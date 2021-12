বঙাইগাঁও, ২৪ ডিচেম্বৰ: শুকুৰবাৰে বঙাইগাঁৱৰ ময়নাপাৰা উপ-স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰত মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল বহু পৰিমাণৰ ঔষধ(Medicine recovered in Manikpur health centre) । উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ চৌহদত ঔষধ পুতি থোৱা বুলি ৰাইজে জানিব পাৰি মাটি খান্দি ঔষধখিনি উলিয়ায়(Public recovered medicine buried in ground in Moinapara) । ম্যাদ থকাৰ পাচতো ঔষধবোৰৰ এনেদৰে পুতি থোৱাক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ । আনহাতে, এই সন্দৰ্ভত ময়নাপাৰা উপ-স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্য বিষয়া ডাঃ ৰশ্মি চুলতানাই কয় যে, তেখেতে ক'ভিডৰ চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় দায়িত্ব পালন কৰি থকাৰ বাবে আৰু ঔষধ ৰখাৰ বাবে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত পৰ্যাপ্ত সা-সুবিধা নথকাৰ বাবে ঔষধবোৰ নিগনিয়ে নষ্ট কৰিছে ।

বঙাইগাঁৱত স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ চৌহদত মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত ঔষধ উদ্ধাৰ

সেয়ে, নষ্ট হৈ যোৱা ঔষধবোৰ মাটিৰ তলত পুতি থোৱা হৈছে । আনহাতে, নিগনিয়ে নষ্ট কৰা ঔষধ মানুহৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বাবে এনেদৰে পুতি থোৱা হৈছে বুলিও কয় বিষয়াগৰাকীয়ে । ইফালে, ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে, উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত প্ৰায়বোৰ ঔষধেই উপলব্ধ নাথাকে । সামান্য অসুখ হ'লেই বাহিৰৰ পৰা অধিক দৰত ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয় ৰাইজে ।

এতিয়া ৰোগীক বিনামূলীয়া ঔষধ সঠিকভাৱে যোগান ধৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে ।



