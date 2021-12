বঙাইগাঁও, 1 ডিচেম্বৰ : বজাৰত লাগিছে জুই ৷ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক ৷ কি জনসাধাৰণ, কি বিক্ৰেতা- নিৰুপায় সকলো ৷

ৰাজ্যৰ এফালে সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি (Price Hike in Assam), আনফালে আকৌ বজাৰৰ অভাৱত পথাৰতে গেলিছে শাক-পাচলি ৷ উপযুক্ত বজাৰৰ অভাৱত এতিয়া বঙাইগাঁও জিলাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষকৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ (Crying farmer rolls in field) ৷ কিয়নো বঙাইগাঁৱৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষকে পানীৰ দামত বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে কষ্টৰে কৰা শাক-পাচলি ৷

বঙাইগাঁও জিলাৰ কেইবাখনো গ্ৰামাঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ খেতি কৰি উপাৰ্জনৰ আশা কৰিছিল একাংশ নিৱনুৱা যুৱকে ৷ কিন্তু উপযুক্ত বজাৰৰ অভাৱত কষ্টৰ ফচল বাৰীতে গেলিবলৈ ধৰাত (damage of crops and vegetables in field) উপায়হীন হৈ পৰিছে বঙাইগাঁও জিলাৰ সৃজনগ্ৰাম ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কোকিলা, নাম্বাৰপাৰা, শৌলমাৰী, গোলাপাৰা, বালাৰচৰ, মাত্ৰাঘোলা, মাণিকপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ছালাবিলা, বাশবাৰী, ভাণ্ডাৰ আদি অঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজে ৷

কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ

বঙাইগাঁৱৰ ভুক্তভোগী কৃষকসকলে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, আজিলৈকে পোৱা নাই কোনো চৰকাৰী সা-সুবিধা (without government benifit) ৷ চৰকাৰী সা-সুবিধা অবিহনেই নিজৰ খৰচত কৰিছিল তিঁয়হ, বেঙেনা, পটল, জিকা, কবি, মূলা, গাজৰ, পানীলাও, ৰঙালাও আদিৰ শাক-পাচলি ৷ আনকি আশা কৰা ধৰণে ফচলো লাভ কৰিছিল স্ব-নিৰ্ভৰশীলতাৰ সপোন দেখা কৃষকসকলে ৷ কিন্তু এইসকল কৃষকৰ সপোনত পৰিছে চেঁচা পানী ৷

কৃষকসকলে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, বঙাইগাঁও জিলাৰ নাম্বাৰপাৰাত প্ৰতি কেজি তিঁয়হ ১৫-২০ টকা, বেঙেনা ২০-১৫ টকা, পটল ২৫-৩০ টকা, ফুলকবি ২৫-৩০ টকা, মূলা ৮-১০ টকা, প্ৰতিটো পানীলাও ২০-৩০ টকা বিক্ৰী কৰি আছে । কিন্তু চহৰৰ বজাৰৰ লগত পাচলিৰ দামৰ আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য দেখা যায় । কৃষকসকলে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, মধ্যভোগীৰ লুন্ঠনৰ বাবেও উৎপাদিত শাক-পাচলিৰ উচিত মূল্য পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কৃষকসকলে । উন্নত মানৰ বজাৰ নথকাৰ বাবেই শাক পাচলিৰ উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বঙাইগাঁও জিলাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ কৃষকে ।

লগতে পঢ়ক : এখন বিশেষ বজাৰত পানীৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে শাক-পাচলি