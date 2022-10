বিশ্বনাথ চাৰিআলি, 22 অক্টোবৰ: প্ৰেম হেনো এক স্বৰ্গীয় অনুভূতি ৷ কিন্তু এই প্ৰেমেই কেতিয়াবা কাল নমাব পাৰে আপোনাৰ জীৱনলৈ ৷ প্ৰেম কৰোঁতে সাৱধান হওক ৷ এইবাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত প্ৰাক্তন প্ৰেমিকাক আক্ৰমণ কৰিলে যুৱকে (Lover attack ex girlfriend in Biswanath)৷

ঘটনা অনুসৰি শনিবাৰে দিন দুপৰতে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা যুৱতীগৰাকী ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত তেওঁৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিক নৱজ্যোতি শইকীয়াই আগুচি ধৰে (Youth beats up ex girlfriend in Biswanath) ৷ তাৰ পিছতে যুৱতীগৰাকীক মাটিত বগৰাই লৈ গুৰুলা গুৰলকৈ প্ৰহাৰ কৰে ৷ যুৱতীগৰাকীয়ে একো তত ধৰিব নোৱাৰি যুৱকজনক প্ৰহাৰ নকৰিবলৈ কাকুতি মিনতি কৰে যদিও যুৱকজনে কাৰো কথাই নুশুনে (Lover attempt to murder ex girlfriend) ৷

বিশ্বনাথত প্ৰাক্তন প্ৰেমিকাক উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰিলে যুৱকে

এই ঘটনা দেখি ওচৰ চুবুৰীয়া লোক ওলাই আহি যুৱতীগৰাকীক বচাবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ এগৰাকী মহিলাই যুৱকজনক মাৰ-পিট কৰাত বাধা দিয়াত যুৱকজনে যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে এই ঘটনা সংঘটিত কৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ স্থানীয় মহিলাগৰাকীয়ে যুৱকজনক বুজনি দিয়াৰ লগতে আক্ৰমণৰ বলি হোৱা যুৱতীগৰাকীক ঘৰলৈ পঠিয়াবলৈ লওতেই পুনৰ যুৱকজনে বাইকেৰে যুৱতীগৰাকীক পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়াই পেলাই দিয়ে ৷

এই ঘটনা দেখি আতংকিত হৈ পৰে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মহিলাগৰাকী ৷ তেওঁ যুৱতীগৰাকীক ঘৰৰ লোকক এই কথা অৱগত কৰোৱাবলৈ কয় ৷ যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰৰ লোক আহিলে তেওঁক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিব বুলি লগত ৰাখি থয় ৷ যুৱতীগৰাকীয়ে ভগ্নীক ফোনযোগে ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷

উল্লেখ্য যে, বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ সাধাৰুপাৰ গাঁৱৰ নৱজ্যোতি শইকীয়া নামৰ যুৱকজনৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিল যুৱতীগৰাকী ৷ যোৱা দুমাহৰ পূৰ্বে যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰেমিকৰূপী নৱজ্যোতিৰ লগত সম্পৰ্কৰ বিচ্ছেদ কৰিছিল ৷ তাৰ পিছতেই বিচ্ছেদৰ প্ৰতিশোধ ল’বলৈ এই নিকৃষ্ট ঘটনা সংঘটিত কৰে নৱজ্যোতিয়ে ৷

যুৱকজনৰ এই কাণ্ডক হত্যাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা বুলি দাবী কৰি যুৱতীগৰাকীৰ ভগ্নীয়ে অচিৰেই নৱজ্যোতিক আটক কৰি উচিত শাস্তি দিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান জনায় (Victims family demands justice) ৷ এই কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজন হ’লে আইনৰ কাষ চপাৰ কথাও যুৱতীগৰাকীৰ ভগ্নীয়ে সদৰী কৰে ৷

ইতিমধ্যে ঘটনা সংঘটিত কৰি সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে যুৱকজনে ৷ ঘটনাস্থলীত বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। এই ঘটনাই অঞ্চলটোত ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক: Husband attacks wife: পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ বাবেই পত্নীক অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ স্বামীৰ