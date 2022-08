দেশৰ ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস (75th Years of Independence) পালনৰ বাবে সাজু হৈছে দেশবাসী । সমগ্ৰ দেশে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ (Azadi ka Amrit Mahotsav) লগত সংগতি ৰাখি পালন কৰিছে হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা (Har Ghar Tiranga) কাৰ্যসূচী । ইয়াৰে অংশৰূপে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে মহানগৰীত শনিবাৰে পুৱা চৰকাৰী উদ্যোগত ৰূপায়িত হয় প্ৰভাত ফেৰী । এই প্ৰভাত ফেৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই(Chief Minister Himanta Biswa Sarma at Prabhat Pheri)অংশগ্ৰহণ কৰে।

পুনৰ ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী(Sonia Gandhi Covid positive) ৷

শুকুৰবাৰে দৰ্শকৰ সন্মুখতে মঞ্চত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে ছলমান ৰুশ্বডিক । নিউয়ৰ্কত এক অনুষ্ঠানৰ মাজতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা (Salman Rushdie attack in New York)। সাহিত্যিকগৰাকীৰ ছুৰীৰে আক্ৰমণ কৰা লোকজনক আটক । সম্প্ৰতি সংকটজনক অৱস্থাত আছে বুকাৰ বঁটা বিজয়ী ৰুশ্বডি ।

ৰাজ্যত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলি থকাৰ মাজতে একাংশই নিচা জাতীয় দ্ৰব্য সৰবৰাহৰ বাবে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে তিনিচুকীয়াত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত ড্ৰাগসহ দুজন যুৱকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়(Drugs Peddlers arrest in Tinisukia)।

মুম্বাই আৰক্ষীয়ে নগ্ন ফটোশ্বুট সন্দৰ্ভত জাননী জাৰি কৰি ৰণভীৰ সিঙক সোধা-পোছাৰ বাবে মাতিছে । সবিশষ জানিবলৈ আগলৈ পঢ়ক-

১৭৯০ নং চৰ দিগজানি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভূমি বেদখল(Digjani Primary School land encroachment)। বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ । অতি সোনকালে বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী।

উজনি অসমত স্বাধীনতা দিৱসক লৈ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে (Security tightened in upper Assam before Independence Day)। যোৰহাটত উপস্থিত হৈ জি পি সিঙৰ ঘোষণা অসম উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়িছে । স্বাধীনতা দিৱস পালনৰ বাবে ৰাইজৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাইছে ।

ৰোগীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি নগাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিবাদ (Protest at Nagaon Bhogeswari Phukanani Civil Hospital)। চিকিৎসাৰ নামত চিকিৎসক আৰু নাৰ্চে গাফিলতিৰ অভিযোগ ।

স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে দিল্লীৰ জামা মছজিদৰ (Jama Masjid of Delhi)৷ হয়টো বহুতে এই কথা নাজানে যে, দেশ বিভাজনৰ সময়ত ভাতৃত্ববোধৰ অন্যতম চানেকী প্ৰদান কৰিছিল এই জামা মছজিদে । ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল জামা মছজিদে (Role of Jama Masjid in Indias freedom struggle) ।

এপিএইছএলিচি মুখপাত্ৰ আংতং ইংতি কথাৰৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ হিচাপে পাহাৰৰ ৰাজনীতিত এক সুকীয়া পৰিচয় আছে ৷ শুকুৰবাৰে কোনো গোচৰৰ শুনানিত হাজিৰ হোৱাৰ বাবে ডিফু আদালতত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে হঠাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এপিএইচএলচিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীক(APHLC spokesperson Angtong Ingti Kathar) ৷