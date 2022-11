মাণিকপুৰ, ২৮ নৱেম্বৰ: উন্নয়নক লৈ তিল মানো গুৰুত্ব নাই বঙাইগাঁও জিলাৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ । তদুপৰি সমষ্টিৰ উন্নয়নত সদিচ্ছাৰ অভাৱ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ । ফলত ভঙা দলঙৰেই যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে (Travelling on broken bridge at Abhayapuri)। সেয়েহে এইসকল জন প্ৰতিনিধি তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ আহিছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠন । অঞ্চলটোৰ ভুক্তভোগী ৰাইজে অতি শীঘ্ৰে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে লোকনিৰ্মাণ বিভাগক (Public demand construction of Bridged at Bongaigaon) ।

এই প্ৰতিবেদনখন হৈছে বঙাইগাঁৱৰ ৩৪ নং অভয়াপুৰীৰ উত্তৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শৌলমাৰীৰ ৷ এখন দলঙৰ অভাৱত শৌলমাৰীবাসী ৰাইজে যাতায়াতৰ বাবে পূৰ্বৰে পৰা ভোগ কৰি আহিছে যমৰ যাতনা । স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰৰ পিছতো শৌলমাৰীৰ পোকালাগী নদীৰ ওপৰত আজিও নহ'ল এখন কাঠৰ দলং (Broken bamboo bridged in Pokalilagi river)। ৰাইজে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক দলং নিৰ্মাণৰ বাবে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাই আহিছে যদিও ৰাইজৰ কথাত কাণসাৰ নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে ।

৭৫ বছৰেই পোকালাগী নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ নহ'ল দলং

উল্লেখ্য যে এখন ভগ্ন সাঁকোৰেই প্ৰায় ১০/১২ খন বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ -ছাত্ৰীয়ে দৈনিক অহা-যোৱা কৰিব লগা হয় । তদুপৰি ২৫-৩০ খন গাঁৱৰ ৰাইজে এইখন ভগ্ন সাঁকোৰেই কৰিব লগীয়া হয় যাতায়াত । সাঁকোখনৰ সিপাৰত এখন সাপ্তহিক বজাৰো আছে । ব্যৱসায়ীসকলে সামগ্ৰী পাৰাপাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সদায়েই ভুগি আহিছে যমৰ যাতনা। সেয়েহে শৌলমাৰী গাঁৱৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা পোকালাগী নদীৰ ওপৰত এখন কাঠৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি দিবৰ বাবে ৰাইজে দাবী জনাইছে । ইফালে স্থানীয় বিধায়ক আব্দুল বাতিন খন্দকাৰে শৌলমাৰী গাঁৱৰ সমস্য়া সমাধানত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।

ইপিনে, জিলাখনৰ ৩৪ নং অভয়াপুৰীৰ উত্তৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বালাৰচৰত এখন ভঙা বাঁহৰ দলঙে উদঙাইছে ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবিখন ৷ প্ৰায় ৭ বছৰ পূৰ্বে মানাহ নৈৰ সুঁতিৰ ওপৰত ২৬ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে এখন পকী দলং নিৰ্মাণ হৈছিল যদিও দলংখন বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে নিৰ্মাণ নোহোৱাত নিৰ্মাণৰ কিছুদিন পিছতেই পানীৰ সোঁতে বগৰাই পেলায় । তাৰ পিছৰে পৰাই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ লগতে প্ৰায় ৫ খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ -ছাত্ৰীয়ে বিপদসংকুল ভাবে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে (Wooden bridge in Bongaigaon turns into death trap) ।

উক্ত ঠাইখনত পুনৰ বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ৰাইজে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি তথা চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছে যদিও আজিলৈকে নিৰ্মাণ নহ’ল দলং । ফলত স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইদৰে বিপদসংকুল যাতায়ত কৰিব লগা হৈছে । সেই স্থানত শীঘ্ৰেই এখন উন্নত দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰক দাবী জনাইছে ৷

