তিনিচুকীয়াত ভূমি বেদখলকাৰীৰ উপদ্ৰৱ ৷ বৰ্যাৰ্তৰ নামত আৱণ্টন হোৱা 25 বিঘা অনতিপলমে বেদখলকাৰীক এৰি দিবলৈ সকিয়নি আলফা স্বাধীনৰ (ULFA Reaction on Kardoiguri Flood effected family)৷

সুদীৰ্ঘ 7 বছৰৰ পিছত দেওবাৰে দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত 17 তম নিটি আয়োগ পৰিচালনা পৰিষদৰ মুখামুখি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ (Prime Minister Narendra Modi) অধক্ষ্যতাত হ’বলগীয়া এই বৈঠকখনত দেশৰ সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ উপ-ৰাজ্যপাল আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল উপস্থিত থাকিব (NITI Ayog meeting today) ৷

আৰক্ষীৰ পোছাক পৰিধান কৰি নিজকে আৰক্ষী সজাই বিভিন্ন ৰাজ্য পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ধন দাবী কৰি শলঠেকত পৰিল পংকজ হাজৰিকা (Fake police arrested in Tezpur) ৷

চাইকেল চুৰি কৰি চোৰ ধৰা পৰিল ৰাইজৰ হাতত ৷ এহেজাৰ টকাত চুৰি চাইকেল বিক্ৰী কৰি মূৰে কঁপালে হাত দিলে চোৰে (Thief Detained at Kalgachia )৷

"ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগত লোৱা সিদ্ধান্ত কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৷ আমাৰ ভাষা আৰু জাতীয় পৰিচয় বাদ দি যদি চৰকাৰে কয় ইংৰাজী সলসলীয়াকৈ ক’ব পাৰিলেহে উচ্চ পৰ্যায়ৰ চাকৰি দিব তেতিয়া হ’লে আমাক চাকৰি নালাগে ৷ আমাৰ নিজৰ ভাষা লাগিব, জাতীয় পৰিচয় লাগিব, জাতীৰ স্বাভিমান আমাৰ থাকিব লাগিব ৷ সেইক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও আপোচ নকৰো" ৷ শোণিতপুৰ জিলাত অনুষ্ঠিত এক ৰাজহুৱা সজাগতা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এইদৰে মন্তব্য কৰে বড়ো সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক প্ৰশান্ত বড়োৱে ৷

দুলীয়াজানৰ ৰাজপথত জ্বলিল দুই আৰক্ষী বিষয়াৰ পুত্তলিকা (Effigy of two police officers was burnt in the streets) । বীৰ লাচিত সেনাৰ দুলীয়াজান আঞ্চলিক সমিতিয়ে দুই আৰক্ষী বিষয়াৰ পুত্তলিকা দাহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে(Beer Lachit Sena Protest) । বীৰ লাচিত সেনাৰ ডিগবৈ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত ড্রাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰাৰ লগতে, তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া পৰাগ জ্যোতিয়ে বুকুত ধৰি বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্যক জেৰা কৰা ঘটনাক গৰিহণা দিয়াৰ লগতে ডিগবৈ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া হেমন্ত বড়োৰ পুত্তলিকা দাহেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ(75th years of Independence of India) হোৱা উপলক্ষে 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ'ৰ(Azadi Ka Amrit Mahotsav) লগত সংগতি ৰাখি দেশত চলি থকা 'ঘৰে-ঘৰে ত্ৰিৰংগা’ অভিযানে(Har Ghar Tiranga Abhiyan) অসমতো এক গতি লাভ কৰিছে । মাণিকপুৰত উলিওৱা হ'ল সজাগতা সমদল ।

ভাৰতৰ ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশজুৰি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ (Azadi Ka Amrit Mahotsav) পালনৰ জড়িয়তে এইবাৰ "হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা" কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে (Har Ghar Tiranga Abhiyan) । "হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা" কাৰ্যসূচী উপলক্ষে ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ কামপুৰতো বিশেষ প্ৰস্তুতি হাতত লোৱা দেখা গৈছে । পুৱাই নগাঁৱৰ কঠিয়াতলী ৰেংবেংস্থিত CRPF ৰ 34 বেটেলিয়ানৰ জোৱানসকলে হাতে হাতে জাতীয় পতাকা লৈ 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়নৰ বাবে সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে এক বিশাল শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰে (Awareness rally by CRPF in Kampur)।

বিজেপি চৰকাৰখনে আহোম জনগোষ্ঠীক কেতিয়াও অৱহেলা কৰা নাই ৷ কোনো দুষ্টচক্ৰই ভিডিঅ' ক্লিপত আহোম বিৰোধী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছে ৷ এইবাৰ আহোম বিতৰ্কৰ সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ লক্ষ্য কোঁৱৰ আৰু বিধায়ক সুশান্ত বৰগোঁহাইয়ে (State BJP press meet on Ahom controversy)৷

এজাক বৰষুণতেই কৃত্ৰিম বানত বুৰ গ’ল কলগাছিয়া খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ৷ কেন্দ্ৰটোৰ চৌহদটোত নলাৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ বাবে এনেদৰে এজাক বৰষুণতেই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো বানত বুৰ যাবলগীয়া হয় ৷ উপায়ন্তৰ হৈ হাতত চেন্দেল, জোতা লৈ কেন্দ্ৰটোত প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰোগী, কৰ্মচাৰী (Artificial Flood at Kalgachia )৷