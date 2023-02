যোগীঘোপাত 16 বছৰীয়া অন্তঃসত্বাৰ মৃত্যু

যোগীঘোপা, 9 ফেব্ৰুৱাৰী: বাল্যবিবাহৰ আন এক কৰুণ পৰিণতি ৷ যোগীঘোপাত মৃত্যু 9 মহীয়া নাবালিকা অন্তঃসত্বাৰ ৷ অতি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হয় নাবালিকা অন্তঃসত্বাগৰাকীৰ (Pregnant teenager died at Jogighopa) ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত স্বামীসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ৷

বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ মাজতে দেওবাৰে সংঘটিত হয় এই শোকাৱহ ঘটনাটো ৷ ঘটনা অনুসৰি, আৰক্ষীৰ পৰা বাচিবলৈ 16 বছৰীয়া গৰ্ভৱতী নাবালিকাগৰাকীক ঘৰতেই সন্তান প্ৰসৱ কৰোৱাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল ৷ কিন্তু ঘৰত চলোৱা প্ৰচেষ্টা বিফল হোৱাত প্ৰসৱ বেদনাত চটফটাই থকা নাবালিকাগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত লৈ যোৱা হৈছিল চিকিৎসালয়লৈ ৷ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৱশত চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে নাবালিকাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ৷ মৃত নাবালিকাগৰাকী কাবাইটাৰী প্ৰথম খণ্ডৰ ৰেজিনা বেগম বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, এবছৰ পূৰ্বে ৰেজিনা বেগম বিবাশ পাশত আবদ্ধ হৈছিল চাহিনুৰ আলী নামৰ লোকজনৰ সৈতে (Child marriage in Assam) ৷ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা স্বামী চাহিনুৰ আলী আৰু পিতৃ আয়নাল হকক প্ৰেৰণ কৰে কাৰাগাৰলৈ ৷ পৰিয়ালৰ লোকৰ কাণ্ডজ্ঞানহীনতাৰ বাবেই অকালতে মৃত্যুক আকোঁৱালি ল’ব লগা হয় ৰেজিনা বেগমে ৷

উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, প্ৰথম অৱস্থাত মুমূৰ্ষু নাবালিকাগৰাকীক লৈ যোৱা হৈছিল চলন্তাপাৰা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ ৷ কিন্তু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হয় বঙাইগাঁৱলৈ ৷ বঙাইগাঁৱলৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হয় ৰেজিনাৰ ৷ ইয়াৰ পাচতে বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত, মহকুমাধিপতি তথা স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলে আৰক্ষীৰ সহযোগত আৰম্ভ কৰিছিল তদন্ত ৷

আনহাতে যোগীঘোপাত আৰক্ষীয়ে বাল্যবিবাহ কৰা 22 গৰাকী লোকক বৰ্তমানলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে (Crackdown on child marriage) ৷ ইফালে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈ কৈছিল যে, 2019-20 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় পৰিয়াল স্বাস্থ্য জৰীপৰ প্ৰতিবেদন অসমৰ 23 শতাংশ কন্যাৰ বাল্যবিবাহ আৰু 11 শতাংশ কম বয়সতে মাতৃত্ব অৰ্জন (Teenage pregnancy in Assam) কৰাৰ বাবে প্ৰসূতি আৰু শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে (Child death ration in Assam) ৷ সেই তথ্যৰে আন এক উদাহৰণ হৈ ৰ’ল যোগীঘোপাৰ এই কৰুণ ঘটনা ৷

