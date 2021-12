বিশ্বনাথ, 18 ডিচেম্বৰ : শুকুৰবাৰে বিশ্বনাথত সংঘটিত হয় এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা ৷ এগৰাকী অৱহেলিত নিঃসহায় বৃদ্ধক এটি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা ঘৰত উদ্ধাৰ কৰে দুগৰাকী যুৱতীয়ে ৷

চেতিয়াৰ কাছমাৰীৰ এই বৃদ্ধগৰাকীৰ নাম মনবাহাদুৰ ৷ জানিব পৰা মতে, কোনো লোকে বিশ্বনাথৰ সৎসঙ্গ বিদ্যালয়ৰ নিচেই কাষত থকা এটি পৰিত্যক্ত ঘৰত পেলাই থৈ যায় ৷ শুকুৰবাৰে বিশ্বনাথৰ সৎসঙ্গ বিদ্যালয়ৰ কাষতে বাস কৰা স্তুতি হাজৰিকা আৰু প্ৰাৰ্থনা হাজৰিকা নামৰ দুগৰাকী যুৱতীয়ে এই বৃদ্ধগৰাকীক প্ৰত্যক্ষ কৰে(Old man rescued by two young girl from Biswanath) ৷ লগতে মানৱীয়তাৰ পৰিচয় দি অসহায় বৃদ্ধগৰাকীক খাদ্যৰ লগতে কাপোৰ যোগান ধৰে ৷

বিশ্বনাথত দুগৰাকী যুৱতীৰ তৎপৰতাত এগৰাকী বৃদ্ধক উদ্ধাৰ

ইয়াৰোপৰি, যুৱতী দুগৰাকীয়ে বৃদ্ধগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চচিয়েল ৱেলফাৰৰ পৰা সহায় বিচাৰে ৷ এই খৱৰ পোৱাৰ পাচতে পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত 'Global health immunization and population control organization' নামৰ এটি এন জি অ'ৰ কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত হৈ বৃদ্ধগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে বিগত চাৰিদিন ধৰি পৰিত্যক্ত ঘৰটোত এই বৃদ্ধগৰাকীয়ে অতি কষ্টৰে পৰি আছিল যদিও কোনো এজন লোকে উক্ত ব্যক্তিজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আগুৱাই অহা নাছিল ৷ সম্প্ৰতি এইদৰে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত বৃদ্ধগৰাকী উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বিভ্ৰান্তিত পৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল ৷

