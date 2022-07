বঙাইগাঁও, 4 জুলাই : বঙাইগাঁও জিলাৰ মাণিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ঝাউবাৰী দক্ষিণ পাৰাত মাছ ধৰা জালক লৈ সোমবাৰে দুইপক্ষৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয়(Clash over fishing net in Manikpur) ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত কাজিয়াই সংঘৰ্ষৰ ৰূপ লয় ৷ ঘটনাটোত এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন এজন (A man killed in a clash over fishing nets)। নিহত লোকজন দেৱব্ৰত পাটগিৰি আৰু আহতজন মনোৰঞ্জন ৰায় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

সোমবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৭.৩০ মান বজাত মনোৰঞ্জন ৰায় আৰু দেৱব্ৰত পাটগিৰিৰ মাজত মাছ ধৰা জালক লৈ প্ৰথমতে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় । পিছত দুয়োজনে দা আৰু কটাৰী লৈ কাজিয়াত লিপ্ত হয় ৷ এই ঘটনাত মনোৰঞ্জন ৰায়ৰ চুৰীৰ আঘাটত নিহত হয় দেৱব্ৰত পাটগিৰি ।

ইফালে মনোৰঞ্জন ৰায়ো গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । সম্প্ৰতি দুয়োকে মাণিকপুৰ মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ৰখা হৈছে । ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত(Manikpur police station) ।

