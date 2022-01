মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আলফা (স্বাধীন) ৰ সৈতে আলোচনাৰ এক পৰিবেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে চলাই অহা প্ৰচেষ্টাক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী পৰেশ বৰুৱা (ULFA chief Paresh Baruah on peace process)। কিন্তু আলোচনাৰ নামত চাৰ্কাছত থকাৰ দৰে দন্তহীন বাঘ হব নোখোজে বিদ্ৰোহী নেতাজন । ই টিভি ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰুৱাৰে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে পৰেশ বৰুৱাই (ULFA chief Paresh Baruah phone call to Etv Bharat) ।

শনিবাৰে নগাঁৱত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হঠাৎ খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰে । খঙতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তক দিলে ধমক । নগাঁও চহৰৰ কেবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ গৈ থকা সময়ত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ গোমোঠা গাঁৱত এটি পথৰো উদ্ধোধন কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মা । সেই সময়তে পথৰ যান জঁট দেখি হতভম্ব হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী।

বিজেপিয়ে শনিবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে (BJP announces first candidate list for UP polls) ৷ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত বিজেপি নেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে অযোধ্যাৰ সলনি গোৰখপুৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বুলি সদৰী কৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে (Prime Minister Narendra Modi) শনিবাৰে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে সম্বোধন কৰিব কৃষি আৰু স্বাস্থ্যকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ১৫০ তকৈও অধিক ষ্টাৰ্টআপ ব্যৱসায়ীক (Video conference with startup entrepreneurs) ৷

অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ দাবী ৷ ৰাজ্যখনৰ সৰ্ববৃহৎ জনজাতীয় সংগঠনসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম নাইছি জনজাতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অন্যাই মুখ্যমন্ত্ৰী খাণ্ডুৰ বিৰুদ্ধে এক কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে শুকুৰবাৰে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী (Anti CM rally in Arunachal) অনুষ্ঠিত কৰে ৷ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱা ১০০ জন সদস্যক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ৷

ৰাজ্যপালৰ পিছত এইবাৰ ক'ভিড 19 ত আক্ৰ‍ান্ত হ'ল পত্নী প্ৰিয়ম মুখী ৷ বুধবাৰে ক'ভিডত আক্ৰান্ত হোৱা ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীক গুৱাহাটীৰ এপ’ল’ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷ ইয়াৰ পাছত শনিবাৰে পুৱা ৰাজ্যপালগৰাকীৰ পত্নী প্ৰিয়ম মুখীও ক'ভিডত আক্ৰান্ত (wife of Prof Jagdish Mukhi tests covid positive) হোৱাত একেখন চিকিৎসালয়তে ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।

২ ৰ পৰা ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ হায়দৰাবাদৰ উপকণ্ঠৰ মুঞ্চিণ্টালত চিন্না জিয়াৰ আশ্ৰমত (Chinna Jeeyar ashram at Munchintal) অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শ্ৰী ৰামানুজৰ ১০০০ তম বাৰ্ষিকী উদযাপনৰ অনুষ্ঠানত ৫ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰামানুজৰ ২১৬ ফুট ওখ প্ৰতিমূৰ্তি ষ্টেচ্যু অৱ ইকুৱেলিটি উন্মোচন কৰিব (PM to unveil Sri Ramanuja's Statue of Equality)।

বিকানেৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ীখনৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে নিহত সকলৰ পৰিয়ালৰ লোকক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে ভাৰতীয় ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই (Railways provides ex-gratia to families of deceased ) ৷

