ জনাঞ্চলত (Elephant’s open fight) ৷ উল্লেখযোগ্য যে, বুধবাৰে নিশা গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ এটা জাকে মেলেং মধুপুৰ, মেলেং বাগান আদি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি পথাৰৰ ধান খাই অনিষ্ট কৰে ৷ বিশেষকৈ হাতীৰ জাকটোৰ মাজৰে দুটা প্ৰকাণ্ড হাতীৰ তয়াময়া ৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰি আতংকিত হৈ পৰে গাঁওবাসী ৷