মানিকপুৰ, ৭ছেপ্টেম্বৰ:চৰকাৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়াল,দিব্য়াংগ,মুকবধি আদিৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে(Assam govt scheme for specially able)। লাখ লাখ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি আঁচনিবোৰ ৰূপায়ণ কৰা দেখা গৈছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক । কিন্তু চৰকাৰৰ আঁচনিবোৰ সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ হৈছে নে ? প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী আৰু যোগ্যসকলে আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিছে নে নাই তাৰহে হিচাপ কৰোতা নাই । সেয়া অতি ভাবিবলগীয়া বিষয় হৈ পৰিছে ।

বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত শিলঘাগৰীত এটা দৰিদ্ৰ অসহায় পৰিয়ালে সন্তানক পোহপাল দিব নোৱাৰি আনৰ ঘৰত থ’বলগীয়া হৈছে(Poor family deprived from govt scheme in Manikpur)। শিলঘাগৰীৰ কাদেৰ আলীৰ পত্নী ছালেহা বিবিয়ে দুই বোবা সন্তানক খুজিমাগি পোহপাল দি আছে । স্বামী কাদেৰ আলীৰ মৃত্যুৰ পিছত তৃতীয় সন্তানক লালনপালন কৰিব নোৱাৰি ধুবুৰীৰ এটা পৰিয়ালত ৰাখিব লগীয়া হোৱা বুলি অসহায় মহিলাগৰাকীয়ে কয় ।

পোহপাল দিব নোৱাৰি আনৰ ঘৰত থবলগীয়া হৈছে সন্তানক

এই অসহায় পৰিয়ালটোৱে আজিলৈকে পোৱা নাই চৰকাৰী কোনো সাহাৰ্য(no government aid received by poor family)। বহুলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ(Pradhan Mantri Awas Yojana)গৃহ লাভ কৰিলেও এই পৰিয়ালটোৱে পোৱা নাই কোনো গৃহ । বৰষুণ দিলে নিশা কটাব নোৱাৰে গৃহটোত । কোনোবাই সহায় কৰিব বিচাৰিলে Saleha bibiA/C 1718001700029208 IFC CODE PUNB0171800 অথবা 6901486895 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰিয়ালটোৱে আহ্বান(Appeal for help in Manikpur)জনাইছে ।

লক্ষণীয়ভাৱে চৰকাৰৰ ইমান আঁচনি থকাৰ পাছতো কিয় পৰিয়ালটোৱে লাভ কৰা নাই আঁচনিৰ সুবিধা(Manikpur family deprived of government facilities)। চৰকাৰী আৱাস এটাও লাভ কৰা নাই পৰিয়ালটোৱে । চৰকাৰী গৃহৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে পঞ্চায়তত খবৰ ল'লেও বিভিন্ন ধৰণৰ অজুহাত দিয়ে পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰীসকলে(Panchat member deprived a family in Bongaigaon)। সেয়ে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে চৰকাৰক কিছু সহায়ৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে ।

