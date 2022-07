দেওবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচন (Maharashtra Assembly Speaker election 2022)। শনিবাৰে সিন্দে চৰকাৰ আৰু মহা বিকাশ আঘাদীৰ প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেৰ নেতৃত্বৰ বিজেপি চৰকাৰে বিধায়ক ৰাহুল নাৰ্ভেকাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আনহাতে বিৰোধী এমভিএ মিত্ৰজোঁটে শিৱসেনাৰ বিধায়ক ৰাজেন চালভিক অধ্যক্ষ পদৰ বাবে মনোনীত কৰিছে ।

“আমি তেজ দিম, কিন্তু মাটি নিদিওঁ ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আমাৰ বাবে বিপদ হিচাপেহে পৰিগণিত হৈছে ৷ চৰকাৰে এনেকুৱাহে দেখুৱাইছে মানুহতকৈ জীৱ-জন্তুৰহে বেছি প্ৰয়োজন ৷ কিন্তু মানুহেহে জীৱ-জন্তুসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে ৷ অতীজৰ পৰা এই ঠাইত খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলে বাস কৰি আহিছে ৷ এতিয়া এইসকল লোক ক’লৈ যাব?" জনাঞ্চলক বনাঞ্চল ঘোষণাৰ বিৰুদ্ধে দেওচুৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (Protest Against Proposed Reserve Forest at Deosur) ৷

উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে দেওবাৰে পুৱাই দৰ্শন কৰে হায়দৰাবাদৰ চাৰমিনাৰ অঞ্চলৰ শ্ৰী ভাগ্যলক্ষ্মী মন্দিৰ (CM Yogi visits Sri Bhagyalakshmi temple)। দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে চহৰখনত উপস্থিত আদিত্যনাথ ।

কলগাছিয়াৰ চিকনি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত সাওৰাচৰা গাঁৱত বেকী নদীৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ৷ বিগত এসপ্তাহৰ ভিতৰত অঞ্চলটোৰ ২১ টা পৰিয়ালৰ মাটি ভেঁটি উচন হয়(Erosion at Kalgachia) ৷

শেহতীয়াকৈ , এক ভিলেন ৰিটাৰ্ণছ ট্ৰেইলাৰ মুকলিৰ সময়ত দিশা পাটানীক দেখা গৈছিল গ্লেমাৰ্ছ লুকত ৷ ছচিয়াল মিডিয়াৰ যোগে ক’লা ৰঙৰ পোছাকত দিশা পাটানীয়ে আপলোড কৰিছিল ফটো ৷

ৰণবীৰ কাপুৰ অভিনীত আহিবলগীয়া ছবি শমশ্বেৰাৰ দৃশ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে । এই ছবিখনত এক বিশেষ ৰূপত দেখা যাব চুপাৰষ্টাৰ সঞ্জয় দত্তক(Sanjay Dutt as Shuddh Singh in shamshera) । এক ভয়ংকৰ আৰু ব্য়তিক্ৰমী চৰিত্ৰ শুদ্ধ সিঙৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব তাৰকা অভিনেতাগৰাকীয়ে(sanjay dutt role in shamshera)। ২২ জুলাইত মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখনে ৷

চিঙৰা আপোনাৰ প্ৰিয় নে ? সন্ধিয়া চিঙৰাৰ সৈতে চাহ কাপৰ আমেজ তেনেই সুকীয়া ৷ আমি সকলোৱে বজাৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চিঙৰা দেখিছো ৷ কিন্তু আপুনি বাৰু 8 কেজি ওজনৰ চিঙৰা দেখিছেনে ? আজি আপোনালোকক 8 কেজি ওজনৰ এটা বৃহৎ চিঙৰা(8 kg Bahubali samosa) যাক বাহুবলী চিঙৰা হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছে ৷ কিন্তু ক'ত উপলব্ধ এই বাহুৱলী চিঙৰা সবিশেষ চাওক...

এক অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ল হোজাইবাসী । ঘৰমাটি সকলো হেৰুৱাই গছৰ ওপৰত উঠি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰে এজন লোকে(A man attempted suicide in Hojai) । আকোৰগোজ লোকজনক অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰে অগ্নিনিৰ্বাপকবাহিনীয়ে(Fire brigade rescues people who took suicide) ।

ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সমৰ্থন জনাব এআইএডিএমকেয়ে(AIADMK support to Presidential candidate Droupadi Murmu) ৷

দালালৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ধুবৰী জিলা প্ৰশাসন ৷ ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল(Dhubri Medical College and Hospital) আৰু ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চাৰিজনকৈ দালালক ৷