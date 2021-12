বঙাইগাঁও, 8 ডিচেম্বৰ : নাগালেণ্ডৰ নিৰীহ শ্ৰমিকৰ হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা আৰু সেনা বাহিনীৰ সশস্ত্ৰ আইন বাতিলৰ দাবীত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মঙলবাৰে বঙাইগাঁৱৰ বৰপাৰাত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে((Demand to Repeal AFSPA)) ৷ সেনা বাহিনীৰ গুলীত নিহত ১৪ জন শ্ৰমিকৰ আত্মাৰ সদ্গতি কামনাৰে বঙাইগাঁও জিলাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে(KMSS protest against ambush on civilians in Nagaland) বৰপাৰাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত মঙলবাৰে সন্ধিয়া বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত সংগঠনৰ জিলা সম্পাদক নন্দন দেৱনাথে কয় যে ,"বৃটিছৰ আইন আমাৰ ওপৰত বলপূৰ্বকভাবে জাপি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । এই আইনৰ ফলত বহু নিৰীহ লোকক সেনা বাহিনীয়ে উগ্ৰপন্থী সজাই হত্যা কৰিছে (Labourers died in army ambush in nagaland)। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে পূৰ্বৰ পৰাই দাবী জনাই আহিছিল উক্ত আইন বাতিলৰ বাবে ৷ এতিয়াও সংগঠনটোৱে দাবী কৰে যে, উক্ত ক’লা আইন বাতিলৰ বাবে যাতে আন কোনো নিৰীহ লোকে এনেদৰে সেনাৰ গুলীত পুনৰ নিহত হ'বলগীয়া নহয়"।

KMSS ৰ নেতাগৰাকীয়ে পুনৰ শ্ৰমিকৰ হত্যাকাণ্ডক কঠোৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰি অভিযুক্তসকলক উপযুক্ত বিচাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনায় । উত্তৰ-পূৱৰ পৰা শীঘ্ৰে সেনা বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল কৰিবলৈও চৰকাৰক দাবী জনায় সংগঠনটোৰ বিষয়-ববীয়াসকলে(KMSS Demand to Repeal AFSPA from North east) ।

