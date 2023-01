বঙাইগাঁও, ১৪ জানুৱাৰী : মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাত এতিয়া উখল-মাখল ৰাজ্যৰ চৌদিশ (Bhogali Bihu celebrated in Assm) । ইতিমধ্যে ভেলাঘৰত লগভাত খোৱাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈ গৈছে । ঠিক তেনেদৰে প্ৰতিঘৰ অসমীয়াৰে পাকঘৰত এতিয়া বিবিধ ব্যঞ্জনৰ সুস্বাদু সুগন্ধি (Uruka celebrated in Assam) । তাৰ মাজতে মাঘৰ উৰুকাৰ দিনা বঙাইগাঁৱৰ এগৰাকী শিল্পীৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস (Bongaigaon artist exceptional step in uruka) ৷

চিত্ৰ অংকন কৰি পোৱা ধনেৰে অভাৱগ্ৰস্তক সহায় বঙাইগাঁৱৰ চিত্ৰশিল্পীৰ

জিলাখনৰ বানপানী, নদী ভগনীয়া ৰাইজৰ কাষত উৰুকাৰ দিনা থিয় দিলে ধনঞ্জয় ৰায় নামৰ এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী ৷ বঙাইগাঁও চহৰৰ ডেউৰীপাৰাৰ এই যুৱশিল্পীগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুকযোগে এক আহ্বান জনাইছিল যে তেওঁ একাংশ লোকৰ ছবি অংকন কৰিব । আৰু সেই ছবি অংকনৰ বিনিময়ত ৰাইজে নিজ ইচ্ছা অনুসৰি যি মাননি দিয়ে, সেই ধন বানপানী তথা নদী ভগনীয়া ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰিব ৷

ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি চিত্ৰশিল্পী ধনঞ্জয় ৰায়ে সংগ্ৰহ কৰা ধন বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক আজি উৰুকাৰ দিনা প্ৰদান কৰি সহায় কৰে এইগৰাকী হৃদয়ৱান শিল্পীয়ে (Bongaion artist donated food items in uruka) ৷ এগৰাকী পেছাদাৰী চিত্ৰশিল্পী তথা এগৰাকী চিকিৎসকৰ ব্যক্তিগত সহায়ক এইগৰাকী শিল্পীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুকৰ আহ্বানমৰ্মে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকনৰ বিনিময়ত লাভ কৰা টকাৰে আজি উৰুকাৰ দিনা বঙাইগাঁও জিলাৰ হুৰামাৰাৰ আইনদীৰ পাৰত মথাউৰিত বাস কৰা লোকসকলৰ মাজত বিভিন্ন খাদ্য-সামগ্ৰী (মুঠ 14 বিধ) বিতৰণ কৰে ৷

বঙাইগাঁও জিলাৰ হুৰামাৰাত মুঠ 28 টা পৰিয়ালৰ মাজত স্থানীয় ৰাইজ আৰু বন্ধুসকলৰ সহায়ত নিত্য প্ৰয়জনীয় খাদ্য-সামগ্ৰী তেওঁ যোগান ধৰে ৷ শিল্পীগৰাকীৰ এই কাৰ্যক প্ৰসংশা কৰিছে অঞ্চলবাসীৰ লগতে খাদ্য-সামগ্ৰী গ্ৰহণ কৰা লোকসকলে ৷ যিসময়ত উৰুকাৰ দিনা সমাজৰ একাংশ লোকে মাছে-মঙহে খাবলৈ বজাৰত ভিৰ কৰিছে, সেই সময়ত উৰুকাৰ দিনা সাধাৰণ লোকৰ মাজত খাদ্য-সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি মহানুভৱৰ পৰিচয় দিয়ে বঙাইগাঁৱৰ চিত্ৰশিল্পী ধনঞ্জয় ৰায়ে ৷

উল্লেখ্য, মাঘৰ উৰুকাৰ ধুধামৰ মাজতে আজিও একাংশ লোকে ভোগালীৰ আনন্দ ভোগ কৰিব পৰা নাই । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ভোগালীতো তেওঁলোকৰ জীৱন কঙালি হৈ আছে । সেইসকল লোকৰ দুখ-বেদনা উপলব্ধি কৰি বহু লোকে আগবাঢ়ি আহি সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । ঠিক একেদৰে মাঘৰ উৰুকাবিহীন হৈ আছে তিনিচপকীয়াৰ এখন গাঁও (Magh Bihu Uruka) ৷

সুদীৰ্ঘ 30 বছৰ ধৰি গাঁওখনৰ লোকসকলো মাঘ বিহুৰ মেজিৰ উম পোৱা নাই (tragedy of villagers in Tinsukia) । তিনিচুকীয়া জিলাৰ ঢলা ডাঙৰী নদীৰ ধাৰাবাহিক গৰাখহনীয়াৰ ফলত ১৯৯২ চনতে কাঁইটীয়া নামৰ উক্ত গাঁওখন নদীত বিলীন হৈ গৈছিল (village marged into river for erosion) । তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই জৰুৰীকালীনভাৱে এবিঘা মাটিতে 13 টাকৈ পৰিয়ালক সংস্থাপিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে (Bhogali Bihu in Assam) । তেতিয়াৰে পৰা তাতেই উক্ত 13 টা খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালে 'কাঁইটীয়া আশ্ৰয় শিবিৰ' নাম দি বসবাস কৰি আছে । এইসকল দুৰ্ভগীয়া লোকৰ কাষত ভোগালী বিহুৰ প্ৰাকক্ষণত ডুমডুমা সাংস্কৃতিক মঞ্চ আৰু কেইগৰাকীমান সংবাদকৰ্মীয়ে কিছু খাদ্য-সামগ্ৰী যোগান ধৰি ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনায় ৷

