জোনাই কেন্দ্ৰীয় সাৰ্বজনীন নামঘৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৪ সংখ্যক আর্বিভাব মহোৎসৱ উদযাপন(574th Avirbhav tithi of Srimanta Sankardev) ৷ হৰিনামৰ অমিয়া সুৰেৰে মুখৰিত হৈ পৰিল জোনাই ৷

ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ উচাহ (Durga Puja in Assam) ৷ ব্যতিক্ৰম নহয় গোলাঘাটো ৷ এইবাৰ গোলাঘাটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইজনমান ছাত্ৰৰ দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ৷

কৰ্ণাটকৰ দক্ষিণ কানাড়া জিলাৰ বাণ্টৱালা নামৰ অঞ্চলত "আমি পুনৰ আহিম" বুলি ৰাজপথত পি এফ আইয়ে লিখি থোৱা শ্ল’গান উদ্ধাৰ কৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে (Warning message Alert PFI will be back)৷

পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল বড়ো সংগ্ৰামী নেতা তথা তিনিবাৰৰ বিধায়ক কৰেন্দ্ৰ বসুমতাৰী (Former MLA Karendra Basumatary Passes Away) । কৰেন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এবছুৰ পতাকা অৰ্ধনমিত কৰে । তেখেতৰ মৃত্যুত শ্ৰদ্ধা জনাই বিটিচি চৰকাৰে আগন্তুক ৬ অক্টোবৰত বিটিচি বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ লগতে শোক দিৱস পালন কৰিব ৷

মহানৱমীৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে ডিব্ৰুগড়তো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ দুৰ্গা পূজাক লৈ ব্যাপক উছাহ (Durga puja 2022)। লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিল ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিটো ৰাজপথ । ইয়াৰ মাজতে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি নৱমী নিশা ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পুজা মণ্ডপে মণ্ডপে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক(Cental minister Sarbananda Sonowal)।

মৰাণৰ চেপনত সংঘটিত হয় এক কৰুণ ঘটনা ৷ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছে মহটিয়াই নিয়ে এজন যুৱকক (Man dies after being hit by Rajdhani Express) ৷

ঢাক, ঢোল, শংখ, ঘন্টা তথা আৰতিৰ উৰুলিত মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ ৷ বৈদিক নীতি-নিয়ম অনুসৰি আজি মহা নৱমীৰ দিনা কৰা হৈছে মহিষ মৰ্দিনীৰ আৰাধনা (Maha Navami 2022) ৷ যোৰহাট আটিলা গাঁৱত উপস্থিত হৈ মা দুৰ্গাৰ আশীষ ল’লে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় খেলুৱৈ বক্সাৰ অভিজিৎ বৰুৱাই (Boxer Abhijit Barua visited Jorhat Puja Mandap) ৷

উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশী শৃংগত হিমস্খলন হৈ 10 গৰাকী পৰ্বতাৰোহীৰ মৃত্যু হয় (10 mountaineers killed in Uttarkashi avalanche)৷ লগতে আন কেইবাজনো পৰ্বতাৰোহী হিমস্খলনৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ আছে বুলি আশংকা কৰিছে (10 mountaineers of Nehru Mountaineering Institute ) ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত দ্বিতীয়টো স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন অম্লান বৰগোহাঁইৰ (Amlan Borgohain achieved gold)। ২০০ মিটাৰ দৌৰত স্বৰ্ণ জয় অসমৰ অম্লান বৰগোহাঁইৰ । তেওঁ এই দৌৰ ২০.৫৫ ছেকেণ্ডত সম্পূৰ্ণ কৰে । ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসে ২০০ মিটাৰ দৌৰত লাভ কৰিলে ৰূপৰ পদক (Hima Das achieved Silver in National games)। তেওঁ এই দৌৰ সম্পূৰ্ণ কৰে ২৩.৬১ ছেকেণ্ডত ।

শেহতীয়াকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে দলটোৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন নেত্ৰীয়ে যৌন নির্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতেই ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজীৱ ভৱনত (Allegations of sexual harassment ) ৷