বুধবাৰে পুনৰ ৮০ পইটাকৈ বৃদ্ধি পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য (Fuel price hike) । যোৱা ১৪ দিন ধৰি একেৰাহে বাঢ়ি আছে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য । যোৱা ১৪ দিনত দেশত ১০ টকা বৃদ্ধি পালে ইন্ধনৰ মূল্য । ১০০ টকা হোৱাৰ দিশে ডিজেলৰ মূল্য ।

নিজ দলৰ ওপৰতে অসন্তুষ্ট ভূপালৰ বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছ নেতা আৰিফ মাছুদ (Bhopal MLA Arif Masood is unhappy with his party)। ৰাম নৱমী আৰু হনুমান জয়ন্তী উদযাপনৰ বাবে দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই দিয়া নিৰ্দেশনাক লৈ আপত্তি বিধায়কগৰাকীৰ । ৰমজান আৰু অন্যান্য ধৰ্মীয় উৎসৱ পালনৰ বাবে কিয় এনে নিৰ্দেশনা নিদিয়ে বুলি প্ৰশ্ন বিধায়কগৰাকীৰ ।

দেশজুৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ৪২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰিব (42nd Foundation Day of BJP)। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি দলৰ নেতা-কৰ্মীক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে সম্বোধন কৰিব । ৭ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০ এপ্ৰিললৈ বিজেপিয়ে "সামাজিক ন্যায় পষেক" পালন কৰিব ।

অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ (Water level increasing in Brahmaputra) ৷ যাৰ বাবে অনিদিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাজুলী-নিমাতী ফেৰী সেৱা (Majuli and Nimati ferry service stopped) ৷ কেৱল মাজুলী-নিমাতী ফেৰী সেৱাই নহয় জিলা প্ৰশাসনে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব নিমাতী-কমলাবাৰী আৰু অন্যান্য ফেৰী সেৱাও ৷

এজাক মহিলাই বিচাৰি ফুৰিছে এজন মানুহক ৷ তেওঁক লগ নোপোৱাৰ বাবে ক্ষোভিতও হৈছে তেওঁলোক ৷ সকলোকে লাগে এই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীক ৷ লগপালেই যেন ৰক্ষা পৰে মহিলাসকল ৷ কোন এইগৰাকী ব্যক্তি, কিয় বিচাৰি ফুৰিছে মহিলা সকলে ?

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৬০ টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত জাতীয় পৰিষদে ২৬ টা ৱাৰ্ডত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে (Guwahati Municipal Corporation election 2022)৷ তাৰে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিল হোৱাত ২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক লৈ নিৰ্বাচনী ৰণত অৱতীৰ্ণ হৈছে জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক দলটো ৷ মঙলবাৰৰ পৰা ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদে ৷

মণিপুৰৰ এগৰাকী 11 বছৰীয়া কিশোৰীয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণৰ ৷ কিশোৰীগৰাকীয়ে কণমানি ভাতৃক কোলাত লৈ শিক্ষাগ্ৰহণ কৰা কাৰ্যৰ ফটো সম্প্ৰতি ভাইৰেল(Viral Photo of Maningsiliu Pamei) হৈ পৰিছে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ৷ কিশোৰীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত বিভিন্ন দল-সংগঠন ৷

পুনৰ বিতৰ্কত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় (Srimanta Sankaradeva University in controversy again) । ফলাফলক কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্কৰ মাজত পুনৰ সোমাই পৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খন ।

ধৰ্মীয় স্থানত স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিবলৈ গৈ আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰিল ভগৱান (Bhagwan in trouble) ৷ সাৰি নগ'ল ভগৱানৰ সহযোগীও ৷

১০০ গৰাকী যুৱক-যুৱতীয়ে মঙলবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে বিজেপি দলত (youth joined BJP in Guwahati) ৷ নতুন সদস্য অন্তৰ্ভূক্তিৰে দলৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি দল ৷