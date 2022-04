গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন(GMC election 2022) ত বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰা বিজেপি দলে নিৰ্বাচনত ৫৯.৩১ শতাংশ ভোট লাভ কৰিছে । অগপ দলে লাভ কৰিছে ৭ শতাংশ ভোট । আনহাতে কংগ্ৰেছ দলে ১৩.৭১ শতাংশ আৰু আপে ১০.৬৯ শতাংশ ভোট লাভ কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিৰ্বাচনত ৷

ত্ৰিপুৰাত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত 250টা গাহৰিক হত্যা চৰকাৰৰ ৷ ৰাজ্যখনৰ চেপাহিজালা জিলাৰ অন্তৰ্গত দেৱীপুৰৰ পশুধন উন্নয়ন বিভাগৰ(Animal Resources Development Department Tripura) ৰ অধীনষ্ঠ এখন ফাৰ্মৰ গাহৰিৰ মাজত ধৰা পৰিছিল এই ৰোগ ৷ ফাৰ্মখনৰ এক কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত থকা অঞ্চলবোৰৰ পৰা নিষ্কাশন কৰা হৈছে প্ৰায় 30 টা গাহৰি ৷

নুমলীগড়ত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা ৷ যাৰ বাবে দেওবাৰে নিশা প্ৰাণ হেৰুৱালে(One person died due to poor road) এজন লোকে ৷ নুমলীগড় বাগিচাৰ বাসিন্দা প্ৰদীপ বিভাৰ নামৰ লোকজনে স্কুটীৰে নিজ গৃহলৈ গৈ থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এই অঘটন ৷

সলনি হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ কৌশল ৷ কিন্তু আৰক্ষীৰ কৌশলৰ আগত সকলো তেনেই নিস্তেজ ৷ সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 2 বজাত চাপৰমুখ ৰে’ল ষ্টেচনত চলোৱা অভিযানত জব্দ(Cannabis seized in Chaparmukh) কৰা হৈছে তিনি কোটি মূল্যৰ গাঞ্জা ৷ এখন যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ পানীৰ টেংকীৰ ভিতৰত লুকুৱাই অনা হৈছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাখিনি ৷ আৰক্ষীৰ অভিযানকাৰী দলে টেংকী কাটি জব্দ কৰে গাঞ্জাখিনি ৷

বালিকুৰিত পথৰ মাজত আৱদ্ধ যাত্ৰীবাহী বাছ

কলগাছিয়াৰ বালিকুৰি এন চি গাঁৱত পথৰ মাজত আৱদ্ধ(Poor road condition at Balikuri NC Village) যাত্ৰীবাহী বাছ । বৰষুণৰ ফলত ৰাস্তাৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে একাঁঠুকৈ বোকা-পানী । পথ মেৰামতিৰ দাবীত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ । জনপ্ৰতিনিধিক গছত বান্ধি থোৱাৰ হুংকাৰ ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ ।

দেওবাৰে ঘোষণা হ’ল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন ২০২২ ৰ ফলাফল ৷ এইবাৰ পৌৰ নিৰ্বাচনত উত্থান হৈছে আপৰ ৷ পৌৰ নিৰ্বাচনত ৬০ টা ৱাৰ্ডৰ ৩৮ টা ৱাৰ্ডতে আপে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছিল । ইয়াৰে ২৪ টা ৱাৰ্ডত দ্বিতীয় স্থানত আপ (AAP ranks second in 24 wards) ৷

ঘোষিত হ’ল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ৷ বিজেপিয়ে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ পাছতে আগবাঢ়িছে পৌৰ নিগম গঠনৰ দিশে ৷ এনে সময়তে জল্পনা-কল্পনা আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰৱৰ্তী পৌৰপতিক লৈ (Next mayor of Guwahati) ৷ উচ্চাৰিত হৈছে পূৰ্বৰ পৌৰপতিৰ লগতে আন দুই-একৰ নাম ৷

ত্ৰিপুৰাত মুক্ত আৰু নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন সম্ভৱ হয়নে নহয় তাক লৈ দ্বিধাবোধ কংগ্ৰেছৰ (Congress hesitant on whether free and fair elections are possible in Tripura ) । সেয়ে দলটোৱে ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শনৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক । কিয়নো ত্ৰিপুৰাত আইন-শৃংখলাৰ অৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে অৱনতি হোৱাৰ অভিযোগ দলটোৰ ।

কোকৰাঝাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ জিগনেশক ৷ আদালতে নিশাটোৰ বাবে ন্যায়িক জিন্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিলে জিগনেশক (Judicial custody for Jignesh mevani) ৷ পুষ্পাৰ মেই ঝুকেগা নেহী ভংগিমা প্ৰদৰ্শন জিগনেশৰ ৷

ধেমাজিত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ দিৱসৰ বিশেষ গাঁওসভাত উপস্থিত থাকে শিক্ষমন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ লগতে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা (Assam education minister at National Panchayati Raj Divas) ৷ উক্ত সভাত ধেমাজি জিলা পৰিষদক শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে বিবেচিত কৰি বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় ৷