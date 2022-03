স্বাস্থ্য হৈছে পৰম সম্পদ ৷ কিন্তু আমাৰ বেছিভাগেই স্বাস্থ্যক অৱহেলা কৰে ৷ যেতিয়া আমি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হওঁ, তেতিয়াহে স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওঁ । কিন্তু এবাৰ আমাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত আমাৰ সাঁচতীয় সকলো ধন ব্যয় কৰিবলগীয়া হয় ৷ যাৰ বাবে বৰ্তমানে স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিবোৰ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে ৷ বিশেষকৈ ৬০ৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে এয়া নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় (Health insurance for senior citizens)৷ কিন্তু কেনেদৰে নিজৰ বাবে বাছি উলিয়াব সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বীমা আঁচনি ?

দহজনী মহিলাৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস কলিয়াবৰৰ ৰীণা কলিতা ৷ ৰীণাই দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন (Assam woman become self reliant with Artistic work at Kaliabor) ৷ নাৰী দিৱসৰ এই বিশেষ দিনটোত ইটিভি ভাৰত, অসমৰ পৰা ৰীণাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী যাচিলো নাৰীলৈ শুভেচ্ছা ৷

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱসৰ লগত সংগতি ২৯ গৰাকী বিশিষ্ট মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব নাৰী শক্তি পুৰস্কাৰ । ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে প্ৰদান কৰিব এই বঁটা (President to confer the Nari Shakti Puraskars) । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে বঁটা বিজয়ীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে ।

মিজোৰামৰ সমীপৰ ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত জব্দ নিচাযুক্ত হেৰ’ইন (Heroin seize in India Myanmar Border) ৷ ৬৬ টা চাবোনৰ বাকচত চাৰিটাকৈ বাণ্ডিলত লুকুৱাই অনা হেৰ’ইনখিনিৰ ওজন হৈছে ৭৮০ গ্ৰাম ৷ অসম ৰাইফলছে জব্দ কৰে উক্ত হেৰ’ইন ৷ ইফালে, লামডিং ৰে’ল আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰণৰ সামগ্ৰী ৷ য’ত আছে ৫৮০ জিলেটিন ৰোল সহ বৈদ্যুতিক তাঁৰ ৷

ৰঙিয়াৰ ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভাতকুছিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Rangia) সংঘটিত ৷ থিতাতে নিহত এজন ৷ নিহত ব্যক্তিজন অংশুমান বৰ্মন বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

জীৱন মানেই যে কঠোৰ সংগ্ৰাম সেই মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে নগাঁৱৰ কেইগৰাকীমান উচ্চ শিক্ষিত যুৱতীৰ লগতে বহু মহিলাই। কোনোবা মহিলাই যদি চাহৰ দোকান তেনেহ'লে আন কোনোবাই বিভিন্ন ব্যৱসায় কৰি চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম (women empowerment by running roadside stall) ৷

কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়, শ্বপিং মল, বাৰ, ৰেষ্টুৰেণ্ট, চিনেপ্লেক্স আদিলৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ জাননী(DC issued notice regarding hospital and shopping mall ) ৷

নাৰী দিৱসৰ শুভক্ষণতেই ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ আহিল সুখবৰ ৷ বলীউডৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাটে ঘোষণা কৰিলে তেওঁৰ হলীউড ডেবিউটৰ কথা ( Alia Bhatt announces Hollywood debut) ৷ নেটফ্লিক্সৰ স্পাই থ্ৰিলাৰ হাৰ্ট অব্ ষ্ট’ন শীৰ্ষক ছবিখনেৰে হলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব আলিয়াই ৷

চাকৰিৰ নামত উৎকোচ লৈ ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদানৰ অভিযোগত আটক হয় এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী (Govt employee arrested in Nagaon)। জলসিঞ্চন বিভাগত নিযুক্তি দিয়াৰ নামত উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগত নগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰে জলসিঞ্চন বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ এজন কৰ্মচাৰীক ।

বহু প্ৰত্যাশিত মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সামৰণি পৰে (Majuli by election)। তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য মাজুলীৰ ভোটাৰ ৰাইজে বন্দী কৰিলে ইভিএমত । কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ লগতে শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত ভোটদান আবেলি ৫ বজালৈ ৬৫.১৬ শতাংশ সাব্যস্ত হয় ৷