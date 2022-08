বঙাইগাঁও, ২৩ আগষ্ট: ৰাজ্যজুৰি সদৌ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমছুৱে মঙলবাৰে বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসৃচী ৰূপায়ণ কৰে(AAMSU protest in Abhayapuri)। ৰাজ্য়ৰ আন জিলাৰ লগতে বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰীত আমছুৱে দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে । উত্তৰ শালমাৰাৰ মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ(Office of subdivisional magistrate of North Salmara)সন্মুখত এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন আমছুৰ ।

মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাসৰ দাবীত অভয়াপুৰীত আমছুৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট

সংগঠনটোৰ সদস্য়সকলে উত্তৰ শালমাৰা মহকুমাৰ মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস, ভূমিহীনক ভূমি প্ৰদান, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অনুপাতে শিক্ষক নিযুক্তিৰ লগতে জনসংখ্যা অনুপাতে চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনায় । তদুপৰি বহিঃৰাজ্যত কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা, অৰুণাচলত মৃত্যু হোৱা শ্ৰমিকসকলৰ পৰিয়ালক পাচঁ লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা আৰু নিখোঁজ হোৱা সকলক উদ্ধাৰ কৰা আদি দাবীৰে আমছুৱে এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে ।

উক্ত কাৰ্যসূচীত আমছুৰ কৰ্মী তথা সমৰ্থক সকলে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক, যোগান মন্ত্ৰী হায় হায়, বিজেপি চৰকাৰ গ'বেক, অসম চৰকাৰ হায় হায়, আমছু জিন্দাবাদ আদি শ্ল'গানেৰে প্ৰতিবাদস্থলী উত্তাল কৰি তোলে । উক্ত অৱস্থান ধৰ্মঘট স্থলীত অংশগ্ৰহণ কৰি জিলা আমছুৰ সভাপতি বাহাৰুল ইছলামে কয়,'শেহতীয়াকৈ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত প্ৰতিদিনে নিত্য ব্যৱহাৰ্য্য সামগ্ৰীৰ যি অভাৱনীয় ভাবে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ জীয়াতু ভুগিব লগা হৈছে । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক ইতিমধ্যে জুৰুলা কৰি পেলোৱা মূল্যবৃদ্ধি প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি নেতৃত্বতাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে সম্পূৰ্ণ ৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে ।' আনহাতে,ইয়াৰ পিছতো যদি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে সমগ্ৰ অসমতে ধাৰাবাহিক ভাৱে বিশাল গনতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি জিলা আমছুৰ সভাপতিজনে সকীয়াই দিয়ে ।

এই প্ৰতিবাদৰ অন্তত উত্তৰ শালমাৰা জিলা আমছুৰ সভাপতি বাহাৰুল ইছলাম আৰু সাধাৰণ সম্পাদক খোৰশেদ আলমৰ স্বাক্ষৰিত ৭ দফীয়া দাবী সম্বলিত এক স্মাৰক-পত্ৰ উত্তৰ শালমাৰা মহকুমাৰ মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(CM Dr Himanta Biswa Sarma)লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

