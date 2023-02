বঙাইগাঁও জিলাতো বাল্য বিবাহ-বিৰোধী অভিযান

বঙাইগাঁও, ৩ ফেব্ৰুৱাৰী : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বাল্য বিবাহ-বিৰোধী অভিযান (Assam govt against child marriage) । ইতিমধ্যে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা বিবাহ উপযুক্ত বয়স নৌহওঁতেই বিয়া পতা বহু স্বামী তথা ঘৰৰ পৰিয়ালক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে (Assam police operation against child marriage) । ঠিক একেদৰে বাল্য বিবাহ-বিৰোধী অভিযান আৰম্ভ হৈছে বঙাইগাঁও জিলাতো । প্ৰাপ্ত তথ্যমতে, এতিয়ালৈকে বঙাইগাঁও জিলাত আটক হৈছে ৮৩ জনকৈ বাল্য বিবাহৰ অভিযোগত অভিযুক্ত (83 detained for child marriage in Bongaigaon) ।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈছে অসম আৰক্ষী । তাৰেই অংশ হিচাপে বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িতৰ অভিযোগত এতিয়ালৈকে বঙাইগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন থানাৰ অন্তৰ্গত ৮৩ জনক আটক কৰা হৈছে । প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, বঙাইগাঁও জিলাৰ মাণিকপুৰ আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা ১৩ জনকৈ বাল্য বিবাহত অভিযুক্ত স্বামীক আটক কৰে । লগতে আটক কৰে অভিভাৱককো ।

বাল্য বিবাহত জড়িত হৈ আটক হোৱা স্বামী তথা অভিভাৱককেইজন হৈছে কমৰুদ্দিন শ্বেখ, মহিৰ উদ্দিন আহমেদ, সাহাদত আলী, সাহানুৰ হুছেইন, আব্দুল মালেক, হজৰ আলী, আৰফান আলী, ছাদ্দাম হুছেইন, বাহাজ উদ্দিন, মোগল আলী, হামেদ আলী । ইফালে বৃহস্পতিবাৰে নিশাতে বাল্য বিবাহৰ অভিযোগত কেইবাগৰাকীও স্বামী তথা অভিভাৱক আটক কৰে কোকিলা আৰক্ষীয়ে । কোকিলা আৰক্ষী নিৰীক্ষণ চকীৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন এলেকাত অভিযান চলাই কোকিলা আৰক্ষীয়ে ৭ জনকৈ ব্যক্তিক গ্ৰপ্তাৰ কৰে ।

তেওঁলোক হৈছে বিল্লাল হুছেইন, পিতা- জালাল উদ্দিন,গাঁও- কোকিলা দ্বিতীয় খণ্ড, জালাল উদ্দিন, পিতা- আব্দুল ছাত্তাৰ, গাঁও- কোকিলা দ্বিতীয় খণ্ড, আকবৰ আলী, পিতা- আব্দুল গণি, গাঁও- নাম্বাৰপাৰা প্ৰথম খণ্ড, আব্দুল বাতেন, পিতা- আব্দুছ ছালাম, গাঁও- কোকিলা প্ৰথম খণ্ড, আব্দুছ ছালাম, পিতা- প্ৰয়াত মহম্মদ আলী, গাও- কোকিলা প্ৰথম খণ্ড, আব্দুল ছালাম, পিতা- বিলাত মুন্সী, গাঁও- কোকিলা প্ৰথম খণ্ড, হবিবৰ ৰহমান, পিতা- ছাত্তাৰ আলী, গাঁও- নাম্বাৰপাৰা তৃতীয় খণ্ড ।

আনহাতে, মেৰেৰচৰ থানা এলেকাৰ পৰা আটক কৰা হৈছে ৯ জন । উল্লেখ্য যে বৰ্তমানলৈকে বঙাইগাঁও জিলাত মুঠ ৮৩ জনক আটক কৰা হৈছে । কিন্তু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে জনসাধাৰণৰ মাজত এই কাৰ্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে । কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ আছিল অভিযুক্ত স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ । কিন্তু সম্প্ৰতি এই কথা পোহৰলৈ আহিছে যে স্বামীক নাপাই অভিভাৱককে আটক কৰা হৈছে । তাকে লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । অৱশ্যে জিলাখনত আচকাধীনৰ সংখ্যা আৰু অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে, অবৈধ স্বামীক নাপাই আটক কৰা অভিভাৱকসকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।

