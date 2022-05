মহানগৰীত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড(Sensational murder case in Guwahati) ৷ এইবাৰ হাতীগাঁও ফ্ৰেইণ্ডছ পথত সংঘটিত হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড । ঘৰৰ ভিতৰতে কোনো দুৰ্বৃত্তই হানি-খুঁচি হত্যা কৰি থৈ যায় মৌলানা জৈয়নুদ্দিন আহমেদ কাছিমী নামৰ এজন লোকক ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পশুধন সৰবৰাহকাৰী(Cattle smuggling in Badarpur)ৰ বিৰুদ্ধে বদৰপুৰ আৰক্ষীৰ সফলতা ৷ গোপন সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে 17 টাকৈ গৰু সহ আটক কৰিছে দুই সৰবৰাহকাৰীক(Two cattle smuggler detained in Badarpur) ৷ আটকাধীন সৰবৰাহকাৰী দুটা ক্ৰমে বদৰপুৰৰ সৰপুৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা আব্দুল মতিন আৰু নিজামউদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানত বিধ্বস্ত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত(Flood in Assam) । উজনিৰ পৰা নামনিলৈ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিস্তৰ ক্ষতি(Huge loss in Assam due to flood) । প্ৰথমটো বানতে ৰাজ্যৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতিৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৫০০০ কোটি টকা ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শোণিতপুৰত মুকলি কৰিব চাহ বাগিচাৰ কেইবাখনো মডেল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Assam CM to unveil high school at Tea Garden in Sonitpur) । যাৰ বাবে বিদ্যালয় কেইখনৰ সামগ্ৰিক খতিয়ান লোৱাৰ উদ্দেশ্যে সোমবাৰে তেজপুৰত উপস্থিত হয় সাংসদ পল্লৱলোচন দাস, জিলাৰ উপায়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰ আৰু জিলাখনৰ অন্যান্য বিষয়াসকল ৷

আকৌ বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু অসমীয়া যুৱতীৰ (Death Of Assamese Teen Girl In Bengaluru) ৷ যুৱতীগৰাকী হৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ পোৰাবিলৰ মৌচুমী শইকীয়া (25) ৷ কৰ্মসূত্ৰে বেংগালুৰুত আছিল মৌচুমী ৷ সোমবাৰে পুৱা বেংগালুৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা মৌচুমীয়ে আত্মহত্যা কৰা খবৰ লাভ কৰে পৰিয়ালে ৷ এই খবৰ লাভ কৰিয়েই দিশহাৰা হৈ পৰিছে মৌচুমীৰ আত্মীয় তথা পৰিয়ালৰ লোক ৷

মঙলবাৰে নিচেই পুৱাতে ছিপাঝাৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident at Sipajhar) ৷ তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়াৰ ফলত 5 গৰাকীকৈ ব্যক্তিৰ মৃত্যু ৷ প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ বুলি ওলাই আহিছিল উক্ত লোকসকল ৷ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ঘটনাস্থলীত পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ ৷ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ট্ৰাকখনৰ চালক-হেণ্ডিমেনে ৷

দেশে সম্পূৰ্ণ কৰিছে স্বাধীনতা লাভৰ 75 বছৰ(75 Years of Independence) ৷ যাৰ বাবে উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ ৷ ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি সোমবাৰে ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হয় যোগ মহোৎসৱ(Yoga program related to amrit mahotsav held in rangia mahavidyalaya) ৷

ৰাষ্ট্ৰীয়, ৰাজ্যিক ঘাইপথ আৰু নগৰৰ ভিতৰত সকলো ডাঙৰ মালবাহী বাহনে ঘণ্টাত 70 কিঃমিঃ, 60 কিঃমিঃ আৰু ৪০ কিঃমিঃ বেগত চলাচল কৰিব পাৰিব ৷ আনহাতে মটৰচাইকেলৰ ক্ষেত্ৰত এই গতিবেগ হব ঘণ্টাত 80 কিঃমিঃ, 60 কিঃমিঃ আৰু 50 কিঃমিঃ ৷ তিনিচকীয়া বাহনৰ হব ঘন্টাত 50 কিঃমিঃ, 50 কিঃমিঃ আৰু 40 কিঃমিঃ । জনতা ভৱনত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেটত আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় (Todays state cabinet decisions) ।

সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ সহ আত্মসমৰ্পণ কৰে আনলাৰ দুই কেডাৰে (Two anla cadres surrender in Dibrugarh) ৷ আত্মসৰ্পণকাৰী দুই কেডাৰ ক্ৰমে গোলাঘাট ৰঙাপাৰাৰ দীপক গোৱালা আৰু ৰাজ সাহানি বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

সোমবাৰে অভিনেতা, সমাজকৰ্মী তথা ব্যৱসায়ী জৰ্জ বৰদলৈয়ে সোণাপুৰৰ হাতীমূৰাত থকা নিজ বাসগৃহত আত্মহনন কৰিছিল (George Bordoloi suicide case)। বৰদলৈয়ে আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে লিখি থৈ যোৱা চুইচাইড নোটত বহু বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল (George Bordoloi suicide note)। জৰ্জ বৰদলৈক অত্মহত্যাৰ বাবে প্ৰৰোচনা কৰাৰ অভিযোগত আটক ডন বস্ক’ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ফেন মেভলিক ৷